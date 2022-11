Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de noviembre)

La agenda del lunes estados unidos -la vicepresidenta de la reserva federal, lael brainard, participa en una discusión sobre el panorama económico organizada por bloomberg news. -el presidente de la fed de nueva york, john williams, participa como moderación un evento del economic club de nueva york. -elon musk y el directorio de tesla inc se enfrentan en la corte esta semana por el paquete récord de 56.000 millones de dólares en compensación para el presidente ejecutivo. japón -una agencia de estadísticas del gobierno revela las cifras del crecimiento del pib en el tercer trimestre. china -se publican las cifra de ventas minoristas y producción industrial de octubre. mercados globales actualizados bce- el banco central europeo debe seguir subiendo las tasas de interés, pero tiene que evitar un endurecimiento excesivo, ya que eso podría destruir la capacidad productiva y provocar una recesión profunda, dijo fabio panetta, miembro del consejo del bce. el banco ha subido las tasas de interés en un total de 200 puntos básicos desde julio, el ritmo más rápido de endurecimiento de su política monetaria hasta la fecha, ante lo que los mercados monetarios apuntan a que está a punto de llegar a la mitad del camino, con una próxima subida de 50 o 75 puntos básicos en diciembre. g20- el presidente chino, xi jinping, dijo durante una reunión con el mandatario estadounidense, joe biden, que china y estados unidos deben tomar la historia como un espejo y dejar que guíe el futuro, según la agencia estatal de noticias xinhua. las declaraciones se hicieron al comienzo de las primeras conversaciones en persona de xi y biden desde que éste asumió la presidencia, en la isla indonesia de bali, antes de una cumbre del grupo de los veinte (g20) el martes que se prevé cargada de tensión por la invasión rusa de ucrania. eeuu- los demócratas mantuvieron el control del senado de estados unidos, dando una importante victoria al presidente joe biden y extinguiendo las esperanzas de la "ola roja" que los republicanos esperaban antes de las elecciones de mitad de periodo. biden -que se enfrentaba a bajos índices de aprobación antes de los comicios del martes, en parte debido a la frustración pública por la inflación- dijo que el resultado le hacía estar expectante ante el resto de su mandato. criptomonedas- el director general de binance, principal plataforma de criptomonedas, pidió una regulación nueva, pero estable y clara, para el sector, a la luz de los últimos acontecimientos y de los agentes que "toman atajos". "estamos en una nueva industria, hemos visto en la última semana que las cosas se vuelven locas en la industria", dijo changpeng zhao en una reunión de dirigentes del g20 en una cumbre en bali. "necesitamos algunas regulaciones, necesitamos hacer esto correctamente, necesitamos hacerlo de forma estable". fed- el gobernador de la reserva federal christopher waller dijo que la entidad podría estudiar la posibilidad de ralentizar el ritmo de las subidas de tasas de interés en su próxima reunión, pero eso no debería verse como un "ablandamiento" en su batalla contra la inflación. los mercados deberían prestar atención ahora al "punto final" de las alzas de tasas, no al ritmo de cada movimiento, indicando que está probablemente "muy lejos", dijo waller en respuesta a una serie de preguntas sobre política monetaria en una conferencia económica organizada por ubs en australia, agregando que "depende de la inflación". fmi- las perspectivas económicas mundiales son aún más sombrías de lo previsto el mes pasado, dijo el fondo monetario internacional, que se basa en un empeoramiento constante de las encuestas entre directivos de compras en los últimos meses. el fondo atribuyó este panorama más sombrío al endurecimiento de la política monetaria provocado por una inflación persistentemente elevada y generalizada, al débil impulso del crecimiento en china y a las continuas interrupciones del suministro y la inseguridad alimentaria provocadas por la invasión de rusia en ucrania. lo que hay que saber del viernes eeuu- la confianza de los consumidores estadounidenses cayó en noviembre, arrastrada por la persistente preocupación por la inflación y el aumento de los costos de los préstamos, mostró una encuesta. la lectura preliminar de noviembre del índice general de la universidad de michigan sobre la confianza de los consumidores se situaba en 54,7, por debajo de la marca de 59,9 del mes anterior. méxico- el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que le gustaría que el banco central, que aumentó su tasa clave a un máximo histórico del 10%, cuidara el crecimiento económico además de la inflación. el banco, conocido como banxico, ha incrementado la tasa en 600 puntos base como parte de un ciclo de alzas que inició en junio de 2021 en medio de una inflación qué llegó en agosto y septiembre a niveles no vistos en más de dos décadas. colombia- la producción industrial aumentó un 6,9% en septiembre, en comparación con el mismo mes del año pasado, impulsada principalmente por las actividades relacionadas con el sector automotriz, informó el departamento nacional de estadísticas (dane). sin embargo, el crecimiento de la producción de la industria en septiembre fue inferior al de agosto, cuando aumentó un 9,1% interanual. amazonas- la deforestación en la selva amazónica de brasil alcanzó un récord en octubre, con una aceleración de la tala de tierras en la región en momentos en que el país espera la toma de posesión de un gobierno más favorable a la conservación. los datos preliminares del gobierno recogidos por la agencia de investigación espacial inpe mostraron que 903,86 kilómetros cuadrados fueron despejados en la región el mes pasado, el más alto para el período desde que comenzó el seguimiento en 2015 y un aumento del 3,1% interanual. mundial- brasil es el favorito para ganar la copa del mundo por sexta vez en el torneo que comienza el 20 de noviembre en qatar, según una encuesta de reuters que predijo con éxito a los campeones en 2010. la encuesta global de 135 analistas de mercado que siguen el fútbol en todo el mundo está en línea con las casas de apuestas y asegura que brasil ganará la copa del mundo por primera vez desde 2002. casi la mitad de los encuestados espera que gane brasil, mientras que el 30% se reparte en partes iguales entre francia y argentina. alemania, inglaterra y bélgica también obtuvieron una alta puntuación.

