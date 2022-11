Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (16 de noviembre)

La agenda del miércoles estados unidos -el departamento del trabajo reporta los precios de las importaciones de octubre. analistas consultados por reuters prevén que los precios hayan caído un 0,4% mensual, luego de la baja mensual de 1,2% vista en septiembre. (1330 gmt) -el departamento de comercio comunica el dato de las ventas minoristas de octubre. un sondeo de reuters entre analistas proyecta que las ventas hayan crecido un 1,0% mensual, luego de que se mantuvieron sin cambios en septiembre. (1330 gmt) -la reserva federal da a conocer las cifras de producción industrial de octubre. el mercado espera que la actividad haya crecido un 0,2% mensual, por debajo de la expansión del 0,4% registrada en septiembre. (1415 gmt) -asociación nacional de constructores de viviendas (nahb, por su sigla en inglés) publica su índice del mercado inmobiliario correspondiente a noviembre. analistas consultados por reuters estiman que el índice habría cedido a 36, desde 38 en octubre. (1500 gmt) -la administración de información de energía (eia, por su sigla en inglés) divulga su sondeo semanal de inventarios de petróleo. un sondeo de reuters anticipa que las existencias de crudo habrían disminuido en 400.000 barriles en la semana terminada el 11 de noviembre, luego del aumento de 3,92 millones de barriles de la semana previa. (1530 gmt) -el departamento del tesoro subasta bonos a 20 años. (1800 gmt) -el presidente del banco de la reserva federal de nueva york, john williams, interviene en la conferencia sobre el mercado del tesoro de estados unidos 2022, en nueva york. (1450 gmt) -el vicepresidente de supervisión de la reserva federal, michael barr, testifica ante la comisión de servicios financieros de la cámara de representantes, en washington. (1500 gmt) -el gobernador de la reserva federal, christopher waller, habla sobre las perspectivas económicas antes de un evento organizado por la universidad estatal de arizona, en phoenix. (1935 gmt) -nvidia corp y target corp reportan sus resultados trimestrales. -la nasa intenta el lanzamiento de la misión artemis desde cabo cañaveral, florida. resto del mundo -ceremonia de clausura de la cumbre de líderes del g20 en bali, indonesia. -el presidente electo de brasil, luiz inácio lula da silva, participa en un acto titulado "carta de la amazonia, una agenda común para la transición climática", en sharm el-sheikh, egipto. mercados globales actualizados ucrania- rusia dijo que una explosión mortal ocurrida en polonia el martes fue causada por un misil de defensa aérea ucraniano, afirmando que sus ataques contra ucrania no se produjeron a menos de 35 kilómetros de la frontera polaca. "las fotografías publicadas en la noche del 15 de noviembre en polonia de los restos encontrados en la población de przewodow han sido identificados sin lugar a dudas por especialistas en defensa rusos como fragmentos de un misil guiado antiaéreo del sistema s-300 de la fuerza aérea ucraniana", dijo el ministerio de defensa ruso en un comunicado. bce- los riesgos para la estabilidad financiera de la zona euro aumentan a medida que la economía se encamina hacia una probable recesión, por lo que cualquier reducción de las tenencias de bonos del banco central europeo será probablemente gradual para mantener la calma en los mercados, dijo el vicepresidente del bce, luis de guindos. el aumento de los costos de la energía ha incrementado la probabilidad de una recesión al 80%, y la subida de las tasas de interés destinada a frenar el crecimiento de los precios ya está alimentando la volatilidad del mercado y el aumento de los costes del servicio de la deuda. granos- el presidente turco, tayyip erdogan, dijo que cree que el acuerdo de exportación de cereales entre rusia y ucrania, negociado por la onu, se extenderá más allá de la fecha límite del 19 de noviembre, añadiendo que ankara está haciendo esfuerzos para prorrogarlo un año más. en una conferencia de prensa celebrada en el contexto de la cumbre del g20 en la isla indonesia de bali, erdogan dijo que las conversaciones sobre la ampliación del acuerdo están en curso, y añadió que el acuerdo es importante para el mundo. g20- los dirigentes reunidos en la cumbre del g20 en bali acordaron proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados, reconociendo la necesidad de acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente el uso del carbón, lo que podría suponer un impulso a las conversaciones sobre el clima de la cop27. los delegados en la cumbre del clima de la onu en