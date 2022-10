Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (14 de octubre)

La agenda del viernes 14 de octubre estados unidos -el departamento del comercio difunde los datos de ventas minoristas correspondientes a septiembre. -el gobierno emite su reporte mensual de inventarios mayoristas, junto con las variaciones de precios de importaciones y exportaciones. -los grandes bancos del país inician la temporada de resultados de empresas del tercer trimestre. jpmorgan chase & co, citigroup inc y morgan stanley, divulgan sus cifras de utilidades y las perspectivas a futuro. -el gobernador de la reserva federal, christopher waller, y la presidenta de la fed de kansas, esther george, intervienen en eventos públicos en los que se referirán a la política monetaria y las perspectivas de inflación. colombia -una agencia del gobierno entrega los datos de la producción industrial de agosto, con una expectativa de aumento interanual de 6,1%. también se difunde el reporte sobre las ventas minoristas del octavo mes. argentina -la agencia local de estadísticas presenta los datos de inflación al consumidor de septiembre. economistas encuestados esperan en su mayoría una variación intermensual de 6,7%. mercados globales actualizados bce- los mercados financieros pueden estar valorando unas perspectivas económicas demasiado optimistas, lo que hace que el sector sea vulnerable a una corrección brusca, dijo la presidenta del banco central europeo, christine lagarde. "esto hace que las valoraciones sean vulnerables a una serie de posibles sorpresas negativas, ya sea por el crecimiento, la inflación, la política monetaria o la rentabilidad de las empresas", dijo lagarde ante el comité monetario y financiero internacional del fmi en washington. eurostat- la zona del euro registró en agosto su mayor déficit comercial desde que se amplió a 19 países en 2015, ya que los altos precios de la energía dispararon su factura de importación, según las estimaciones oficiales. la oficina de estadísticas de la unión europea, eurostat, dijo que la balanza comercial de bienes de la zona del euro con el resto del mundo en agosto estaba en números rojos por casi 51.000 millones de euros (49.700 millones de dólares), el mayor déficit jamás registrado por el bloque desde que lituania se unió al grupo en enero de 2015 para convertirse en su 19º miembro. metales- a las 1148 gmt, el oro al contado cedía un 0,42%, a 1.657,75 dólares la onza, mientras que, a las 1148 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) operaba plano, a 7.573 dólares la tonelada. petróleo- a las 1153 gmt, el crudo referencial brent caía un 1,49%, a 93,16 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 1,69%, a 87,6 dólares por barril. mercados europa- el stoxx 600 europeo subía en un contexto de esperanza por que se reviertan algunas medidas fiscales anunciadas por el gobierno británico, mientras los inversores compraban acciones que han perdido valor a pesar de la preocupación sobre el crecimiento económico y su impacto en los resultados empresariales. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 1,23%, a 393,94 puntos a las 1203 gmt mercados asia- las acciones chinas registraron sus mayores ganancias en cinco meses y medio, después de un espectacular repunte en wall street en la víspera y de que el jefe del banco central chino prometiera un mayor apoyo a la economía real. el índice referencial del mercado ganó un 2,39%, a 3.842,46 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 1,84%, a 3.071,98 unidades. en japón el nikkei subió un 3,25%, a 27.090,76 puntos. lo que hay que saber del jueves eeuu- los precios al consumo en estados unidos subieron más de lo previsto en septiembre y las presiones subyacentes siguieron aumentando, lo que refuerza las expectativas de que la reserva federal lleve a cabo una cuarta alza de las tasas de interés de 75 puntos básicos el mes que viene. el índice de precios al consumidor subió un 0,4% el mes pasado, después del 0,1% de agosto, informó el departamento de trabajo. los economistas encuestados por reuters habían previsto que el ipc subiría un 0,2%. latinoamérica- el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la inflación persistentemente elevada ensombrecen las perspectivas de las economías de américa latina y el caribe, afirmó el fondo monetario internacional. el fmi elevó el martes sus pronósticos de crecimiento económico en 2022 para américa latina y el caribe, al tiempo que recortó su proyección de expansión en 2023 debido a cambios en los precios de las materias primas y las condiciones de financiamiento externo. "la financiación se está volviendo más escasa y costosa a medida que los principales bancos centrales suben las tasas de interés para controlar la inflación", dijo el fondo. méxico- la subsecretaria de comercio exterior de méxico, luz maría de la mora, una pieza clave en las negociaciones de las disputas comerciales del país con estados unidos y canadá, dejará el cargo, dijo una fuente gubernamental. su salida ocurre una semana después de que la ahora exsecretaria de economía, tatiana clouthier, renunciara y fuera sustituida por raquel buenrostro. brasil- un tribunal brasileño multó a apple inc con 100 millones de reales (19 millones de dólares) y dictaminó que los nuevos iphones vendidos en el país deben venir con los cargadores de baterías. el tribunal del estado de sao paulo falló en contra de apple en una demanda, presentada por la asociación de prestatarios, consumidores y contribuyentes, que argumentaba que la empresa comete prácticas abusivas al vender su producto estrella sin cargador. apple dijo que apelará la decisión. coronavirus- la mayoría de los pacientes con covid-19 que tienen síntomas persistentes a los 12 meses es probable que sigan teniéndolos a los 18 meses, según sugieren nuevos datos. los resultados proceden de un estudio de 33.281 personas de escocia que dieron positivo en las pruebas del coronavirus. la mayoría de los resultados coinciden con los de estudios anteriores más pequeños. (reuters vv)

