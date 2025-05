Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (13 de mayo)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo reporta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Los precios habrían subido un 0,3% mensual, tras haber bajado un 0,1% en marzo. En términos anuales, la inflación se mantendrá probablemente sin cambios en el 2,4%. (1230 GMT) -El Banco de la Reserva Federal de Nueva York emite su informe sobre deuda y crédito de los hogares del primer trimestre. (1500 GMT) - El Instituto Estadounidense del Petróleo (API) divulga su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2030 GMT) RESTO DEL MUNDO -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Oriente Medio en una gira por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS EEUU ARANCELES- Estados Unidos recortará el arancel "de minimis" para los envíos chinos de bajo valor, según un decreto de la Casa Blanca, con lo que se desescalará aún más una guerra comercial potencialmente dañina entre las dos mayores economías del mundo. La reducción de aranceles se produce después de que Pekín y Washington anunciaron una tregua en su conflicto comercial tras las conversaciones mantenidas el fin de semana en Ginebra, en las que ambas partes acordaron retirar la mayoría de los aranceles impuestos a los productos de la otra parte desde principios de abril. CHINA LATAM- China ofrecerá líneas de crédito por algo menos de 10.000 millones de dólares a los países latinoamericanos para apoyar el desarrollo, pero en yuanes, dijo su máximo líder en una cumbre de funcionarios latinoamericanos y caribeños en Pekín. El presidente Xi Jinping pronunció un discurso para inaugurar una reunión ministerial del Foro China-CELAC, una plataforma de cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. EEUU ARABIA SAUDITA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Arabia Saudita para iniciar una gira de cuatro días por la región del golfo Pérsico, un viaje que se centrará más en los acuerdos económicos que en las crisis de seguridad que asolan la región, desde la guerra en Gaza hasta la amenaza de escalada por el programa nuclear iraní. Con un séquito de poderosos líderes empresariales estadounidenses en su comitiva, entre ellos el presidente ejecutivo de Tesla y asesor de Trump, Elon Musk, Trump visitará primero Riad, donde se celebra el Foro de Inversión Saudí-Estadounidense, y continuará el miércoles en Qatar y el jueves en Emiratos Árabes Unidos (EAU), pero no visitará Israel. CHINA FENTANILO- La responsabilidad de controlar el problema del fentanilo en Estados Unidos recae en el propio país, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, rechazando los aranceles punitivos que Washington impuso a Pekín por no frenar las llegadas. China ha dicho en repetidas ocasiones que el fentanilo es un problema de Estados Unidos y que los aranceles impuestos a China por ello no son razonables, dijo Lin Jian, portavoz del ministerio, cuando se le preguntó en una rueda de prensa habitual si se hablaría del fentanilo en futuras conversaciones comerciales. FRANCIA DEPARDIEU- Un tribunal de París declaró al actor francés Gérard Depardieu culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en el rodaje de una película en 2021 y le impuso una condena de 18 meses de prisión con suspensión de la pena, en una caída en desgracia para una figura destacada del cine francés. En uno de los casos de mayor repercusión del movimiento #MeToo que han llegado ante los jueces en Francia, Depardieu había negado repetidamente cualquier delito, y su abogado dijo que apelaría la decisión del tribunal. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU CHINA- Un acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir aranceles podría disminuir el impacto de su guerra comercial, aunque los gravámenes restantes seguirán afectando la economía, según funcionarios de la Reserva Federal. La gobernadora Adriana Kugler señaló que la pausa arancelaria reduce la necesidad de que la Fed baje los tipos, aunque los aranceles aún son "bastante elevados" y se espera un aumento de precios y desaceleración. Austan Goolsbee coincidió en que el acuerdo reduce el impacto, pero el tipo aún es alto y tendrá un efecto de estanflación. EEUU ACCIONES- Los tres principales índices de Wall Street experimentaron fuertes alzas, con el S&P 500 alcanzando sus niveles más altos desde principios de marzo, impulsados por un acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir drásticamente los aranceles. Estados Unidos anunció que recortará aranceles del 145% al 30% y China del 125% al 10% durante 90 días, generando alivio en los inversores, quienes favorecieron activos de mayor riesgo a la espera de mayor claridad sobre los niveles finales de los impuestos. MÉXICO TMEC- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, estimó que la revisión del tratado comercial TMEC podría iniciar en la segunda mitad de 2025, antes de la fecha prevista de julio de 2026. Esta anticipación se debe a que Estados Unidos se concentrará en negociaciones arancelarias en los próximos tres meses. El TMEC, que reemplazó al TLCAN en 2020, había sido puesto en duda por los aranceles anunciados previamente por Trump. COLOMBIA CHINA- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en China la adhesión del país sudamericano a la Ruta de la Seda, el ambicioso proyecto de integración global liderado por el gigante asiático. Según el Gobierno colombiano, esta decisión permitirá fortalecer el desarrollo industrial, la adopción de inteligencia artificial y la diversificación del comercio. Petro destacó que las relaciones se deben dar en condiciones de libertad e igualdad. ARGENTINA CALIFICACIÓN- Fitch Ratings elevó la calificación soberana de Argentina a "CCC+" desde "CCC", debido a mejores perspectivas tras el nuevo programa del FMI y la liberalización del mercado de divisas. La mejora refleja una mayor liquidez externa y la durabilidad del programa de estabilización de Javier Milei. La flotación del peso y el desmantelamiento de controles cambiarios han fortalecido la confianza del mercado, superando las expectativas de recuperación económica y desinflación. TRUMP QATAR- El presidente Donald Trump desestimó preocupaciones éticas sobre su plan de aceptar un avión como regalo de la familia real qatarí, calificando de "estupidez" rechazar la oferta de un lujoso Boeing 747-8 de 400 millones de dólares. Trump afirmó que el avión, que sería equipado como el Air Force One, sería donado a su biblioteca presidencial y no para uso personal. La oferta generó críticas por posibles conflictos de interés.

