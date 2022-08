Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (16 de agosto)

La agenda del martes 16 de agosto

ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio publica el dato de inicios de construcción de viviendas de julio. Analistas consultados por Reuters estiman un descenso a 1,540 millones de unidades, frente a los 1,559 millones de junio. También esperan un probable descenso de los permisos de construcción de viviendas a 1,650 millones de unidades desde los 1,696 millones de junio. (1230 GMT) -La Reserva Federal da a conocer las cifras de producción industrial de julio. Un sondeo de Reuters proyecta un aumento de 0,3%, tras haber caído un 0,2% en junio. También se espera que la producción manufacturera aumente un 0,2%, tras caer un 0,5% en junio. (1315 GMT) -El Instituto Americano del Petróleo (API) difunde su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2030 GMT) -Walmart Inc y Home Depot Inc reportan sus resultados trimestrales. BRASIL -El presidente y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, realiza su primer acto de campaña en Juiz de Fora, la ciudad donde fue apuñalado en 2018, en el primer día de la campaña oficial. (1500 GMT) -El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en la carrera presidencial, inicia su campaña electoral con una visita a la fábrica de Volkswagen do Brasil en São Bernardo do Campo, Sao Paulo. (1700 GMT) COLOMBIA -El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entrega las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. El mercado prevé una expansión interanual del 12%. (1600 GMT) -El DANE comunica las cifras de la balanza comercial de junio. (1500 GMT) EL SALVADOR -Protestas en San Salvador para exigir la liberación de las personas detenidas durante el estado de emergencia. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UE PACÍFICO- La Unión Europea está trabajando para impulsar su presencia en el Pacífico mediante lazos económicos y nuevos compromisos en materia de seguridad, a medida que se intensifica la competencia geoestratégica en la región, dijo el embajador del bloque en las naciones insulares del Pacífico. UE GAS- La Unión Europea está planeando quintuplicar el apoyo financiero a una misión militar africana en Mozambique, según un documento interno del bloque, ya que los ataques de grupos islamistas están amenazando los proyectos de gas destinados a reducir la dependencia de la UE de la energía rusa. UCRANIA- El país pidió nuevas sanciones a Rusia y destacó los riesgos y consecuencias de una catástrofe en la mayor central nuclear de Europa, donde nuevos bombardeos en las cercanías han reavivado el cruce de acusaciones entre ambas partes. METALES- A las 1135 GMT, el oro al contado perdía un 0,13%, a 1.776,52 dólares la onza, mientras que, a las 1132 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) aumentaba un 0,23%, a 7.998,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1136 GMT, el crudo referencial Brent caía un 0,04%, a 95,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,46%, a 89,81 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas ampliaban sus ganancias por quinta sesión consecutiva, apoyadas por las mineras y los sectores defensivos, aunque la preocupación por una posible recesión limitaba las subidas de los índices. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,35%, a 443,93 puntos a las 1139 GMT. MERCADOS ASIA- El índice de empresas chinas bajó el debido a la preocupación por los brotes de COVID-19 y la ralentización del crecimiento económico, aunque los valores inmobiliarios subieron por las noticias de apoyo político. El índice referencial del mercado cedió un 0,19%, a 4.177,83 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 0,05%, a 3.277,88 unidades. En Japón el Nikkei perdió un 0,01%, a 28.868,91 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES TRUMP- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que se opone a revelar la declaración jurada que los fiscales utilizaron para obtener la aprobación de un juez federal para registrar la casa del expresidente Donald Trump en Florida, donde se incautaron documentos clasificados. EEUU- La confianza de los constructores de viviendas unifamiliares de Estados Unidos y la actividad de las fábricas del estado de Nueva York cayeron en agosto a sus niveles más bajos desde casi el inicio de la pandemia de COVID, una señal más de que la economía está perdiendo impulso mientras la Reserva Federal sube las tasas de interés. El Índice del Mercado de la Vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por su sigla en inglés) y Wells Fargo cayó 6 puntos a 49 este mes, el octavo descenso mensual consecutivo y la lectura más baja fuera de la era de la pandemia desde 2014, según una encuesta publicada. Una lectura por debajo de 50 indica que más constructores ven las condiciones como negativas. ARGENTINA- El Gobierno publicará a la brevedad una resolución fiscal por la que buscará el adelanto del impuesto a las ganancias de empresas beneficiadas por el contexto externo, mecanismo mediante el cual se espera recaudar unos 250.000 millones de pesos (unos 1.860 millones de dólares), dijo una fuente oficial. Una fuente del Ministerio de Economía sostuvo que la resolución, que comprenderá a una 2.000 empresas y que por el incremento en los precios globales de las materias primas facturaron más de lo previsto, ya tiene la aprobación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). PERÚ- La economía se expandió un 3,44% en junio en comparación con el año anterior, dijo el gobierno. En el mismo informe, la agencia de estadísticas del país, INEI, indicó que el segundo mayor productor de cobre del mundo se expandió un 3,54% interanual en los primeros seis meses de 2022. La lectura muestra un avance de la actividad de la nación andina en relación a mayo, cuando el Producto Interno Bruto se expandió a un ritmo interanual de 2,28%.

EEUU PETRÓLEO- Los créditos fiscales incluidos en el proyecto de ley estadounidense sobre el clima y los impuestos, de 430.000 millones de dólares, que está previsto sea promulgado esta semana, servirán para poner en marcha proyectos de captura de carbono, según partidarios del petróleo y el gas, compensando así los costos de puesta en marcha de algunas iniciativas anticontaminación. Los centros de captura y almacenamiento de carbono, que recogen los gases de los productores de productos químicos, electricidad y gas y también de las refinerías de petróleo, se han convertido en la forma preferida de la industria energética para combatir el cambio climático. Sin embargo, su desarrollo a gran escala se ha visto obstaculizado por los costos y la falta de ingresos garantizados.

BAYER- La empresa alemana dijo que ha decidido seguir suministrando a Rusia insumos agrícolas esenciales, invirtiendo el curso de unos comentarios hechos en marzo, cuando indicó que los suministros para 2023 estarían supeditados a que Moscú cese sus ataques a Ucrania. La mayor empresa de semillas y pesticidas del mundo dijo en un comunicado en su página web que la medida tiene como objetivo "ayudar a prevenir lo que podría convertirse en una crisis alimentaria sin precedentes" y que el acceso a los alimentos rusos es esencial en este sentido.

WALL STREET- Cerró en alza, lo que se sumó a las fuertes ganancias recientes, y las acciones de crecimiento de megacapitalización avanzaron a medida que disminuyeron los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las acciones de Apple Inc y Microsoft Corp MSestuvieron entre los mayores impulsos para el S&P 500 y el Nasdaq. (REUTERS VV RF)