Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de febrero)

La agenda del martes estados unidos -el departamento del trabajo emite su reporte sobre la variación de los precios al consumidor de enero. analistas consultados por reuters esperan que la inflación haya marcado un aumento de 0,5% respecto a diciembre. se espera además la lectura interanual de cpi llegue a 6,2% en enero. -la presidenta del banco de la reserva federal de dallas, lorie logan, participa en una conferencia organizada por la prairie view a&m university en texas. durante el día también están programados discursos del presidente de la fed de nueva york, john williams; y del jefe de la fed de filadelfia, patrick harker. -reportan sus resultados trimestrales coca-cola co y johnson & johnson. argentina -la agencia local de estadísticas indec publica los datos de inflación de enero. mercados globales actualizados turquía- los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche para tratar de encontrar supervivientes bajo los escombros ocho días después del peor terremoto de la historia moderna de turquía, aunque las esperanzas de rescatar personas con vida se desvanecían. un niño y un hombre fueron rescatados a primera hora del martes, 198 horas después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió kahramanmaras el 6 de febrero. ucrania- la ciudad ucraniana de bajmut se enfrentaba a un intenso fuego de artillería mientras el jefe de la otan respaldaba los informes de fuentes de la zona según los cuales rusia había lanzado una nueva gran ofensiva, días antes del primer aniversario de su invasión. los defensores ucranianos de la ciudad oriental, que han resistido durante meses, se estaban defendiendo nuevos ataques terrestres bajo un intenso bombardeo, dijeron oficiales militares ucranianos. eeuu- estados unidos afirmó que aún desconocía el origen o la finalidad de tres objetos aéreos que su ejército derribó el fin de semana, mientras washington y pekín intercambiaban acusaciones sobre globos de gran altitud. mientras altos cargos estadounidenses y canadienses se esforzaban por explicar la presencia de los objetos, un portavoz de la casa blanca subrayó que no había motivos para creer que fueran otra cosa que de fabricación humana. japón- el gobierno japonés nombró al académico kazuo ueda como próximo gobernador de su banco central, una elección sorpresa que podría aumentar las posibilidades de que se ponga fin a su impopular política monetaria de control de los rendimientos. ueda, que tiene 71 años y es antiguo miembro de la junta directiva del banco de japón (boj, por sus siglas en inglés), sucederá a haruhiko kuroda, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza el 8 de abril, según documentos presentados al parlamento japonés. reino unido- registró en 2022 el mayor número de días laborables perdidos por conflictos laborales en más de 30 años, según mostraron datos oficiales, ya que la crisis del costo de la vida llevó a los empleados a declararse en huelga en demanda de mayores salarios. la oficina nacional de estadística (ons) señaló que el año pasado se perdieron casi 2,5 millones de días laborables por acciones sindicales, la cifra más alta desde 1989, cuando se perdieron 4,1 millones de días. ford- planea suprimir 3.800 puestos de trabajo de desarrollo de productos y administración en europa en los próximos tres años, anunció aludiendo al aumento de los costos y a la necesidad de una estructura más ágil a medida que la producción se orienta hacia los vehículos eléctricos. se suprimirán unos 2.300 puestos de trabajo en alemania, 1.300 en el reino unido y 200 en el resto de europa. lo que hay que saber del lunes eeuu- los estadounidenses siguieron esperando en enero presiones inflacionarias elevadas a corto plazo y más modestas a largo plazo, al tiempo que recortaron sus expectativas de futuros aumentos de ingresos, informó la reserva federal de nueva york. los consultados en la última encuesta de expectativas de los consumidores del banco regional dijeron que esperan que la inflación de aquí a un año se mantuviera estable en el 5%. el nivel de inflación previsto para dentro de tres años se situó en el 2,7%, por debajo de la expectativa del 2,9% de diciembre, mientras que la inflación prevista para dentro de cinco años era del 2,5%, frente al 2,4% del mes anterior. méxico- las ventas comparables de las tiendas minoristas asociadas en méxico aumentaron un 10,3% enero respecto al mismo mes del año anterior, según cifras divulgadas por el gremio local. la asociación nacional de tiendas de autoservicio y departamentales (antad), que agrupa a más de 47.000 establecimientos en todo el país, informó que las ventas acumuladas en el primer mes de 2023 ascendieron a 121.600 millones de pesos (6.540 millones de dólares). colombia- la inversión extranjera directa en colombia aumentó un 6,13% en enero a 1.039 millones de dólares, frente a igual mes del año pasado, debido a un mayor ingreso de recursos dirigidos al sector de hidrocarburos, revelaron cifras preliminares del banco central. en enero del 2022 ingresaron 979 millones de dólares a la cuarta economía de américa latina por inversión extranjera directa. ford- ford motor co construirá una nueva planta de baterías de fosfato de hierro y litio en michigan como parte de un plan de inversión de 3.500 millones de dólares, dijeron el fabricante de automóviles y el estado. la planta estará ubicada en marshall y eventualmente empleará al menos a 2.500 trabajadores. reuters, citando a fuentes, informó el viernes que se esperaba que ford construyera la planta con la firma china contemporary amperex technology co ltd (catl) como socio tecnológico. petrobras- el presidente de petrobras, jean paul prates, dijo en un comunicado que la compañía se está acercando a otras grandes empresas del sector para generar nuevas oportunidades de cooperación, tanto en el segmento de petróleo y gas como para la transición energética. la declaración fue revelada después de que el ejecutivo recibiera al jefe global de la anglo-holandesa shell, wael sawan, y al presidente de shell en brasil, cristiano pinto da costa, en el edificio de la firma en brasilia. 