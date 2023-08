La agenda del lunes japón -una agencia del gobierno revela el informe de la variación del producto interno bruto en el segundo trimestre. la mayoría de los economistas encuestados prevén un crecimiento de 0,8% en la comparación con igual trimestre del año anterior. china -la oficina nacional de estadísticas difunde los datos desempleo, ventas minoristas y producción industrial correspondientes a julio. mercados globales actualizados china- los nuevos préstamos bancarios de china cayeron en julio y otros indicadores clave del crédito también se debilitaron, a pesar de que los dirigentes monetarios redujeran las tasas de interés y prometieran más apoyo a la tambaleante economía. los bancos chinos concedieron 345.900 millones de yuanes (47.800 millones de dólares) en nuevos préstamos en yuanes en julio, lo que supone una caída del 89% respecto a junio y el nivel más bajo desde finales de 2009, muy por debajo de las previsiones de los analistas, mostraron los datos del banco popular de china.

ALEMANIA- La economía alemana no parece que vaya a experimentar una recuperación sostenida en los próximos meses, según los primeros indicadores, como los nuevos pedidos y el clima empresarial, dijo el Ministerio de Economía. "En el frente interno, la esperada recuperación cautelosa del consumo privado, los servicios y la inversión está mostrando los primeros signos de esperanza, que probablemente se fortalecerán a medida que avance el año", dijo el ministerio en su informe mensual. EEUU- Estados Unidos está trabajando para construir cadenas de suministro de energías limpias resistentes y diversificadas con el fin de proteger su seguridad económica, al tiempo que se protege contra los riesgos que plantea la concentración excesiva en un puñado de países, dijo la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en unos comentarios preparados para un acto que se celebrará en Las Vegas. Yellen se referirá a los retos de la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles en un importante discurso que pronunciará tras visitar unas instalaciones sindicales donde los trabajadores aprenden técnicas para trabajar en proyectos de energía limpia. ITALIA- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asumió toda la responsabilidad por la decisión del Gobierno de imponer la semana pasada un impuesto sorpresa a los bancos italianos. En una entrevista concedida a los diarios italianos Corriere della Sera, La Repubblica y La Stampa, Meloni afirmó que el impuesto era un "asunto delicado" y que no tenía ninguna intención punitiva hacia el sector bancario. ARGENTINA- Analistas de Morgan Stanley prevén una caída de entre 3 y 4 puntos en los bonos del Estado de Argentina, después de que la sorprendente victoria del ultraderechista libertario Javier Milei en las elecciones primarias aumentara la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de octubre. Los mercados financieros estaban digiriendo el lunes la sorprendente victoria de Milei en las elecciones primarias, que quiere eliminar el banco central del país y dolarizar la economía. EMBRAER- El fabricante brasileño de aviones Embraer reportó un beneficio neto en el segundo trimestre de 279,3 millones de reales (56,93 millones de dólares), un 20% más que un año antes, gracias a un aumento del 47% en las entregas de aviones. Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo después de Airbus y Boeing, dijo en una declaración de valores que sus ingresos netos aumentaron un 26,2% a 6.360 millones de reales en los tres meses hasta el 30 de junio. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA ARGENTINA ELECCIONES- El candidato ultraderechista libertario Javier Milei resultó el domingo el postulante más votado y el gran ganador de unas primarias presidenciales teñidas por el enojo y la apatía de los argentinos tras una larga crisis económica. Si bien Milei no tenía competencia interna en su partido La Libertad Avanza, el resultado brinda indicios claros sobre qué podría suceder en las elecciones generales de octubre, ya que el economista libertario obtuvo el 30,3% de los votos, de acuerdo con un escrutinio provisorio avanzado al 93,8%. EEUU ECONOMÍA- Los precios a la producción en Estados Unidos aumentaron algo más de lo esperado en julio por un repunte del costo de los servicios a su tasa más alta en casi un año, pero la tendencia siguió siendo coherente con una moderación de las presiones inflacionistas. El índice de precios a la producción (IPP) para la demanda final subió un 0,3% el mes pasado, informó el Departamento de Trabajo. Los datos de junio se revisaron a la baja para mostrar un IPP sin cambios en lugar de un alza del 0,1%. EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores ha bajado en agosto, pero los estadounidenses esperan que la inflación se desacelere durante el próximo año y después, según una encuesta. La lectura preliminar del índice general de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan fue de 71,2 este mes, frente a los 71,6 de julio. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 71,0. BRASIL- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su país está dispuesto a recibir inversiones de otras naciones para estimular el crecimiento, y desveló un nuevo plan de "aceleración del crecimiento" con inversiones estimadas en cerca de 350.000 millones de dólares. Lula dijo en un discurso que pediría a sus homólogos chino y estadounidense, Xi Jinping y Joe Biden, que inviertan más en Brasil. Añadió que los países europeos también desean invertir en América Latina. PERÚ- La economía de Perú se habría contraído alrededor de un 0,5% en el segundo trimestre de 2023, estimó el gerente de estudios económicos del Banco Central, una previsión que, de cumplirse, dejaría al país minero en una recesión técnica luego del retroceso a comienzos del año. El cálculo de Adrián Armas se compara con una expectativa anterior de un crecimiento "muy moderado" para los meses de abril a junio, y se debe en buena parte al impacto del fenómeno climático El Niño que este año ha sido intenso en Perú. HONDURAS- El Fondo Monetario Internacional dijo que su equipo técnico logró un acuerdo de 36 meses con Honduras que otorgará unos 830 millones de dólares al país centroamericano con el fin de apoyar reformas económicas. El programa de las autoridades hondureñas respaldado por el FMI comprende reformas económicas e institucionales destinadas a afianzar la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, crear espacio fiscal para atender necesidades de inversión, según el organismo multilateral. EEUU USDA- Las cosechas de maíz y soja en Estados Unidos serán menores de lo previsto, ya que las condiciones secas de principios de la temporada privaron a los cultivos de parte de su potencial de rendimiento, informó el Gobierno. Ambas previsiones quedaron por debajo de las expectativas del mercado, pero la cosecha de maíz, de confirmarse el volumen, seguiría siendo la segunda mayor de la historia debido a la gran superficie cultivada y a la mejora de las condiciones de crecimiento durante julio. (REUTERS NS)