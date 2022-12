Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de diciembre)

La agenda del miércoles estados unidos -el comité federal de mercado abierto (fomc) de la reserva federal anuncia su decisión sobre las tasas de interés y estará seguido por una conferencia de prensa del presidente de la entidad, jerome powell, desde washington d.c. (1900 gmt) -el departamento del trabajo divulga los precios de importaciones y exportaciones en noviembre. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, publica las cifras sobre el estado de inventarios de petróleo y derivados en la última semana. brasil -se difunde la variación de su índice de actividad económica ibc-br, que según las estimaciones habría aumentado un 0,50% en octubre, luego del avance de 0,05% en el mes anterior. mercados globales actualizados bce- el banco central europeo espera que la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2% durante los próximos tres años, dijo una fuente a reuters, más de lo que los mercados esperan actualmente, lo que señala que su lucha contra los precios desbocados está lejos de terminar. es probable que el bce suba el jueves las tasas de interés por cuarta vez consecutiva para frenar la inflación y anunciará sus nuevas proyecciones económicas trimestrales, que los inversores utilizan para calcular cuántas alzas más se prevén. china- una semana después de que china empezara a desmantelar sus duros controles de "cero contagios" frente al covid-19, la organización mundial de la salud advirtió que se avecinan tiempos "muy difíciles" y medios estatales informaron de algunos pacientes gravemente enfermos en hospitales de pekín, lo que hace temer una oleada de infecciones. china anunció el pasado miércoles cambios radicales en las normas de análisis y cuarentena, alineándose con un mundo que se ha reabierto en gran medida, tras las históricas protestas contra los confinamientos masivos que causaron tensión mental a millones de personas, pero mantuvieron el coronavirus bajo control. ucrania- rusia afirmó que no recibió ninguna propuesta sobre un "alto el fuego navideño" en ucrania, mientras los combates parecen abocados a prolongarse durante el invierno boreal. el presidente ucraniano, volodímir zelenski, pidió esta semana a moscú que comience a retirar sus tropas para navidad, como primer paso hacia un acuerdo de paz tras casi 10 meses de guerra. alemania- la recesión en alemania será más leve de lo previsto, ya que se espera que la economía se contraiga un 0,1% en 2023, frente a una previsión anterior de contracción del 0,3%, dijo el instituto económico ifo. se espera que la economía crezca un 1,8% en 2022, frente a una previsión anterior del 1,6%. la inflación se situará en el 7,8% este año, en el 6,4% el próximo y en el 2,8% en 2024, según un comunicado de ifo. méxico- la esperanza de méxico de obtener una inversión inesperada del plan estadounidense de impulsar la producción de semiconductores en norteamérica estaría en riesgo por la preocupación de las empresas sobre el suministro de energía, la dependencia excesiva de combustibles fósiles y la falta de incentivos financieros. la secretaria de comercio de estados unidos, gina raimondo, dijo en septiembre que un proyecto de ley de su país de 52,700 millones de dólares crearía "oportunidades significativas" para la nación latinoamericana en la industria de esas piezas que consume mucha energía y agua. eurocámara- un tribunal de tres jueces decidirá si cuatro sospechosos acusados y detenidos en un escándalo de fraude que ha sacudido al parlamento europeo permanecen detenidos durante la investigación o pueden ser puestos en libertad. la investigación, durante la cual la policía belga descubrió enormes cantidades de dinero en efectivo al registrar los domicilios y oficinas de legisladores de la ue, asistentes parlamentarios y activistas de ong, ha desencadenado uno de los mayores escándalos de corrupción que han afectado a bruselas. lo que hay que saber del martes wall street- las bolsas estadounidenses subieron después de que un alza de los precios al consumo menor de la prevista inyectó algo de optimismo en que la fed reduzca pronto su ritmo de subidas de las tasas para controlar la inflación, pese a que aún persiste la preocupación de que pueda seguir siendo agresiva. el índice referencial s&p 500 subió hasta un 2,76% en la sesión, tocando un máximo de tres meses, tras conocerse que los precios al consumo estadounidenses de noviembre apenas subieron. ipc- los precios al consumo en estados unidos subieron menos de lo esperado por segundo mes consecutivo en noviembre, lo que se tradujo en el menor aumento anual de la inflación en casi un año y dio a la fed cobertura esta semana para empezar a reducir el tamaño de sus aumentos de tasas. las lecturas del ipc del mes pasado reflejaron descensos en los costos de la gasolina, la atención sanitaria y los autos y camiones usados, informó el departamento de trabajo. ue- los ministros de energía de la ue, reunidos en bruselas, no alcanzaron un acuerdo definitivo sobre un límite máximo para los precios del gas natural en todo el bloque, tras meses de luchas internas sobre si la medida puede aliviar la crisis energética. en respuesta a las reiteradas peticiones de algunos países, la comisión europea propuso el mes pasado un tope de precios como última respuesta a la convulsión económica provocada por el recorte de los suministros de gas natural de rusia a europa este año, que ha provocado subidas de los precios de la energía. ucrania- estados unidos está ultimando los planes para enviar el sistema de defensa antimisiles patriot a ucrania, una decisión que podría anunciarse esta misma semana, dijeron a reuters tres funcionarios estadounidenses. ucrania ha pedido a sus socios occidentales defensas aéreas, incluidos los sistemas patriot, para protegerse del intenso bombardeo de misiles rusos, que ha golpeado también sus infraestructuras energéticas. perú- la crisis política de perú no da señales de acabar, incluso después de que la nueva presidenta afirmó que buscará "acortar" aún más los plazos para unas elecciones anticipadas, en medio de protestas que han dejado siete muertos, bloqueos de carreteras, ataques a la policía e incendios de sedes públicas y privadas. la crisis política, una constante en la nación minera, cruzó las fronteras debido al apoyo brindado al depuesto presidente pedro castillo por los gobiernos de izquierda de méxico, argentina, colombia y bolivia, lo que generó el enojo de la cancillería peruana. fusión- científicos estadounidenses revelaron un avance en el uso de la energía de fusión que, si logra dar el salto de los laboratorios a la generación comercial de electricidad en las próximas décadas, podría contribuir a la lucha para frenar el cambio climático. científicos del laboratorio nacional lawrence livermore de california lograron el 5 de diciembre por primera vez y brevemente una ganancia neta de energía en un experimento de fusión con láser, informó el departamento de energía estadounidense. (reuters cs)

