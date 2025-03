Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (17 de marzo)

LA AGENDA DEL LUNES

ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio publica el dato de ventas minoristas de febrero. Analistas consultados por Reuters estiman que las ventas habrían subido un 0,6% mensual, tras caer un 0,9% en enero. (1230 GMT) -El Departamento de Comercio informa el dato de inventarios de negocios de enero. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que los inventarios habrían crecido un 0,3% en enero, tras caer un 0,2% en diciembre. (1400 GMT) -La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y Wells Fargo entregan su índice del mercado de la vivienda correspondiente a marzo. El mercado estima que el índice habría subido 1 punto a 43, desde 42 en febrero. (1400 GMT) -La Reserva Federal de Nueva York difunde su índice de actividad del sector manufacturero correspondiente a marzo. (1230 GMT) -La Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas (NOPA) comunica el dato de molienda de soja correspondiente a febrero. (1600 GMT) -Nueva York acoge el desfile del Día de San Patricio.

BRASIL -El Banco Central da a conocer el índice IBC-BR de actividad económica de enero. En diciembre, la actividad se contrajo un 0,7%. (1200 GMT)

RESTO DEL MUNDO -La OCDE actualiza las proyecciones de su panorama provisional para las principales economías, en París, Francia. (1300 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA- El crecimiento de las ventas minoristas de China se aceleró en enero-febrero, en una señal positiva para los esfuerzos de las autoridades por impulsar el consumo interno, a pesar de que el desempleo aumentó y la producción de las fábricas se redujo, lo que subraya las tensiones en una economía que enfrenta una nueva presión arancelaria de Estados Unidos. Los dirigentes económicos han puesto la expansión de la demanda interna como la principal prioridad este año mientras intentan amortiguar el impacto de los aranceles del Gobierno de Trump en su motor de exportación crucial. BCE EEUU- La política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado incertidumbre para la economía mundial y ha hecho que la situación sea más opaca que hace seis meses, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. En cualquier caso, la inflación en la zona euro está convergiendo hacia el objetivo del 2% del BCE, dijo De Guindos. UE EEUU- El conflicto arancelario entre Estados Unidos y Europa está poniendo en peligro los negocios transatlánticos por valor de 9,5 billones de dólares anuales, advirtió la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) ante la UE. AmCham EU, entre cuyos más de 160 miembros figuran Apple, ExxonMobil y Visa, muestra en su informe anual sobre la Economía Transatlántica una relación cada vez más profunda que alcanzó récords en 2024, como un comercio de bienes y servicios de dos billones de dólares. ALEMANIA- El instituto alemán Ifo recortó al 0,2% su previsión de crecimiento económico en la mayor economía de Europa, alegando la escasa confianza de los consumidores y la reticencia de las empresas a invertir. Se espera una cierta mejora el año que viene, cuando se prevé que el crecimiento aumente un 0,8%, dijo el Ifo. EUROZONA- El mercado de la vivienda de la zona euro ya se ha recuperado de su reciente desplome y es probable que los precios sigan subiendo, lo que supondría un reto para la asequibilidad, según afirma el Banco Central Europeo en un artículo publicado en su Boletín Económico. Los precios de la vivienda se desplomaron a partir de 2022, cuando la inflación, los elevados costes de la energía y la subida de las tasas de interés limitaron un mercado que había experimentado una racha excepcional en los años anteriores. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU RUSIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea hablar el martes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y discutir el fin de la guerra en Ucrania, tras unas conversaciones positivas entre responsables estadounidenses y rusos en Moscú. "Queremos ver si podemos poner fin a esa guerra", dijo Trump a los periodistas en el avión presidencial durante un vuelo tardío de regreso a Washington desde Florida. "Tal vez podamos, tal vez no, pero creo que tenemos una muy buena oportunidad". "Hablaré con el presidente Putin el martes. Se ha trabajado mucho durante el fin de semana". EEUU ARANCELES- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene intención de crear exenciones a los aranceles sobre el acero y el aluminio y afirmó que el 2 de abril se impondrán aranceles recíprocos y sectoriales. El mes pasado, Trump elevó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio a un 25% fijo, sin exenciones ni excepciones, en una medida que pretendía ayudar a la industria estadounidense al tiempo que contribuía a una escalada de la guerra comercial. CHINA ECONOMÍA- El Consejo de Estado de China dio a conocer lo que denominó un "plan de acción especial" para impulsar el consumo interno, que incluye medidas como el aumento de los ingresos de los residentes y el establecimiento de un plan de subsidios para el cuidado de los niños. El plan llega en un momento en que los niveles de demanda de consumo en China han sufrido varios reveses en los últimos años debido a factores como las interrupciones del COVID-19 y una prolongada caída del sector inmobiliario, que han enfriado la propensión de los hogares al gasto y se han sumado a las tendencias deflacionistas. EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses se desplomó en marzo, según la Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan. El Índice de Confianza del Consumidor cayó a 57,9 este mes desde una lectura final de 64,7 en febrero, muy por debajo de las expectativas de los economistas que preveían una caída a 63,1. El descenso borra todas las ganancias registradas tras la victoria electoral de Donald Trump en noviembre. Las expectativas de inflación se dispararon por temor a que los fuertes aranceles del presidente, que han iniciado una guerra comercial, disparen los precios y socaven la economía. EEUU GOBIERNO- El Senado de Estados Unidos votó a favor de un proyecto de ley de gasto provisional que evitó un cierre parcial del Gobierno. La votación por 62 votos a favor y 38 en contra se produjo después de que diez demócratas se unieron a los republicanos para limitar el debate sobre la controvertida medida. Este resultado se dio luego de que los demócratas del Congreso retrocedieran de un enfrentamiento impulsado por el malestar por la campaña del presidente Donald Trump para recortar la fuerza de trabajo federal. EEUU HUTÍES- Estados Unidos seguirá atacando a los hutíes de Yemen hasta que pongan fin a los ataques contra el transporte marítimo, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, mientras que el grupo alineado con Irán señaló que podría escalarlos en respuesta a los mortales ataques estadounidenses del día anterior. Los ataques aéreos, que según el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes mataron al menos a 53 personas, son la mayor operación militar de Estados Unidos en Oriente Medio desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero. ARGENTINA INFLACIÓN- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subió un 2,4% en febrero, tras un alza del 2,2% en el mes previo, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se mantuvo en línea con lo estimado por analistas consultados por Reuters en un reciente sondeo. En los dos primeros meses del 2025 la inflación argentina acumula un alza del 4,7% y en la comparación interanual el incremento alcanza al 66,9%, dijo el INDEC. PERÚ ECONOMÍA- La economía de Perú mostró un crecimiento del 4,07% interanual en enero, por el positivo desempeño de casi todos los sectores económicos, a excepción del financiero, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los datos de enero se situaron sobre la estimación del 4% de analistas encuestados por Reuters, pero fue menor al 4,85% del último mes del año pasado. PEMEX SLIM- La petrolera mexicana Pemex está en conversaciones con el empresario Carlos Slim que podrían hacer que el magnate ayude a financiar los proyectos de desarrollo de dos de los campos de crudo y gas natural más prometedores del país, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto. Las negociaciones, de las que no se había informado antes, indican la creciente influencia que Slim está adquiriendo en la industria petrolera mexicana, que atraviesa dificultades, y que se suma a su imperio empresarial, que ya abarca además telecomunicaciones, infraestructura, banca, comercio minorista y restaurantes. (REUTERS JLL RF BMV)