Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (15 de febrero)

La agenda del miércoles estados unidos -el departamento del comercio publica los montos de ventas minoristas en enero, que de acuerdo a las estimaciones de analistas encuestados aumentaron un 1,8% después de haber caído en 1,1% el mes anterior. -el gobierno también difunde los datos de producción industrial de enero y el reporte sobre inventarios de las empresas correspondiente a diciembre. -la asociación nacional de constructores de viviendas da a conocer la variación de su índice nahb/wells fargo sobre los precios del mercado inmobiliario. -la administración de información de energía (eia), una agencia del gobierno, publica los datos de existencias de petróleo y productos derivados en la semana hasta el 11 de febrero. -el presidente joe biden se refiere a la agenda económica de su gobierno en un evento en maryland. -albermale corp, el principal productor de litio del mundo, entrega su reporte de ganancias del cuarto trimestre. méxico -el conglomerado financiero alfa y el grupo de telecomunicaciones américa móvil reportan sus resultados del cuarto trimestre al cierre del mercado bursátil. brasil -el banco central emite su reporte sobre la variación del índice de inflación igp-10 en la primera quincena de febrero. mercados globales actualizados turquía- la policía turca informó que ha detenido a 78 personas acusadas de crear miedo y pánico "compartiendo mensajes provocadores" sobre el terremoto de la semana pasada en redes sociales, añadiendo que 20 de ellas se encuentran en prisión preventiva. el número de víctimas mortales del devastador terremoto en turquía y siria ha superado las 41.000 y millones de personas necesitan ayuda humanitaria. la dirección general de seguridad de turquía dijo que ha identificado a 613 personas acusadas de publicar mensajes provocadores y que se han abierto procedimientos judiciales contra 293 de ellas. de este grupo, el fiscal jefe de turquía ha ordenado la detención de 78. ucrania- kiev instó a sus aliados a acelerar el ritmo de la ayuda militar el día en que los ministros de defensa de la otan se preparaban para una segunda sesión de reuniones, mientras rusia dijo que sus tropas habían atravesado dos líneas fortificadas de las defensas ucranianas en el frente oriental. el ministerio ruso de defensa dijo que los ucranianos se han retirado ante los ataques rusos en la región de lugansk, aunque no dio detalles y reuters no pudo verificar de forma independiente la información sobre el campo de batalla. bce- la inflación de la zona del euro podría caer más deprisa de lo que se pensaba, dada la serie de acontecimientos positivos de los últimos meses, pero las subidas de precios del pasado y la rigidez del mercado laboral podrían seguir ejerciendo presiones al alza sobre los precios subyacentes a corto plazo, afirmó pablo hernández de cos, miembro del consejo de gobierno del banco central europeo. "los datos recientes sobre la inflación en la zona euro y algunos de sus determinantes clave son algo alentadores, pero la situación general sigue requiriendo cautela", dijo de cos en un comunicado publicado en la página web del banco de españa, institución de la que también es gobernador. argentina- el banco central de argentina (bcra) mantendrá estable su tasa de interés de referencia en 75% anual esta semana a pesar de una creciente inflación, lo que hace desvanecer las esperanzas de un posible recorte, dijeron fuentes y analistas a reuters. el país aumentó la tasa durante el año pasado desde el 38% de enero hasta que detuvo el ajuste monetario en octubre, cuando dejó la referencia sin cambios con la esperanza de que la inflación, que ronda el 100% anual, se enfriara. petróleo- china representará casi la mitad del crecimiento de la demanda de petróleo de este año tras relajar sus restricciones por el covid-19, dijo la agencia internacional de la energía (aie), pero la contención de la producción de la opep+ podría significar un déficit de suministro en el segundo semestre. "se prevé que la oferta de la opep+ se contraiga, con rusia presionada por las sanciones", señaló la agencia con sede en parís en su informe mensual sobre el petróleo. "la oferta mundial de petróleo parece que superará a la demanda hasta la primera mitad de 2023, pero el equilibrio podría cambiar rápidamente a déficit a medida que se recupere la demanda y se cierre parte de la producción rusa". barclays- el banco británico registró una caída del 14% en sus beneficios anuales, ya que los costes derivados de un error administrativo que le llevó a sobrevender valores en estados unidos se sumaron al desplome de las comisiones por operaciones obtenidas por su banco de inversión. barclays registró un beneficio antes de impuestos en 2022 de 7.000 millones de libras (8.500 millones de dólares), frente a los 8.200 millones de libras del año anterior y justo por debajo de la previsión media de 7.200 millones de libras de los analistas, según datos recopilados por el banco. lo que hay que saber del martes eeuu- los precios al consumidor en estados unidos se aceleraron en enero, pero el aumento anual fue el más pequeño desde fines de 2021, lo que apunta a una continua ralentización de la inflación y probablemente mantenga a la reserva federal en una senda moderada de alzas de las tasas de interés. el índice de precios al consumidor (ipc) aumentó un 0,5% el mes pasado después de ganar un 0,1% en diciembre, dijo el departamento de trabajo. la inflación mensual se vio impulsada en parte por el alza de los precios de la gasolina, que avanzaron un 3,6% en enero, según datos de la administración de información de energía estadounidense. fed- la reserva federal deberá seguir aumentando gradualmente las tasas de interés para vencer a la inflación, dijeron dos responsables del banco central de estados unidos, al advertir a los inversores que los costos del crédito en última instancia podrían tener que elevarse más de lo estimado. "debemos seguir preparados para continuar elevando las tasas por un periodo más largo de lo anticipado, si esa vía es necesaria para responder a cambios en el panorama económico o para compensar cualquier relajamiento indeseado en las condiciones", dijo la presidenta de la fed de dallas, lorie logan, en un discurso en la universidad prairie view a&m, en texas. colombia economía- el déficit comercial de colombia disminuyó un 6,1% durante el 2022 a 14.331 millones de dólares, frente al año previo, favorecido por un mayor repunte en el valor de las exportaciones, informó el departamento nacional de estadísticas (dane). el saldo en rojo en 2022 resultó de importaciones por 71.446,4 millones de dólares y exportaciones por 57.115,4 millones de dólares. colombia industria- la producción industrial de colombia creció un 10,7% en 2022, por el robusto consumo doméstico, aunque el último mes del año mostró una fuerte moderación como reflejo de la desaceleración económica que se materializaría este año, informó el departamento nacional de estadísticas (dane). de las 39 actividades industriales, un total de 34 registraron variaciones positivas en su producción real durante el 2022. subway- la cadena de sándwiches anunció que está estudiando una posible venta de su negocio, ya que se enfrenta a un aumento de los costos y a la creciente competencia de rivales con más dinero. agregó que j.p. morgan estaba asesorando a la compañía y llevará a cabo el proceso de exploración de la venta. no había ninguna indicación de calendario o garantía de que se cerrará un negocio, añadió. petróleo- la opep elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023 en su primera revisión al alza en meses, debido a la relajación de las restricciones de china, al tiempo que recortó los pronósticos de suministro para rusia y otros productores que no pertenecen a la opep, lo que apunta a un mercado más ajustado. la demanda mundial de petróleo aumentará este año en 2,32 millones de barriles por día (bpd), o un 2,3%, dijo la organización de países exportadores de petróleo (opep) en un informe mensual. la proyección fue 100.000 bpd más alta que el pronóstico del mes pasado. 