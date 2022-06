Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (13 de junio)

La agenda del lunes 13 de junio estados unidos -blackrock inc, el mayor administrador de activos del mundo, tiene previsto informar el grado en que sus clientes institucionales han respaldado una oferta para tener más control en las decisiones del directorio que son sometidas a votación. -los presidentes ejecutivos de morgan stanley, jim gordman, y de bank of america, alastair brothwick, hablan en una conferencia sobre banca y finanzas. oriente medio -el primer ministro de italia, mario draghi, realiza una visita de dos días a los territorios palestinos. mercados globales actualizados ucrania- las fuerzas defensoras de ucrania están luchando ferozmente por "cada metro" de severodonetsk, dijo el presidente ucraniano, volodímir zelenski, mientras que las fuerzas rusas destruyeron un puente que conecta la ciudad con el otro lado del río, dejando a sus residentes con una sola salida. bce encuesta- la eurozona evitará una recesión este año y el crecimiento se acelerará notablemente tras haber tocado fondo en el segundo trimestre, mostró una encuesta clave del banco central europeo. bachelet onu china- la jefa de derechos humanos de naciones unidas, michelle bachelet, anunció por sorpresa que no se presentará a un segundo mandato en una intervención ante el consejo de derechos humanos en ginebra. metales- a las 1150 gmt, el oro al contado cedía un 0,83%, a 1.855,39 dólares la onza, mientras que, a las 1141 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 1,68%, a 9.289,00 dólares la tonelada. petróleo- a las 1151 gmt, el crudo referencial brent caía un 1,48%, a 120,23 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 1,63%, a 118,7 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían por quinta sesión consecutiva, arrastradas por los valores sensibles a la economía, ya que un fuerte aumento de la inflación en estados unidos ha aumentado la preocupación por las agresivas subidas de las tasas de interés de la reserva federal. el índice paneuropeo stoxx 600 caía un 2,23%, a 413,28 puntos a la 1149 gmt. mercados asia- las acciones chinas cerraron a la baja, ya que la incertidumbre por el covid-19 hacía temer nuevos brotes y confinamientos, mientras que la elevada inflación de estados unidos hizo temer que la fed siga endureciendo su política y provoque una fuerte desaceleración. el índice referencial del mercado perdió un 1,17%, a 4.189,35 puntos, mientras el shanghai composite cedió un 0,89%, a 3.255,55 unidades. en japón el nikkei cayó un 3,01%, a 26.987,44 puntos. lo que hay que saber del fin de semana eeuu- los precios al consumidor en estados unidos se aceleraron en mayo, cuando los valores de la gasolina alcanzaron un récord y el costo de los alimentos se disparó, lo que llevó al mayor aumento anual en casi 40 años y medio y sugiere que la fed podría continuar con sus alzas de 50 puntos básicos en las tasas hacia septiembre para combatir la inflación. el alza de la gasolina también golpeó la confianza de los consumidores, que según un reporte de la universidad de michigan se hundió a un mínimo récord en junio. el índice preliminar de confianza del consumidor cayó a 50,2 desde la lectura final de 58,4 en mayo. ue ucrania- la presidenta de la comisión europea, ursula von der leyen, dijo al presidente ucraniano, volodímir zelenski, durante una visita a kiev que el dictamen del ejecutivo comunitario sobre la solicitud de adhesión de ucrania a la unión europea estará listo a finales de la próxima semana.

WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte caída y anotaron su mayor porcentaje de descenso semanal desde enero, ya que el alza de los precios al consumidor en mayo, sobre la prevista, avivó el temor de los inversores a una subida más agresiva de las tasas de la Fed. Los papeles tecnológicos y de crecimiento, cuyas valoraciones dependen en mayor medida de los flujos de caja futuros, lideraron el descenso. Microsoft Corp. y Apple Inc. estuvieron entre los mayores lastres para el S&P 500 y el Nasdaq. COLOMBIA- El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, confía en ganar el balotaje del 19 de junio frente al empresario Rodolfo Hernández mostrando su lado humano y anunció que una vez elegido invitará a sus detractores a dialogar para construir acuerdos y evitar un estallido social. Petro, un antiguo militante de la guerrilla del M-19 y exalcalde de Bogotá, busca por tercera vez la presidencia de Colombia con la promesa de hacer profundos cambios económicos y sociales para reducir la pobreza y las desigualdades en el país de 50 millones de habitantes.

BRASIL- El gobierno de Brasil avanzó en su intento de privatizar Eletrobras, la mayor empresa de servicios públicos de América Latina, al fijar el precio de la oferta de acciones mediante la cual se diluirá su participación en la compañía. Centrais Eletricas Brasileiras SA, como se conoce formalmente a la empresa, confirmó que la oferta tenía un precio de 42,00 reales por acción, para un total de 29.290 millones de reales (5.970 millones de dólares). CAPITOLIO- La comisión del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos celebrará audiencias durante junio, en las que profundizarán en los detalles de lo que dice que fue un complot dirigido por el entonces presidente Donald Trump para anular las elecciones presidenciales de 2020. La comisión de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios sentó las bases para al menos cinco audiencias más que se centrarán en los grupos y las personas que, según dice, participaron en la planificación y la organización de los disturbios. BIDEN MIGRACIÓN-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes del hemisferio occidental presentaron un nuevo conjunto de medidas para hacer frente a la crisis migratoria de la región, tratando de salvar una cumbre de las Américas que se vio empañada por la división. TMEC- La Cumbre de Líderes de América del Norte, una reunión trilateral entre el primer ministro de Canadá y los presidentes de México y Estados Unidos, se llevará a cabo en el país latinoamericano en diciembre, dijeron los cancilleres de las tres naciones en un comunicado. La reunión se retomó a fines de 2021, en Washington, luego de un lustro de no haberse realizado. BOLIVIA AÑEZ- La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada culpable de fomentar un golpe de Estado contra el gobierno socialista liderado por Evo Morales a finales de 2019. (REUTERS VV CS)