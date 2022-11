Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (15 de noviembre)

La agenda del martes estados unidos -el departamento del trabajo da a conocer el índice de precios al productor (ipp) de octubre. analistas consultados por reuters prevén que el ipp haya subido un 8,3% interanual, por debajo del incremento interanual del 8,5% visto en septiembre. (1330 gmt) -el banco de la reserva federal de nueva york publica su reporte de crédito y deuda de los hogares del tercer trimestre, que ofrecerá una instantánea actualizada de las tendencias de préstamos y endeudamiento de las familias, incluidos créditos hipotecarios, estudiantes, automotores y tarjetas de crédito. -el instituto americano del petróleo (api) divulga su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2130 gmt) -el presidente de la fed de filadelfia, patrick harker, ofrece un discurso en una conferencia en filadelfia, pensilvania. (1400 gmt) -la gobernadora de la reserva federal, lisa cook, participa en una discusión virtual sobre "desafíos para la mujer y grupos subrepresentados después del covid" ante la diversity and inclusion in economics, finance, and central banking conference. (1400 gmt) -el vicepresidente de supervisión de la reserva federal, michael barr, testifica ante la comisión de banca del senado en washington. (1500 gmt) -walmart inc y home depot inc reportan sus resultados trimestrales. -el expresidente hondureño juan orlando hernández tiene previsto comparecer ante el tribunal federal de manhattan para una conferencia previa al juicio, después de haber sido extraditado en abril a estados unidos para enfrentarse a cargos de drogas y armas. argentina -el instituto nacional de estadística y censos comunica el índice de precios al consumidor de octubre. el mercado espera que los precios hayan subido un 87,4% interanual. (1900 gmt) colombia -el departamento administrativo nacional de estadística (dane)informa la balanza comercial de septiembre. (1500 gmt) -el dane reporta el producto interno bruto (pib) del tercer trimestre. un sondeo de reuters entre economistas anticipa una expansión de 6,6%, luego del crecimiento del 12,6% del segundo trimestre. (1600 gmt) -el presidente gustavo petro celebrará sus primeros 100 días de mandato con una rueda de prensa. resto del mundo -indonesia acoge la cumbre del g20 en la isla turística de bali (hasta el 16 de noviembre). -el presidente electo de brasil, luiz inácio lula da silva, llega a la cumbre climática cop27 de la onu en sharm el-sheikh, egipto. mercados globales actualizados bce- el banco central europeo probablemente seguirá subiendo las tasas de interés por encima del 2%, pero las subidas de tipos "gigantescas" no se convertirán en un nuevo hábito, dijo el jefe del banco central de francia en tokio, al tiempo que pidió una regulación internacional de los criptoactivos. el bce ha subido las tasas a su ritmo más rápido de los últimos tiempos, con una subida combinada de 200 puntos básicos hasta el 1,5% en solo tres meses. a pesar de este rápido ritmo, los mercados siguen esperando que el banco siga subiendo los tipos para controlar la fuerte inflación generalizada. alemania- la confianza de los inversores alemanes subió más de lo esperado en noviembre por la esperanza de que baje pronto la inflación, aunque las perspectivas económicas del país siguen siendo sombrías en general. el instituto de análisis económico zew dijo que su índice de confianza económica subió en noviembre, a -36,7, desde -59,2 en octubre. un sondeo de reuters había apuntado a una lectura de noviembre de -50,0. cop27- la unión europea tiene previsto actualizar su objetivo de reducción de emisiones en el marco del acuerdo climático de parís, según declaró el jefe de la política climática de la ue en la cumbre cop27, esperándose que la actualización se produzca antes de la cumbre de las naciones unidas del próximo año. la medida del tercer país más contaminante del mundo —después de china y estados unidos— trataría de convencer a otros países de que la ue de los 27 se atiene a sus compromisos de lucha contra el cambio climático, al mismo tiempo que lucha contra una crisis energética. petróleo- las inminentes prohibiciones de la unión europea a las exportaciones marítimas de crudo y productos rusos, junto con un tope de precios del g7 a esas ventas, generarán una incertidumbre sin precedentes en los mercados del petróleo, ya acosados por los altos precios y los profundos problemas económicos, dijo la agencia internacional de la energía. "los próximos embargos de la ue a las importaciones rusas de crudo y productos petrolíferos y la prohibición de los servicios marítimos añadirán más presión a los equilibrios petrolíferos mundiales y, en particular, a los mercados de gasóleo, ya excepcionalmente presionados por la demanda", señaló el organismo de control energético con sede en parís en su informe mensual sobre el petróleo. china- la producción de las fábricas chinas creció más lentamente de lo previsto y las ventas al por menor cayeron inesperadamente en octubre, lo que sugiere que la segunda economía del mundo está perdiendo impulso mientras lucha contra las prolongadas restricciones por covid-19 y la caída del sector inmobiliario. la inversión inmobiliaria también cayó a su ritmo más rápido en 32 meses, lo que apunta a una mayor debilidad en un sector que representa una cuarta parte de la economía. lo que hay que saber del lunes eeuu- los estadounidenses se preparan para niveles más altos de inflación en los próximos años en un contexto de un gran aumento en el esperado precio de la gasolina, dijo un informe del banco de la reserva federal de nueva york. en su encuesta de expectativas del consumidor de octubre, los consultados dijeron al banco central que, a partir del mes pasado, ahora ven una inflación dentro de un año en 5,9%, frente al 5,4% que proyectaron en septiembre. brasil- la actividad económica reanudó la expansión en septiembre, aunque por debajo de las expectativas, para terminar el trimestre con datos positivos, mostraron datos del banco central. el índice de actividad económica ibc-br, un indicador anticipado del producto interno bruto, subió un 0,05% desestacionalizado en septiembre respecto al mes previo, menos que el aumento del 0,20% esperado en una encuesta de reuters con economistas. amazon- la compañía planea despedir a unos 10.000 empleados en trabajos corporativos y tecnológicos a partir de esta semana, informó el new york times citando a personas con conocimiento del asunto. los recortes de empleos se centrarán en la unidad de dispositivos del gigante del comercio electrónico, que alberga a la asistente de voz alexa, así como en su división minorista y de recursos humanos, según el informe, que también dijo que el número total de despidos sigue siendo variable. argentina- las lluvias que cayeron en la principal región agrícola durante el fin de semana permitirán a los agricultores del país sacar más sembradoras y acelerar la implantación de la soja, que está muy retrasada por el impacto de una prolongada sequía, dijeron analistas de dos bolsas de granos. argentina es el principal exportador mundial de harina y aceite de soja, pero su campaña agrícola 2022/23 ha sido afectada por una severa falta de precipitaciones, que en algunas zonas se remonta hasta mayo, que dificulta las tareas en los campos. soja- la filial agropecuaria de bayer ag en brasil espera que su soja genéticamente modificada (gm) intacta2 xtend represente alrededor del 10% del área total de siembra de soja del país en la cosecha 2022/23, dijo la firma a reuters. la soja intacta2 xtend, que tolera el herbicida dicamba y es resistente a los insectos, podría ser sembrada en un área de alrededor de 4,3 millones de hectáreas en 2022/23, en comparación con 243.000 hectáreas en la cosecha anterior.

Reuters