la ciudad egipcia de sharm el-sheij, donde los avances hacia un acuerdo para el final de la semana han sido lentos, han estado observando de cerca la cumbre del g20 en busca de señales de que las naciones desarrolladas están dispuestas a asumir nuevos compromisos en materia de clima. econdida- la multinacional bhp dijo que una paralización anunciada en chile por el poderoso sindicato 1 de escondida, la mina de cobre más grande del mundo, no tiene justificación y afirmó que cumple con los estándares de seguridad, así como con sus compromisos contractuales. los afiliados al sindicato 1 anunciaron el martes paralizaciones el 21 y 23 de noviembre como protesta por lo que señalan faltas en seguridad en el yacimiento ubicado en el norte del país. lo que hay que saber del martes trump- donald trump, quien ha dirigido ataques sin descanso contra la integridad del voto en estados unidos desde su derrota en las elecciones de 2020, lanzó una campaña para recuperar la presidencia en 2024, con el objetivo de adelantarse a posibles rivales republicanos. buscando una potencial revancha con el presidente demócrata joe biden, trump hizo su anuncio en su finca mar-a-lago en florida, una semana después de las elecciones a mitad de mandato en las que los republicanos no lograron ganar tantos escaños en el congreso como esperaban. eeuu- los precios al productor aumentaron menos de lo esperado en octubre, ya que los servicios cayeron por primera vez en casi dos años, ofreciendo más evidencia de que la inflación estaba comenzando a disminuir, lo que podría permitir que la reserva federal disminuya su agresivo ritmo de alzas de las tasas de interés. el informe del departamento de trabajo también mostró una disminución en el costo de los bienes, excluyendo alimentos y energía, lo que refleja la mejora de las cadenas de suministro y la desaceleración de la demanda por los mayores costos de endeudamiento. fed- el presidente de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, dijo que ve pocos indicios de que el agresivo endurecimiento de la política monetaria del banco central estadounidense esté frenando la inflación, por lo que habrá que subir más el costo de los préstamos para lograr que eso ocurra. "el ajuste monetario no ha limitado aún la actividad empresarial lo suficiente como para hacer mella en la inflación", dijo bostic en un ensayo que se publicará en el sitio web de la fed de atlanta. colombia- la economía se expandió un 7% en el tercer trimestre, frente a igual periodo del año pasado, un resultado levemente por encima del esperado por el mercado impulsado por el consumo interno y el sector de entretenimiento, informó el departamento nacional de estadísticas (dane). el dato se ubicó por debajo de la expansión de 13,8% en el tercer trimestre del año anterior. también fue menor al crecimiento de 8,7% en el primer trimestre y de 12,8% en el segundo trimestre de este año. perú- la economía peruana creció un 1,66% interanual en septiembre, dijo el gobierno, ligeramente por debajo de la expansión de agosto, debido a que el avance de la mayoría de los sectores fue contrarrestado las caídas en minería e hidrocarburos, manufactura y finanzas. el instituto nacional de estadística e informática (inei) informó que con este resultado la economía del segundo mayor productor mundial de cobre se expandió un 2,90% interanual en los primeros nueve meses del año, mientras que en los últimos 12 meses hasta septiembre aumentó un 3,05%. en agosto, la economía creció un 1,68%, según el instituto. argentina soja- los agricultores argentinos vendieron hasta la semana pasada el 72,2% de la soja de la campaña 2021/22, cuya producción fue de 44 millones de toneladas, por detrás del nivel del 74,2% que se había registrado en la misma fecha en la cosecha anterior, informó el ministerio de agricultura. entre el 3 y el 9 de noviembre, los productores de argentina, el mayor exportador global de derivados de la oleaginosa, comercializaron 249.300 toneladas de soja, mientras que durante el mismo período en la cosecha anterior se habían vendido 472.100 toneladas. méxico- el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que podría presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral si fracasa en el congreso su plan de modificar la constitución para llevar a cabo los cambios, luego de multitudinarias protestas contra el proyecto gubernamental. decenas de miles de personas salieron a las calles el domingo para protestar en contra de la propuesta presidencial de reforma constitucional que, según sus detractores, debilitaría al instituto nacional electoral (ine), al reducir su presupuesto y cambiar la forma de elección de sus consejeros.

