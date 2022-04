Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de abril)

La agenda del jueves 14 de abril estados unidos -el departamento del trabajo publica las cifras de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo para la semana que terminó el 9 de abril. analistas consultados en un sondeo de reuters prevén un aumento a 171.000 pedidos, según cifras ajustadas por estacionalidad, desde los 166.000 de la semana previa. (1230 gmt)

-El Departamento de Comercio difunde el dato de ventas minoristas de marzo. El mercado prevé un incremento de 0,6%, luego del avance de 0,3% visto en febrero. (1230 GMT)

-La Universidad de Michigan publica la lectura preliminar de su índice de confianza del consumidor correspondiente a abril. Un sondeo de Reuters estima que el índice habría descendido a 59,0 desde la cifra definitiva de 59,4 de marzo. (1400 GMT)

-La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, participa de manera presencial en un foro organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Akron, en Akron, Ohio. (1830 GMT)

-El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, habla en persona en un evento organizado por la Universidad Rider en Lawrence Township, Nueva Jersey. (2200 GMT)

-Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co y Morgan Stanley reportan sus resultados del primer trimestre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ARMAS NUCLEARES BÁLTICO- Rusia ya dispone de armas nucleares en la región del Báltico, declaró el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anusauskas. Uno de los aliados más cercanos del presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a la OTAN que si Suecia y Finlandia se unían a la alianza militar liderada por Estados Unidos, Rusia tendría que reforzar sus defensas en la región, incluso con el despliegue de armas nucleares. UE RUSIA- La Unión Europea ha cerrado una laguna legal que permitió a los Gobiernos del bloque exportar armas por valor de decenas de millones de euros a Rusia tan sólo el año pasado, a pesar del embargo que entró en vigor en 2014 tras la anexión de la región ucraniana de Crimea por parte de Rusia. Los países de la UE vendieron el año pasado a Rusia armas y municiones por valor de 39 millones de euros (42,3 millones de dólares), según los últimos datos facilitados por la Comisión Europea. METALES- A las 1152 GMT, el oro al contado perdía un 0,05%, a 1.976,76 dólares la onza, mientras que, a las 1204 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,02%, a 10.301,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1154 GMT, el crudo referencial Brent caía un 1,44%, a 107,26 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía un 1,28%, a 102,88 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas se mantenían estables tras una serie de resultados corporativos dispares, mientras los inversores esperan las noticias del Banco Central Europeo en un contexto de riesgos para el crecimiento económico por el aumento de la inflación. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,23%, a 457,83 puntos a las 1147 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron al alza, después de que el gabinete dijo que Pekín utilizaría recortes oportunos en los ratios de requisitos de reservas (RRR) de los bancos y otras herramientas políticas para apoyar la economía, en medio del peor brote de COVID-19 en dos años. El índice referencial del mercado ganó un 1,25%, a 4.191,56 puntos, mientras el Shanghai Composite avanzó un 1,22%, a 3.225,64 unidades. En Japón el Nikkei sumó un 1,22%, a 27.172 puntos.

Lo que hay que saber del miércoles osce rusia - una misión de expertos creada por los países de la organización para la seguridad y la cooperación en europa (osce) halló pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por rusia en ucrania, según un informe inicial. la misión fue creada el mes pasado por 45 de los 57 países participantes en la osce para investigar posibles delitos, incluidos posibles crímenes de guerra en ucrania, y transmitir la información a organismos como los tribunales internacionales. rusia se opuso.

MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está listo y firmado un proyecto de reforma a la ley minera que enviará al Congreso el lunes si fracasa una iniciativa de cambios constitucionales al sector eléctrico que busca dar al Estado el control sobre el litio. El mandatario había anticipado el viernes su plan, después de que no dieron frutos sus llamados a los congresistas opositores para que apoyen su reforma a la carta magna, que, entre otras cosas, implica no dar concesiones para explotar litio, un mineral estratégico del que México tendría grandes reservas. ARGENTINA- Los transportistas de granos seguirán adelante con una huelga comercial que pone en riesgo las exportaciones de Argentina, un proveedor mundial clave de alimentos, luego de la fallida reunión que mantuvieron con productores agropecuarios. La protesta de la Federación de Transportistas Argentinos (FETRA), que comenzó el lunes en reclamo de una actualización en los precios de los fletes, ocurre en momentos en que los agricultores están recolectando la soja y el maíz, los dos principales cultivos del país.

PETRÓLEO- Los principales operadores mundiales están planeando reducir las compras de crudo y combustible a las petroleras controladas por el Estado ruso a partir del 15 de mayo, dijeron fuentes, para evitar incumplir las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. La UE no ha impuesto una prohibición a las importaciones de petróleo ruso en respuesta a la invasión de Ucrania, porque algunos países, como Alemania, tienen una gran dependencia y carecen de la infraestructura necesaria para cambiar a otras alternativas.

JPMORGAN- La ganancia del primer trimestre de JPMorgan Chase & Co se desplomó un 42% por una desaceleración de las operaciones y un aumento de las pérdidas crediticias, y su presidente ejecutivo, Jamie Dimon, advirtió que la inflación más alta en décadas y la crisis de Ucrania podrían frenar el crecimiento económico. Los mediocres resultados del mayor prestamista estadounidense -considerado un barómetro de la economía- marcan la pauta de los beneficios del primer trimestre de los bancos de Wall Street, cuando la Reserva Federal trata de frenar la inflación y la bonanza comercial de la que disfrutaron los bancos durante la pandemia se reduce.

WALL ST- Wall Street subió impulsado por una recuperación de los valores de crecimiento sensibles a las tasas de interés, mientras los inversores digerían datos de inflación y resultados trimestrales mixtos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 344,23 puntos, o un 1,01%, a 34.564,59 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 49,14 puntos, o un 1,12%, a 4.446,59 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, sumó 272,02 puntos, o un 2,03%, a 13.643,59 unidades. (REUTERS VV RF/)