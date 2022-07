Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (15 de julio)

La agenda del viernes 15 de julio estados unidos

-El Departamento de Comercio informa las cifras de ventas minoristas de junio. Analistas consultados por Reuters prevén que las ventas hayan subido un 0,8% mensual, luego de que cayeron un 0,3% el mes pasado. (1230 GMT)

-El Departamento del Trabajo da a conocer los precios de las importaciones y exportaciones de junio. El mercado proyecta que los precios de las importaciones se hayan acelerado un 0,7% mensual, mientras que los de las exportaciones habrían subido un 1,2%. (1230 GMT)

-La Reserva Federal publica el dato de producción industrial de junio. Un sondeo de Reuters estima que la actividad habría crecido un 0,1% mensual, luego de que ganó un 0,2% en mayo. (1315 GMT)

-La Universidad de Michigan reporta el dato de confianza del consumidor de julio. Expertos anticipan que la cifra haya caído a 49,9, desde la lectura de 50,0 en junio. (1400 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla de manera presencial en un evento sobre política monetaria organizado por The Tampa Bay Business Journal, en Tampa, Florida. (1245 GMT)

-La jefa de la Fed de San Francisco, Mary Daly, participa en una entrevista emitida en directo en el programa Morning Rush de Newsy. (1430 GMT)

-Citigroup Inc entrega sus resultados trimestrales.

-El juez federal Robert Scola celebra una audiencia sobre el estado de la solicitud de Alex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, para que se le conceda inmunidad diplomática contra una acusación de lavado de dinero, en Miami, Florida.

México

-Reunión informativa con el embajador de Washington en Ciudad de México para hablar de la reunión de esta semana entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador. (1500 GMT)

Perú

-El Instituto Nacional de Estadística e Informática divulga el dato del Producto Interno Bruto correspondiente a mayo. Analistas consultados por Reuters prevén una expansión interanual del 1,6%, luego del crecimiento de 3,69% de abril. (1500 GMT)

Resto del mundo

-La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, participa en un seminario de alto nivel de la reunión de ministros de Finanzas del G20 en Bali, Indonesia.

-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Arabia Saudita y se reúne con el gobernante de facto del país, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman en Riad. (hasta el 16 de julio) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS G20- Los dirigentes financieros del G20, reunidos en Bali, deben avanzar en la resolución de las amenazas económicas mundiales provocadas por la guerra de Rusia en Ucrania o las consecuencias humanitarias serán catastróficas, dijo el país anfitrión, Indonesia. UE SANCIONES- La Comisión Europea está dispuesta a adoptar su séptimo paquete de sanciones contra Rusia, el cual añadirá una prohibición a la importación de oro ruso y retocará las medidas restrictivas existentes para no obstaculizar las exportaciones de alimentos, dijeron a Reuters dos fuentes consultadas. OPEP- Estados Unidos no prevé que Arabia Saudita aumente de inmediato la producción de petróleo y está pendiente de los resultados de la próxima reunión de la OPEP+, que se celebrará el 3 de agosto, según declaró un representante estadounidense a Reuters. METALES- A las 1133 GMT, el oro al contado cedía un 0,17%, a 1.706,49 dólares la onza, mientras que, a las 1150 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 2,13%, a 7.017,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1134 GMT, el crudo referencial Brent subía un 1,92%, a 100,93 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,49%, a 97,24 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas subían, recuperándose de una caída de dos días, con los inversores centrados en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de la próxima semana y en la crisis política de Italia. El índice STOXX 600 ganaba un 0,83%, a 409,86 puntos a las 1129 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas sufrieron la mayor caída en casi 8 semanas, arrastradas por los promotores inmobiliarios y las empresas financieras, tras las amenazas de los compradores de viviendas de suspender los pagos de las hipotecas de los apartamentos inacabados, a pesar de las garantías de Pekín de resolver la crisis. El ánimo siguió siendo débil, ya que el crecimiento económico de China se desaceleró bruscamente en el segundo trimestre, aunque los datos mostraron un sorprendente aumento de las ventas minoristas. El índice referencial del mercado perdió un 1,70%, a 4.248,52 puntos, mientras el Shanghai Composite cedió un 1,64%, a 3.228,06 unidades. En Japón el Nikkei ganó un 0,54%, a 26.788,47 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES FED- Dos de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se pronunciaron a favor de una nueva subida de las tasas de interés de 75 puntos básicos en la reunión del banco central de Estados Unidos de este mes, y no por una mayor. Operadores se habían apresurado a apostar a un alza del tipo aun mayor después de que un reporte del miércoles mostró que la inflación se estaba acelerando.

EEUU MÉXICO- Estados Unidos y México resolvieron una disputa laboral en una planta de Panasonic en el país latinoamericano y la compañía informó que renunciaría a un acuerdo con un sindicato sin autoridad legal para negociar, dijo la Oficina del Representante de Comercio estadounidense (USTR). El acuerdo involucró a las instalaciones de Panasonic Automotive Systems en la ciudad norteña Reynosa, fronteriza con Estados Unidos, "donde a los trabajadores se les negó previamente su libertad de asociación y derechos de negociación colectiva", dijo la USTR en un comunicado. PERÚ- El ministro de Economía de Perú, Óscar Graham, dijo que mantiene la proyección de crecimiento en 3,6% para este año, pese a un contexto global menos favorable y la desaceleración del precio del cobre, clave para la economía local. Graham afirmó en una conferencia con la prensa extranjera que es probable que la proyección sea revisada en agosto, cuando se realicen las nuevas proyecciones macroeconómicas para elaborar el presupuesto público del 2023.

ARGENTINA- El Índice de Precios al Consumidor de Argentina subió un 5,3% en junio liderado por los rubros salud y vivienda, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato fue levemente menor al esperado por analistas que pronosticaban un alza inflacionaria del 5,4% para el sexto mes del año, según un reciente sondeo realizado por Reuters. El ente de estadísticas dijo que el país sudamericano acumula un alza de precios minoristas del 36,2% en lo que va del año y registra una suba del 64% en los últimos 12 meses. BOLSONARO- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que sabe cómo podría "resolverse" la guerra entre Rusia y Ucrania y que le hará sugerencias a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, cuando hable teléfono con él la próxima semana. "Le daré mi opinión, lo que pienso. La solución a esto. Sé cómo podría resolverse. Sin embargo, no se lo diré a nadie", dijo Bolsonaro a periodistas.

WALLSTREET- El S&P 500 recortó pérdidas iniciales y cerró ligeramente a la baja, después de que los inversores asimilaron decepcionantes resultados trimestrales de dos grandes bancos estadounidenses y datos de inflación más elevados de lo esperado. Inicialmente, los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron con fuerza tras los resultados del segundo trimestre de JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley. Ambos bancos informaron de menores ganancias y advirtieron de una inminente desaceleración económica. (REUTERS VV RF/)