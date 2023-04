Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (17 de abril)

La agenda del lunes

ESTADOS UNIDOS -La Asociación Nacional de Constructores divulga la variación de su índice de precios de casas unifamiliares NAHB/Wells Fargo para abril (1400 GMT). -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participan en un evento público para referirse a la economía y la política monetaria (1600 GMT). CHILE -Comienza la reunión anual de grandes productores de cobre CESCO/CRU. Durante la semana, ejecutivos de mineras y autoridades se refieren a las perspectivas para la demanda y producción del metal rojo. BRASIL -El Banco Central publica la variación del índice de actividad económica, un anticipo de la lectura del PIB de marzo. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UE GRANO- Los enviados de los países miembros de la Unión Europea en Bruselas debatirán esta semana la iniciativa de Polonia y Hungría de prohibir las importaciones de cereales y otros alimentos procedentes de Ucrania, dijo un alto cargo del bloque. Esta fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los bajos precios mundiales y los volúmenes de demanda hacen que el grano se quede en el bloque en lugar de ser vendido a otros países. El exceso de oferta se convirtió en un problema político para el partido gobernante polaco, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), en pleno año electoral. CHINA ECONOMÍA- El Banco Central de China reforzó el apoyo de liquidez a la economía al reinvertir por quinto mes la deuda a medio plazo vencida con una mayor oferta de efectivo, al tiempo que mantuvo su tipo de interés oficial sin cambios, tal y como se esperaba. La inyección de fondos ligeramente superior podría ayudar a reponer los déficits de liquidez creados por los próximos pagos de impuestos por parte de bancos y empresas, en un momento en que los dirigentes monetarios buscan dar un impulso a la recuperación económica. CHINA VIVIENDA- Los precios de la vivienda nueva en China subieron en marzo al ritmo más rápido en 21 meses, mostraron datos oficiales, lo que sugiere que el mercado está saliendo del estancamiento en un contexto de fuertes estímulos, aunque continúa la incertidumbre sobre la fuerza del impulso. Los precios de la vivienda nueva en China subieron en marzo un 0,5% intermensual, tras un alza del 0,3% en febrero, marcando el ritmo más rápido desde junio de 2021 y la tercera subida mensual consecutiva, según cálculos de Reuters basados en datos de la Oficina Nacional de Estadísticas china. CHINA EEUU- China condena las sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas y particulares chinos por su presunta implicación en el comercio de fentanilo, tras lo cual ha presentado alegaciones ante Washington, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. "China, con espíritu humanitario, ha intentado ayudar a Estados Unidos lo mejor que ha podido", declaró el portavoz chino Wang Wenbin en una rueda de prensa. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU BIDEN- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ha decidido presentarse a un segundo mandato y que anunciará su campaña "relativamente pronto". Biden lleva mucho tiempo diciendo que tiene intención de presentarse a la reelección, pero la falta de un anuncio formal ha puesto nerviosos en ocasiones a sus partidarios, inseguros de si el demócrata de 80 años, uno de los líderes mundiales de mayor edad, se comprometería realmente a otro mandato de cuatro años. EEUU MANUFACTURAS- La producción en las fábricas de Estados Unidos cayó más de lo esperado en marzo, si bien cerró el primer trimestre con una modesta ganancia. La producción manufacturera cayó un 0,5% el mes pasado, dijo la Reserva Federal. Los datos de febrero se revisaron al alza para mostrar que aumentó un 0,6% en lugar de un 0,1%. En tasa interanual, la producción disminuyó un 1,1% interanual en marzo. EEUU FED- Los datos económicos han empezado a dibujar el retrato de una economía estadounidense que pierde impulso, con informes de los últimos siete días que muestran una desaceleración del crecimiento del empleo, la inflación, la producción de las fábricas y el gasto de los consumidores. El impacto combinado no ha hecho que las autoridades de la Reserva Federal pongan fin a las subidas de tasas de interés y se sigue considerando probable que el mes que viene las aumenten en un cuarto de punto porcentual, hasta la horquilla del 5%-5,25%, que sería la más alta desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2007. EEUU BANCA- Los pesos pesados de la banca estadounidense cosecharon ganancias inesperadas por un aumento de los pagos de intereses por créditos en el primer trimestre, evitando una sacudida del sector y aprovechando la oportunidad para reservar miles de millones de dólares en caso de dificultades si es que se oscurecen las perspectivas económicas. Los ganancias del primer trimestre de JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc y Wells Fargo & CO superaron el viernes las expectativas de Wall Street, ya que el gasto de los consumidores y las empresas se mantuvo pese al alza de tasas, aunque los tres vieron señales de desaceleración e hicieron provisiones. PERÚ ECONOMÍA- La economía del país se contrajo un 0,63% interanual en febrero, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), su segundo mes en terreno negativo, aunque el Gobierno pronosticó una expansión a partir de marzo, tras una ola de protestas sociales en el país. La contracción de la actividad económica en febrero en el segundo mayor productor mundial de cobre fue menor que el 0,90% proyectado por analistas en un sondeo de Reuters, así como frente a una caída de 1,12% interanual reportada en enero. COLOMBIA ECONOMÍA- Bogotá está considerando emitir un bono verde antes de fin de año, probablemente en dólares, al tiempo que podría recurrir a los mercados crediticios tradicionales nuevamente si las tasas de interés caen, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El funcionario afirmó que los montos de estas eventuales emisiones aún no están establecidos, pero que el bono verde sería menor a una emisión que realizó el Gobierno en enero, por unos 2.200 millones de dólares. JAPÓN BOJ- Es probable que el Banco de Japón mantenga tasas de interés negativas en el corto plazo hasta que la inflación alcance de forma duradera el 2%, pero podría permitir que los rendimientos de largo plazo se muevan con mayor flexibilidad en torno a su objetivo, dijo un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Ranil Salgado, jefe de la misión del FMI en Japón, dijo en una mesa redonda en Washington que el Banco de Japón debe de mantener la política monetaria expansiva, con la tasa de interés a corto plazo en el -0,1%, una opinión que comparten sus funcionarios. (REUTERS BMV)

Reuters