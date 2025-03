Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de marzo)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -La Universidad de Michigan difunde su sondeo de confianza del consumidor de marzo. Analistas consultados por Reuters proyectan que la cifra habría disminuido a 63,1, desde el 64,7 de febrero, que fue su menor nivel desde noviembre de 2023. (1400 GMT) BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reporta el dato de ventas minoristas de enero. Un sondeo de Reuters entre economistas prevé que las ventas hayan caído un 0,2%, tras la bajada de 0,1% de diciembre. En términos anuales, las ventas al por menor habrían subido un 1,9%, tras aumentar un 2% el mes anterior. (1200 GMT) -El Banco Central comunica el dato de superávit presupuestario primario de enero. (1130 GMT) -El Banco Central informa el ratio de deuda bruta respecto al Producto Interno Bruto de enero. El mercado espera que la deuda bruta del sector público haya subido a 76,2% del PIB en el mes, desde el 76,1% de diciembre. (1130 GMT) -La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) entrega las cifras de producción y ventas de automóviles de febrero. (1400 GMT) ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Analistas consultados por Reuters estiman que los precios habrían subido un 2,4% mensual, tras el alza de 2,2% de enero. La inflación en los 12 meses transcurridos hasta febrero habría alcanzado un 66,8%, ralentizándose desde la tasa del 84,5% registrada el mes anterior. COLOMBIA -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reporta los datos de producción industrial y ventas minoristas de enero. (1500 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS ALEMANIA INFLACIÓN- La inflación cayó de forma inesperada en Alemania en febrero, según la oficina de estadística, lo que apunta a una revisión a la baja de las cifras de la eurozona que respaldaría una mayor relajación de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. La inflación alemana cayó al 2,6% en febrero, revisando a la baja los datos preliminares que mostraban que la inflación anual, armonizada para compararla con otros países de la Unión Europea, se mantuvo estable en febrero en el 2,8%. ALEMANIA PIB- El fondo de infraestructuras alemán, dotado con 500.000 millones de euros, podría aumentar la producción económica una media de más de dos puntos porcentuales al año durante los próximos 10 años, según el instituto económico alemán DIW. El principal candidato a canciller, Friedrich Merz, iba a hacer un último intento para convencer a los Verdes de sus planes de aumentar masivamente el endeudamiento público para reforzar la defensa y las infraestructuras. REINO UNIDO- La producción económica de Reino Unido se contrajo inesperadamente un 0,1% en enero, lastrada por una fuerte caída de la producción manufacturera respecto a diciembre, según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Un sondeo de Reuters entre economistas había pronosticado una expansión mensual del 0,1%. Aunque la caída de enero sólo contrarresta parcialmente la expansión del 0,4% registrada en diciembre, el dato representa una decepción para la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, cuya principal misión es conseguir que la economía crezca. BCE ARANCELES- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que una guerra comercial mundial a gran escala perjudicaría sobre todo a Estados Unidos y podría reavivar el impulso de Europa hacia la unidad. Washington ha impuesto una serie de aranceles tanto a sus amigos como a sus enemigos y ha amenazado con tomar aún más medidas, lo que ha provocado represalias por parte de la mayoría y ha suscitado la preocupación de que el crecimiento mundial pueda sufrir un duro golpe. ESPAÑA- La tasa de inflación de España a 12 meses, armonizada con la UE, se mantuvo en febrero en el 2,9% con respecto a enero, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato final del INE del 2,9% confirmó la lectura preliminar de la inflación a 12 meses armonizada con la UE publicada hace dos semanas y la estimación media de los analistas encuestados por Reuters. