Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (17 de febrero)

La agenda del viernes estados unidos -el departamento del trabajo publica su reporte sobre los precios de importaciones y exportaciones en enero. -el presidente del banco de la reserva federal de richmond, thomas barkin, interviene en una conferencia sobre el mercado laboral en arlington, virginia. (1330 gmt) -la gobernadora de la reserva federal michelle bowman participa en una discusión de la asociación nacional de banqueros de tenessee, en nasville. (1345 gmt) mercados globales actualizados turquía- las agencias internacionales de ayuda están intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas sin hogar, muchas de las cuales están durmiendo en tiendas de campaña, mezquitas, escuelas o coches, once días después de que un fuerte terremoto sacudiera turquía y siria causando más de 43.000 muertos. el jueves se informó de que dos personas habían sido rescatadas con vida de entre los escombros en turquía, pero este tipo de rescates son cada vez menos frecuentes, lo que hace que la rabia persista mientras menguan las esperanzas. bce- los inversores en los mercados financieros podrían estar subestimando la persistencia de la inflación en la zona del euro, según dijo isabel schnabel, miembro del consejo de gobierno del banco central europeo, en una entrevista. los inversores han elevado sus apuestas sobre la medida en que el bce aumentará los costes de endeudamiento tras sus comentarios, que se interpretaron como una sugerencia de que schnabel contempla más subidas de los tipos de interés de las que el mercado había previsto. ue- google, de alphabet inc; meta platforms inc, matriz de facebook; twitter y apple se enfrentan a normas más estrictas de la ue sobre contenidos en internet, basadas en las cifras mensuales de usuarios publicadas por las empresas, que superaron un umbral de la ue para las grandes plataformas en internet. la nueva normativa, conocida como ley de servicios digitales (dsa, por sus siglas en inglés), califica a las empresas con más de 45 millones de usuarios como grandes plataformas en internet y las somete a obligaciones tales como gestión de riesgos y auditoría externa e independiente. también están obligadas a compartir datos con autoridades e investigadores y a adoptar un código de conducta. vuelos- los aeropuertos de todo el mundo esperan que este verano boreal los desplazamientos sean más fluidos gracias a la mejora de la dotación de personal, pero el aumento de la demanda de pasajeros durante los periodos de mayor tráfico en europa y norteamérica podría provocar largas colas, acumulación de equipajes y retrasos en los vuelos, según un grupo del sector. aeropuertos, aerolíneas y organismos públicos han aumentado sus plantillas para evitar la grave escasez de mano de obra que el verano boreal pasado limitó la capacidad y provocó quebraderos de cabeza a los viajeros. petróleo- es improbable que los precios del brent superen el nivel de 100 dólares por barril este año, salvo que se produzcan factores geopolíticos significativos, con la posibilidad de que la opep+ añada oferta y los flujos rusos se recuperen a mediados de 2023, dijeron analistas de j.p.morgan en una nota. según la nota, es poco probable que la opep+, una alianza que incluye a miembros de la organización de países exportadores de petróleo (opep) y a otros como rusia, defienda el precio mínimo de 80 dólares, por lo que no necesitaría recortar las cuotas de producción este año. rusia- los productores de petróleo rusos prevén mantener los volúmenes actuales de exportación de crudo, a pesar del plan del gobierno ruso de recortar la producción de hidrocarburos en marzo, afirmó el diario vedomosti, citando fuentes conocedoras de los planes de las empresas. también dijo que rusia reorientó algunos volúmenes de productos petroleros hacia américa latina y el norte de áfrica. lo que hay que saber del jueves eeuu- el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, lo que demuestra una vez más la resistencia de la economía a pesar del endurecimiento de la política monetaria. el departamento de trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo descendieron en 1.000, hasta 194.000, a nivel desestacionalizado, en la semana finalizada el 11 de febrero. economistas encuestados por reuters habían previsto 200.000 solicitudes para la última semana. covid- la pandemia del covid-19 afectó el desarrollo cognitivo y los ingresos a lo largo de la vida de los niños y los jóvenes, poniendo en peligro el bienestar de generaciones y el crecimiento de las economías, reveló un estudio del banco mundial. la investigación estableció que el desarrollo cognitivo de los niños pequeños podría traducirse en una reducción del 25% de sus ingresos cuando sean adultos, mientras que los estudiantes de hoy podrían perder hasta el 10% de sus entradas financieras futuras por la crisis educativa provocada por la pandemia. fed- dos autoridades de alto rango de la reserva federal dijeron que resulta fundamental continuar con las alzas de tasas de interés para llevar la inflación a los niveles deseados. la fed "ha recorrido un camino apreciable al llevar la política de una postura ultra expansiva a una restrictiva, pero creo que falta más por hacer", dijo la presidenta de la fed de cleveland, loretta mester, en un discurso. femsa- la mexicana femsa anunció una oferta de acciones ordinarias de heineken n.v. y heineken holding n.v y de bonos no garantizados de la segunda por un monto de unos 3,000 y 500 millones de euros, respectivamente, tras anunciar la víspera su decisión de vender su participación en la cervecera neerlandesa. femsa informó que, en un plazo de entre dos a tres años, colocaría en el mercado sus acciones en heineken, que equivalen al 14.% de esa firma, y usará los recursos para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital (capex). perú- la agitación social y la crisis política que asedian a perú desde diciembre podrían socavar el panorama macroeconómico y generar más presión sobre la posición fiscal del país andino, dijo la agencia de calificación de deuda fitch ratings. el déficit fiscal de perú se redujo a 1,6% del producto interno bruto en 2022, una baja de 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior, según datos del ministerio de economía. 