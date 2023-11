La agenda del lunes estados unidos - el gobierno publica los datos de la balanza comercial de octubre. analistas encuestados por reuters prevén un déficit de 30.000 millones de dólares en el mes. - la procesadora de alimentos tyson foods reporta sus resultados del cuarto trimestre. mercados globales actualizados

EUROZONA- El crecimiento económico de la zona euro seguirá siendo débil a corto plazo debido al debilitamiento de los servicios y del mercado laboral, pero los países de la zona euro no deben liberar los colchones bancarios discrecionales para aliviar el problema, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Algunos de los países más grandes de la eurozona han implementado el llamado colchón anticíclico, que obliga a los bancos a reservar más capital durante los tiempos mejores, que luego podría liberarse cuando el ciclo económico cambie. JAPÓN- La inflación mayorista japonesa se redujo en octubre por debajo del 1% por primera vez en poco más de dos años y medio, según los datos, señal de que las presiones al alza de los costes que habían estado impulsando los precios de una amplia gama de bienes estaban empezando a desvanecerse. La ralentización de la inflación impulsada por las materias primas coincide con las previsiones del Banco de Japón y pone en el punto de mira la cuestión de si los salarios y el gasto de los hogares aumentarían lo suficiente como para generar una subida de los precios de consumo impulsada por la demanda, según analistas. APEC- Se prevé que el crecimiento económico entre los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico disminuya el próximo año y se mantenga por debajo de la media mundial, en un momento en que la subida de las tasas de interés ralentiza el crecimiento en Estados Unidos, mientras China sigue teniendo dificultades para recuperarse y las tensiones entre ambos obstaculizan el comercio, según informó el organismo. La Unidad de Apoyo a las Políticas de la Secretaría de APEC emitió nuevas previsiones en vísperas de la cumbre de dirigentes de APEC en San Francisco, que muestran que la tasa de crecimiento de la región de 21 países descenderá al 2,8% en 2024 desde el 3,3% de 2023. ALEMANIA- La escasez de material en el sector manufacturero alemán ha disminuido significativamente y la situación del suministro ha vuelto casi al nivel anterior a la crisis, según informó el instituto económico Ifo. En octubre, el 18,2% de las empresas encuestadas por el Ifo informaron que tenían problemas, frente al 24,0% de septiembre. REINO UNIDO- El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha destituido a la ministra del Interior, Suella Braverman, una de sus ministras de mayor rango, dijo una fuente gubernamental, a raíz de los comentarios que hizo la semana pasada sobre la gestión policial de una marcha propalestina. Braverman había desafiado la semana pasada a Sunak al publicar un artículo en el que atacaba la actuación de la policía en una manifestación que tuvo lugar. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU MOODY'S- La agencia Moody's rebajó a "negativa" desde "estable" la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos, citando los elevados déficits fiscales y el deterioro de la asequibilidad de la deuda, una medida que suscitó críticas inmediatas por parte del Gobierno de Joe Biden. La medida se produce después de que Fitch, rebajara la calificación del país este año, tras meses de tensiones políticas en torno al techo de la deuda estadounidense. FED- La jefa de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que aún no estaba preparada para decir si el banco central ha terminado de elevar las tasas de interés para que la inflación vuelva al 2%. La política monetaria de la Reserva Federal "está en muy buen lugar" y "las noticias sobre la inflación han sido bastante buenas", dijo Daly en una entrevista en CNBC. "No deberíamos descartar eso", señaló, aunque luego añadió que "es demasiado pronto para cantar victoria" y declarar que la Fed no necesita volver a subir las tasas. WALL STREET- Los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes subidas, impulsados por los valores tecnológicos y de crecimiento, mientras los rendimientos del Tesoro se calmaron, al tiempo que los inversores esperaban importantes informes de la próxima semana sobre la inflación y otros datos económicos. Los mercados bursátiles se recuperaron de los descensos de la sesión anterior, que se dieron tras los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, sobre las tasas de interés. La caída del jueves puso fin a las rachas ganadoras más largas en dos años para el S&P 500 y el Nasdaq Composite. PETROBRAS- El próximo plan de negocios quinquenal de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, incluirá alrededor de 100.000 millones de dólares entre inversiones que la empresa está analizando y aquellas con las que ya se ha comprometido, dijo a Reuters una fuente cercana al tema. El plan para el período 2024-2028 se finalizará en las próximas semanas y se espera su publicación a finales de este mes, dijo la fuente. PERÚ COBRE- La producción de cobre en Perú creció un 2,5% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, a unas 235.178 toneladas métricas, según cifras difundidas por el Ministerio de Energía y Minas del país andino. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, por detrás de Chile. NOVO NORDISK- El fabricante de medicamentos contra la obesidad Novo Nordisk anunció que invertirá 6.000 millones de dólares para aumentar la producción en Dinamarca, aunque su presidente ejecutivo advirtió que la industria está lejos de satisfacer la demanda mundial. Novo Nordisk ha tenido un éxito fenomenal con su fármaco contra la obesidad, Wegovy, pero se ha esforzado por hacer frente a una escasez que le obligó a limitar el número de pacientes. (REUTERS NS BMV)