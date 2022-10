Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (13 de octubre)

La agenda del jueves 13 de octubre estados unidos -el departamento del trabajo emite su reporte sobre la variación del índice de precios al consumidor (cpi) en septiembre. analistas encuestados esperan en su mayoría un avance de la inflación mensual de 0,2%. en los 12 meses a septiembre, se prevé que el índice cpi marque un alza de 8,1% frente al aumento de 8,3% en agosto. -el gobierno también divulga los datos de pedidos nuevos de subsidios por desempleo en la semana terminada el 8 de octubre. -el grupo blackrock inc y el grupo de transporte delta air lines ic reportan sus resultados trimestrales. -el presidente de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, ofrece declaraciones en una conferencia regional sobre empleo. (1700 gmt) -el fondo monetario internacional y el banco mundial celebran sus reuniones de otoño boreal en washington. mercados globales actualizados otan eeuu- estados unidos reafirmó su compromiso de defender "cada centímetro" del territorio de la otan antes de las conversaciones entre los ministros de defensa de la alianza, que incluirán discusiones a puerta cerrada de su grupo de planificación nuclear. el secretario de defensa de estados unidos, lloyd austin, hizo estas declaraciones afirmando el compromiso de estados unidos con la defensa colectiva de la otan después de las repetidas amenazas nucleares del presidente ruso, vladimir putin, ante los reveses en el campo de batalla tras su invasión de ucrania, que se ha prolongado hasta ahora por casi ocho meses. putin erdogan gas- el presidente ruso, vladimir putin, dijo a su par turco, tayyip erdogan, que turquía es la ruta más fiable para suministrar gas a la unión europea, proponiendo construir en el país lo que llamó un centro de suministro. "en el transcurso del trabajo de este centro, que podríamos crear juntos, por supuesto, también sería una plataforma no sólo para los suministros, sino también para determinar el precio, porque esta es una cuestión muy importante: la cuestión de los precios", dijo putin. "hoy en día, estos precios están por las nubes. podríamos regularlos fácilmente a un nivel de mercado normal, sin ningún matiz político". opep+ aie- la decisión adoptada la semana pasada por el grupo de productores de petróleo opep+ para frenar la producción ha hecho subir los precios y podría llevar a la economía mundial a una recesión, según declaró la agencia internacional de la energía. "el incesante deterioro de la economía y el aumento de los precios provocado por el plan de la opep+ de recortar la oferta están frenando la demanda mundial de petróleo", afirmó la agencia con sede en parís, que incluye a estados unidos y otros países grandes consumidores. metales- a las 1157 gmt, el oro al contado sumaba un 0,38%, a 1.678,59 dólares la onza, mientras que, a las 1157 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,58%, a 7.590 dólares la tonelada. petróleo- a las 1200 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,32%, a 92,75 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,32%, a 87,55 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían arrastradas por las acciones tecnológicas y las inmobiliarias, mientras los inversores se centraban en los datos de inflación de estados unidos que se publicarán más tarde para obtener pistas sobre la trayectoria de aumento de tipos de interés de la reserva federal. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 0,96%, a 389,43 puntos a las 1203 gmt. mercados asia- las acciones chinas cerraron a la baja, ya que el ánimo de aversión al riesgo prevaleció antes de los datos de inflación de estados unidos y del 20º congreso del partido comunista de china. el índice referencial del mercado perdió un 0,84%, a 3.752,67 puntos, mientras el shanghai composite cedió un 0,30%, a 3.016,35 unidades. en japón el nikkei cayó un 0,6%, a 26.237,42 puntos. lo que hay que saber del miércoles wall street - el s&p 500 cerró una sesión agitada con una ligera baja, después de que las minutas de la última reunión de la reserva federal mostraron que los responsables de política monetaria estaban de acuerdo en que debían mantener un sesgo restrictivo. las actas de la reunión de septiembre mostraron que muchas autoridades de la fed subrayaron el costo de no hacer lo suficiente para reducir la inflación. eeuu fed- los responsables de la política monetaria de la reserva federal coincidieron en que debían adoptar una postura más restrictiva -y mantenerla durante algún tiempo- para cumplir el objetivo del banco central estadounidense de reducir la inflación, de acuerdo a las minutas de su última reunión. las actas de la reunión del 20 y 21 de septiembre mostraron que muchos funcionarios de la fed "enfatizaron en que el costo de tomar pocas medidas para bajar la inflación probablemente superaba el costo de tomar demasiadas". eeuu precios- los precios al productor en estados unidos aumentaron más de lo previsto en septiembre, pero los subyacentes fueron los más débiles en casi dos años y medio, por una mejoría de las cadenas de suministro, lo que ofrecía alguna esperanza en la batalla contra la inflación. el informe del departamento de trabajo también sugirió que los productores pueden estar teniendo dificultades para trasladar los precios más altos. una medida de los cambios en los márgenes recibidos por los mayoristas y minoristas apenas aumentó el mes pasado. eeuu seguridad - la casa blanca presentó una estrategia de seguridad nacional largamente demorada que busca contener el ascenso de china, al tiempo que reitera la importancia de trabajar con los aliados para abordar los desafíos que enfrentan las naciones democráticas. el documento de 48 páginas, que se retrasó por la crisis de ucrania, no incluye grandes cambios de pensamiento ni introduce nuevas doctrinas importantes para la política exterior de biden. rusia aluminio- el gobierno del presidente de estados unidos, joe biden, está considerando implementar una prohibición total del aluminio ruso en respuesta a la escalada militar de rusia en ucrania, dijo una fuente con conocimiento del asunto. la medida, que aún no se ha concretado, probablemente impulsaría los precios mundiales del metal usado en muchos productos de consumo y podría revertir la postura anterior de la casa blanca de que las sanciones podrían causar estragos en los mercados mundiales. venezuela servicios- unos 4,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos en américa latina y el caribe carecen de servicios básicos, alimentación y empleo formal, pese a los esfuerzos de regularización y apoyo en países de acogida, según un informe. la diáspora venezolana hacia estados unidos se disparó en la última década, impulsada principalmente por la pobreza y violencia. en 2022, representó alrededor del 71% de los más de 150.000 migrantes que ingresaron a panamá a través de la peligrosa selva darién, fronteriza con colombia. (reuters vv)

Reuters