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU ARANCELES- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su postura sobre la imposición de amplios aranceles recíprocos a todos los socios comerciales a partir del 2 de abril. Durante una reunión en la Oficina Oval, Trump declaró: "Nos han estafado durante años, y no nos van a estafar", defendiendo su uso de los aranceles y desestimando la reciente volatilidad de los mercados. Trump criticó duramente a la UE, calificándola de "muy, muy desagradable" y acusándola de demandar a empresas tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook, extrayendo miles de millones de dólares de estas compañías. EEUU INFLACIÓN- Los precios al productor estadounidenses se mantuvieron sin cambios en febrero, contrario a las expectativas del mercado. Sin embargo, es poco probable que esta tendencia a la baja se mantenga debido a los aranceles a las importaciones que se espera eleven los precios de los bienes en los próximos meses. El índice de precios al productor para la demanda final no mostró variación el mes pasado, tras un aumento revisado al alza del 0,6% en enero. En los 12 meses hasta febrero, el IPP subió un 3,2%, una disminución respecto al 3,7% de enero. WALL STREET- Las bolsas estadounidenses cerraron con fuertes caídas, con el índice S&P 500 confirmando su entrada en una corrección. Los temores de que la escalada de la guerra arancelaria de Estados Unidos pueda reavivar la inflación y llevar a la economía a una recesión opacaron los datos de inflación. Una amplia ola de ventas afectó a los tres principales índices bursátiles, con las grandes tecnológicas arrastrando al Nasdaq. El S&P 500 cerró un 10% por debajo de su máximo histórico del 19 de febrero, confirmando oficialmente que el referencial ha estado en una corrección desde entonces. RUSIA UCRANIA- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que Moscú está de acuerdo con las propuestas estadounidenses para un alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, indicó que cualquier tregua tendría que abordar las causas profundas del conflicto y que aún es necesario resolver muchos detalles. Putin afirmó que la idea del cese de hostilidades es correcta y que la apoya, pero insistió en que debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas originales de la crisis. El presidente ruso también mencionó la posibilidad de discutir el asunto en una conversación con Trump. EEUU RUSIA- La administración Trump comunicó el fin de un permiso que permite transacciones energéticas con instituciones financieras rusas esta semana, aumentando la presión sobre Putin para llegar a un acuerdo de paz sobre Ucrania. Un portavoz del Tesoro dijo que el Permiso General 8L expiró como estaba previsto a las 0401 GMT del miércoles. El gobierno de Joe Biden había ordenado el fin el 10 de enero como parte de sus sanciones más duras contra los ingresos de Rusia por petróleo y gas. Coordinó el esfuerzo con el equipo del entonces presidente electo Trump para mejorar su posición negociadora y la de Ucrania como parte de las conversaciones de paz. MÉXICO ARANCELES- El gobierno mexicano continuará dialogando con Estados Unidos en los próximos días para resaltar la importancia de la integración económica bilateral. El objetivo es lograr una mejor posición para México frente a los aranceles recíprocos anunciados por Washington, que entrarán en vigor el 2 de abril. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que México podría estar en mejores condiciones que otros países debido a su alto nivel de integración económica con Estados Unidos. Ebrard anunció que las autoridades mexicanas mantendrán conversaciones intensas con la administración Trump, actuando con "firmeza" y "sangre fría" para defender los intereses nacionales. EEUU PANAMÁ- El Ejército estadounidense debe trabajar para ofrecer opciones que garanticen a Washington el pleno acceso al Canal de Panamá, dijeron a Reuters dos responsables estadounidenses. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere "recuperar" el Canal de Panamá, que se encuentra en la parte más estrecha del istmo entre América Central y América del Sur y es considerada una de las vías navegables más importantes estratégicamente del mundo, pero no ha ofrecido detalles sobre cómo lo haría, o si podría ser necesaria una acción militar. PERÚ TASAS- El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés de referencia en 4,75%, en línea con los pronósticos de los analistas, y ante expectativas de fluctuaciones en la inflación. Perú, que tiene uno de los tipos más bajos de América Latina, ha suavizado gradualmente desde septiembre de 2023 su tasa principal desde un máximo del 7,75%. EEUU CIUDADANÍA- Trump llevó a la Corte Suprema su lucha para restringir la ciudadanía estadounidense automática por derecho de nacimiento. El Departamento de Justicia solicitó a los jueces que redujeran el bloqueo judicial impuesto a este elemento clave de su política migratoria de línea dura. La orden de Trump, firmada el 20 de enero, instruía a las agencias federales a negar el reconocimiento de la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

