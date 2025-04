Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de abril)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso sobre "Conducir a través de la niebla económica" ante la Cámara de Comercio de Greater Greer. (1600 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre "El papel de la Reserva Federal" en la Serie de Conferencias de la Escuela de Negocios de Villanova. (2200 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre política monetaria en una charla moderada organizada por la Universidad de Emory. (2340 GMT) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca. RESTO DEL MUNDO -El economista jefe del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, da un discurso sobre las previsiones del RBNZ. (2130 GMT) -El primer ministro palestino, Mohamad Mustafa, asiste a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. (1400 GMT) -Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- Las exportaciones de China aumentaron considerablemente en marzo después de que las fábricas se apresuraron a realizar envíos antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos, pero la escalada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha ensombrecido las perspectivas para las fábricas y el crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. Las exportaciones aumentaron un 12,4% interanual, su nivel más alto en cinco meses, superando ampliamente el crecimiento del 4,4% previsto en un sondeo de Reuters entre economistas. Las exportaciones crecieron un 2,3% en enero-febrero. FMI- Los principales acontecimientos de riesgo geopolítico, incluidas las tensiones comerciales, pueden desencadenar grandes correcciones en las cotizaciones bursátiles, afirmó el Fondo Monetario Internacional en un informe. Esto, a su vez, puede generar volatilidad en los mercados y amenazar la estabilidad financiera, señala en un capítulo de su próximo Informe sobre la estabilidad financiera mundial. ALEMANIA- Tanto las exportaciones como la producción industrial alemanas se enfrentan a considerables vientos en contra como consecuencia de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el Ministerio de Economía alemán en su informe mensual. "Debido a las medidas arancelarias de Estados Unidos, la incertidumbre sobre el desarrollo del comercio de exportación alemán es en la actualidad excepcionalmente alta", dijo el informe para abril, y agregó que no se esperaba una recuperación de la demanda en el contexto de creciente proteccionismo. GS ORO- Goldman Sachs elevó su previsión del precio del oro para finales de 2025 de 3.300 a 3.700 dólares la onza, con un rango previsto de 3.650 a 3.950 dólares, señalando una demanda de los bancos centrales más fuerte de lo esperado y mayores entradas de fondos cotizados debido a los riesgos de recesión. "Si se produce una recesión, las entradas de fondos cotizados podrían acelerarse aún más y elevar los precios del oro a 3.880 dólares por onza troy (ozt) para finales de año", dijo el banco. GS PETRÓLEO- Goldman Sachs prevé que los precios del petróleo bajen hasta finales de este año y el próximo debido al creciente riesgo de recesión y a la mayor oferta del grupo OPEP+. El banco prevé que los precios del petróleo Brent y WTI bajen hasta una media de 63 y 59 dólares por barril, respectivamente, en lo que queda de 2025, y de 58 y 55 dólares en 2026. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA ECUADOR ELECCIONES- La autoridad electoral de Ecuador dijo que el presidente Daniel Noboa se había asegurado un mandato completo de cuatro años, mientras su rival, la izquierdista Luisa González, denunció la inesperada victoria expansiva de Noboa como un "grotesco fraude". González dijo a sus partidarios que no aceptaba los resultados —un apoyo constante del 56% para Noboa, frente al 44% de ella— y que exigiría un recuento. EEUU ARANCELES- El Gobierno de Estados Unidos concedió exclusiones arancelarias para los teléfonos inteligentes, computadores y otros productos electrónicos importados en gran medida desde China, librándolos de gran parte de los aranceles del 125% impuestos por el presidente Donald Trump. En un aviso a los transportistas, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) publicó una lista de códigos arancelarios que quedarán excluidos de los aranceles, con un efecto retroactivo al 5 de abril. EEUU CHIPS- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciaría la tasa arancelaria sobre los semiconductores importados durante la próxima semana, añadiendo que habrá flexibilidad sobre algunas empresas del sector. La promesa del presidente significa que la exclusión de los teléfonos inteligentes y los ordenadores de sus aranceles recíprocos a China probablemente será de corta duración, ya que Trump busca restablecer el comercio en el sector de los semiconductores. WALL STREET- Wall Street cerró con sólidas ganancias, luego de que los grandes bancos dieron inicio a la temporada de resultados del primer trimestre y los inversores cerraban una turbulenta semana de violentas oscilaciones debido al caos de la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los tres principales índices, que registraron ganancias semanales, avanzaron después de que la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, aseguró que la Fed está preparada para mantener a los mercados financieros funcionando en caso de necesidad. EEUU IRÁN- Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones en Omán y acordaron volver a reunirse la próxima semana, dijo la parte iraní, un diálogo destinado a abordar la escalada del programa nuclear de Teherán en un contexto de amenazas del presidente Donald Trump de una acción militar si no hay humo blanco. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, publicó en su canal de Telegram que su delegación mantuvo un breve encuentro con su par estadounidense, encabezada por el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, tras salir de las conversaciones indirectas mediadas por Omán. ARGENTINA FMI- Argentina anunció la flexibilización de sus controles al mercado cambiario (cepo) y desembolsos inmediatos por 12.000 millones de dólares para respaldar las reservas del banco central, en el marco de un nuevo programa otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, informada mediante un comunicado del banco central (BCRA) y una conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, era esperada hace tiempo por los mercados, aunque la autoridad monetaria señaló que el acceso a divisas para la distribución de dividendos por parte de las empresas se aplicará a ejercicios financieros del 2025. MERCOSUR- Los cuatro países del Mercosur podrán ampliar la lista de excepciones al arancel externo común (TEC) del bloque en hasta 50 códigos arancelarios, según una decisión tomada durante una reunión de cancilleres en Buenos Aires. Según un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, la decisión fue tomada debido a los "desafíos del contexto internacional", en un escenario de inestabilidad geopolítica provocada por la nueva ola de aranceles comerciales implementada por Estados Unidos. VENEZUELA BCV- El Gobierno de Venezuela designó a Laura Guerra como presidenta del Banco Central en sustitución de Calixto Ortega, quien tenía siete años en el cargo, según un decreto presidencial publicado en Gaceta Oficial y difundido por el Ministerio de Comunicación. Cuatro de los seis directores del ente emisor fueron cambiados y los nuevos puestos son asumidos por: Luis Alberto Pérez González, Christian Martell Ramírez, Carlos Cestari Infantini y Christian Hernández Verdecanna, de acuerdo con la Gaceta Oficial. PERÚ VARGAS LLOSA- El nobel peruano Mario Vargas Llosa falleció en la capital peruana a los 89 años, "rodeado de su familia y en paz", informaron sus hijos, tras cautivar por décadas a sus lectores con su rigor intelectual y su hermosa prosa. En un comunicado firmado por Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa y compartido en X, los hijos del autor expresaron su pesar por la pérdida, pero señalaron que encuentran consuelo en la vasta obra que su padre deja como herencia para sus lectores en todo el mundo. (REUTERS BMV)

