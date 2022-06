Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (17 de junio)

La agenda del viernes 17 de junio estados unidos -el presidente de la reserva federal, jerome powell, ofrece un discurso en la inauguración de una conferencia internacional sobre el mercado monetario en washington. (1245 gmt) -el departamento de comercio divulga los datos de producción industrial, que de acuerdo a las estimaciones habría crecido un 0,4% en mayo, luego de avanzar un 1,1% en abril. -la directora gerente del fondo monetario internacional, kristalina georgieva, ofrece una conferencia de prensa en washington d.c. (1845 gmt) resto del mundo -los representantes de finanzas y economía de la unión europea se reúnen en luxemburgo. -se conmemora el día mundial en la lucha contra la sequía y la desertificación. mercados globales actualizados ue ucrania- la comisión europea recomendará que la unión europea señale a ucrania y moldavia como candidatos a la adhesión, y se pedirá a georgia que cumpla ciertas condiciones antes de que se le conceda el mismo estatus, dijeron diplomáticos. aunque estados miembros como países bajos y dinamarca no apoyan más candidaturas, el presidente ucraniano, volodímir zelenski, obtuvo el respaldo de francia, alemania e italia. bce inflación- la inflación de la zona euro subió el mes pasado hasta un récord del 8,1%, según una estimación preliminar, más de cuatro veces el objetivo del banco central europeo, lo que justifica sus planes de subir las tasas de interés el mes que viene para frenar el crecimiento desbocado de los precios. omc acuerdos- los 164 miembros de la organización mundial del comercio aprobaron una serie de acuerdos que incluyen compromisos sobre la pesca y promesas sobre salud y seguridad alimentaria, tras más de cinco agotadores días de negociaciones. metales- a las 1145 gmt, el oro al contado cedía un 0,58%, a 1.845,21 dólares la onza, mientras que, a las 1212 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) ganaba un 0,03%, a 9.077 dólares la tonelada. petróleo- a las 1146 gmt, el crudo referencial brent caía un 0,16%, a 119,73 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 0,35%, a 117,14 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas subieron, pero se encaminaban a fuertes pérdidas semanales, ya que la serie de subidas de tasas de los principales bancos centrales alimentaba la preocupación por una fuerte desaceleración económica. el índice paneuropeo stoxx 600 ganaba un 1,5%, a 408,93 puntos, a las 1144 gmt. mercados asia- las acciones chinas subieron por tercera semana seguida, desafiando una liquidación global de acciones por temores de una agresiva subida de tasas, ya que los inversores empiezan a ver la política monetaria de pekín como un apoyo a las maltrechas acciones que se beneficiarán de la reapertura económica por el covid y de los estímulos masivos. el índice referencial ganó un 1,39%, a 4.309,04 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,96%, a 3.316,78 unidades. en japón el nikkei perdió un 1,77%, a 25.963,00 puntos. lo que hay que saber del jueves wall street- los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja por un aumento del temor a una recesión, tras las medidas adoptadas por bancos centrales de todo el mundo para frenar el aumento de la inflación después de la mayor subida de tasas de la reserva federal desde 1994. el índice referencial s&p 500 sufrió su sexta caída en siete sesiones.

EEUU- El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó menos de lo previsto la semana pasada, lo que sugiere algún enfriamiento del mercado laboral, aunque las condiciones siguen siendo de una oferta ajustada de mano de obra. Cada vez hay más indicios de que los agresivos esfuerzos de la Fed por frenar la demanda y reducir la inflación hasta su objetivo del 2% están empezando a surtir efecto.

RECESIÓN- El presidente Joe Biden dijo que una recesión "no es inevitable" y confía en que Estados Unidos puede superar la inflación, informó Associated Press. "En primer lugar, no es inevitable", dijo Biden a AP en una entrevista. "En segundo lugar, estamos en una posición más fuerte que cualquier otro país del mundo para superar esta inflación", agregó. TWITTER- Elon Musk se dirigió a los empleados de Twitter por primera vez, proyectando la necesidad de una "racionalización de la plantilla", aunque dio pocos detalles sobre la adquisición de la empresa por 44.000 millones de dólares. Musk apareció por videollamada con 10 minutos de retraso en lo que resultó ser una sesión de preguntas y respuestas moderada por un ejecutivo de Twitter, en la que reflexionó sobre la existencia de extraterrestres y otras civilizaciones espaciales.

ARGENTINA- El directorio del banco central de Argentina (BCRA) incrementó su tasa de referencia en 300 puntos básicos, a un 52% anual, ante una inflación que golpea el bolsillo de los habitantes con un brusco recorte en el poder adquisitivo. La medida se adoptó en base a la creciente presión sobre los precios al consumidor (IPC) que sufre la tercera economía de América Latina, la que, según analistas privados, tendrá una inflación ligeramente superior al 70%.

EUROPA- Bancos centrales europeos subieron las tasas, en algunos casos en cantidades que sorprendieron a los mercados, e insinuaron que el costo de los préstamos subirá aún más para controlar la creciente inflación que está erosionando los ahorros y reduciendo los beneficios de las empresas. Impulsada inicialmente por el alza de los precios del crudo tras la invasión rusa de Ucrania, la inflación se ha extendido a todo tipo de productos, desde los alimentos hasta los servicios, con cifras de dos dígitos en algunas partes del continente. (REUTERS VV CS)