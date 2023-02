Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (16 de febrero)

La agenda del jueves estados unidos -el gobierno emite el informe sobre permisos e inicios de construcción de casas en enero. -el departamento del trabajo publica su reporte sobre los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo en la semana terminada el 11 de febrero. -el departamento del comercio divulga la variación de su índice de precios al productor (ppi) para demanda final en enero. -la presidenta de la reserva federal de cleveland, loretta mester, interviene en una conferencia online sobre las implicancias de la guerra en ucrania para la política monetaria y los mercados financieros. (1345 gmt) -el presidente del banco de la reserva federal de st. louis, james bullard, asiste a una presentación sore economía y política monetaria en jackson, tennessee. (1830) brasil -el banco central publica la variación de su indicador ibc-br en diciembre, que suele anticipar el desempeño del pib del país. mercados globales actualizados ue- euronext, deutsche börse y otros 12 grupos bursátiles europeos anunciaron que propondrán conjuntamente la creación de un sistema combinado de transmisión de los precios de sus acciones a los inversores, con lo que desafían a sus competidores mientras la unión europea prepara modificaciones en la normativa. los estados miembros de la ue y el parlamento europeo deberán ultimar en los próximos meses un proyecto de ley que obligaría a las bolsas a facilitar los precios de las transacciones bursátiles en sus plataformas a una "cinta consolidada" (ct, por sus siglas en inglés) de precio bajo para que los inversores puedan encontrar las mejores ofertas. ucrania- rusia lanzó ataques con misiles en toda ucrania, según las autoridades ucranianas, después de que los aliados occidentales se comprometieran a aumentar la ayuda militar a las fuerzas armadas ucranianas para apoyar una contraofensiva. autoridades ucranianas dijeron que las defensas aéreas del sur derribaron ocho misiles kalibr disparados desde un barco en el mar negro, pero otros misiles alcanzaron el norte y el oeste de ucrania, así como las regiones centrales de dnipropetrovsk y kirovograd. bce- el banco central europeo debería empezar a subir sus tipos de interés en incrementos más pequeños y evitar comprometerse a futuros movimientos, a medida que la inflación en la zona del euro cae y las anteriores subidas de tipos surten efecto en la economía, dijo fabio panetta, miembro del consejo de gobierno de la institución monetaria. "ahora que los tipos se mueven en territorio restrictivo, lo que importa es el alcance y la duración de la restricción de la política monetaria", declaró panetta en un acto celebrado en londres. g20- el consejo de estabilidad financiera del g20 dijo que tomaría medidas para abordar las "vulnerabilidades" y las lagunas de datos en las finanzas descentralizadas puestas de manifiesto por la quiebra de la plataforma de intercambio ftx el año pasado. el segmento de las finanzas descentralizadas (conocidas como defi), en rápido crecimiento y no regulado, ofrece servicios de negociación, préstamo y empréstito de activos en criptomoneda mediante el uso de "blockchains" (o cadenas de bloques) públicas para registrar las transacciones, sin control central. gnl- la creciente necesidad de gas natural licuado (gnl) en europa impulsará la competencia con asia por el combustible transportado por mar en los próximos dos años, ya que el suministro sigue siendo limitado, dijo shell. los países europeos, incluido el reino unido, importaron 121 millones de toneladas de gnl en 2022, un 60% más que en 2021, para hacer frente a los recortes de los suministros rusos por gasoducto, dijo shell en sus perspectivas de gnl para 2023. lo que hay que saber del miércoles eeuu- las ventas minoristas en estados unidos repuntaron con fuerza en enero, tras dos bajas mensuales consecutivas, impulsadas por las compras de vehículos de motor y de otros bienes, lo que apunta a la continua resistencia de la economía a pesar de los mayores costos de los préstamos. el departamento de comercio informó que las ventas minoristas aumentaron un 3% el mes pasado. méxico- la subgobernadora del banco central mexicano irene espinosa dijo que la política monetaria en el país se encuentra en terreno restrictivo y que la inflación local aún no ha mostrado señales de haberse frenado. la semana pasada, el banco, también conocido como banxico, anunció una subida a su tasa clave de interés por encima de lo esperado, a un nuevo récord del 11%, su decimocuarta alza consecutiva, justo después de conocer que el índice de precios aceleró en enero a un 7,91% interanual. colombia- la economía de colombia creció un 7,5% durante el 2022, un dato levemente inferior a lo esperado por el mercado y las autoridades, impulsado por un robusto consumo doméstico, informó el departamento nacional de estadísticas (dane). según la mediana de un reciente sondeo de reuters, el mercado esperaba un crecimiento del producto interno bruto (pib) de 7,9%. el crecimiento del año pasado se comparó con uno de 11% el 2021. gripeaviar- los gobiernos de argentina y de uruguay confirmaron los primeros casos de gripe aviar detectados en aves salvajes, sumándose a otros países de la región con la presencia de la enfermedad. ambas naciones, importantes productoras agropecuarias internacionales, declararon estados de emergencia sanitaria por los casos, y señalaron que no les sorprendió que los contagios llegaran dentro de sus fronteras. aeromar- la aerolínea mexicana aeromar anunció el cese de sus operaciones debido a problemas financieros y la imposibilidad de cerrar acuerdos viables para asegurar su funcionamiento a largo plazo. fundada hace 35 años, aeromar sufrió como todas las aerolíneas en el mundo el impacto por el descenso de la demanda a causa de la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus, aunque arrastraba dificultades desde antes, y ya no pudo levantar el vuelo. (reuters rf)

