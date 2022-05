Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (17 de mayo)

La agenda del martes 17 de mayo estados unidos

-El Departamento de Comercio publica las cifras de ventas minoristas de abril. Analistas consultados por Reuters prevén que las ventas hayan crecido un 0,9% en el mes, tras el incremento de 0,5% de marzo. (1230 GMT)

-La Reserva Federal informa el dato de producción industrial de abril. Un sondeo de Reuters prevé que la actividad haya subido un 0,5% en el mes, luego del avance de 0,9% de marzo. (1315 GMT)

-El Departamento de Comercio da a conocer el dato de inventarios de negocios de marzo. El mercado anticipa un aumento del 1,9% en el mes, tras el alza de 1,5% de febrero. (1400 GMT)

-La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y Wells Fargo publican su índice del mercado de viviendas de mayo. Analistas consultados en un sondeo de Reuters estiman que el índice habría bajado a 75 desde 77 en abril. (1400 GMT)

-El presidente de la Fed, Jerome Powell, participa de una conversación ante el Wall Street Journal Future of Everything Festival en Nueva York. (1800 GMT)

-El jefe de la Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre "Salud como un motor económico" en una versión híbrida de la Stern Future Healthcare Workforce Summit, en Newark, Delaware. (1315 GMT)

-La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, ofrece los comentarios de apertura del panel virtual "Cleveland Fed Conversations on Central Banking, Inflation and Monetary Policy: Parallels to and Differences from the 1970s". (1830 GMT)

-El jefe de la Fed de Chicago, Charles Evans, habla sobre las actuales condiciones económicas y la política monetaria ante el Money Marketeers de la Universidad de Nueva York, en Nueva York. (2245 GMT) -El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, participa de un evento moderado de la Cámara de Comercio Sault St. Marie. (1230/1630). -El Instituto Americano del Petróleo difunde su sondeo semanal de inventarios de petróleo.

-El Departamento del Tesoro subasta deuda a 1 año. (1530 GMT)

-Walmart Inc y Home Depot Inc reportan sus resultados trimestrales. -La aerolínea sudamericana LATAM Airlines Group SA iniciará una audiencia de dos días sobre su plan propuesto de reorganización. El plan, que busca inyectar cerca de 8.000 millones de dólares en la compañía, enfrenta la oposición de acreedores junior que dicen que ciertos accionistas reciben un trato generoso a costa de ellos. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UCRANIA AZOVSTAL- El ejército ucraniano dijo que pretende evacuar a sus soldados restantes de su último bastión en Mariúpol, mientras los combatientes que han resistido durante 82 días empezaban a rendirse, anunciando el fin de la batalla más sangrienta de Europa en décadas. EUROSTAT PIB- El crecimiento económico en la zona euro fue más fuerte de lo estimado en el primer trimestre, según datos revisados que se publicaron, y el empleo también aumentó, mostrando que la región se expandió a un sólido ritmo igual al de finales de 2021, a pesar de la guerra en Ucrania. ONU INFANCIA- El coste del tratamiento que salva la vida de los niños más gravemente desnutridos se va a disparar hasta un 16% debido a la invasión rusa de Ucrania y a las alteraciones de la pandemia, según la agencia de Naciones Unidas para la infancia. METALES- A las 1132 GMT, el oro al contado sumaba un 0,31%, a 1.830,10 dólares la onza, mientras que, a las 1155 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) aumentaba un 1,84%, a 9.408,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1133 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,94%, a 115,31 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,82%, a 115,11 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas subían y se disponían a extender sus alzas a una tercera sesión consecutiva, con la esperanza de que la demanda de China pueda mantenerse, mientras las autoridades planean relajar las restricciones por el COVID-19. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1,48%, a 440,08 puntos a las 1132 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron al alza, ya que Shanghái alcanzó un hito clave relacionado con el COVID-19, necesario para suavizar las restricciones, mientras que los informes sobre una reunión de un alto órgano consultivo político para promover la economía digital favorecieron el ánimo. El índice referencial del mercado ganó un 1,25%, a 4.005,89 puntos, mientras el Shanghai Composite sumó un 0,65%, a 3.093,69 unidades. En Japón, el Nikkei subió un 0,42% a 26.659,75 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES CHINA- La actividad económica de China se ralentizó bruscamente en abril, ya que la ampliación de los confinamientos por el COVID-19 se cobró un alto precio en el consumo, la producción industrial y el empleo, lo que hace temer que la economía se contraiga en el segundo trimestre. En marzo y abril se impusieron cierres totales o parciales en docenas de ciudades, incluido un confinamiento prolongado en Shanghái, que mantuvo a los trabajadores y a los consumidores confinados en sus hogares y perturbó gravemente las cadenas de suministro.

EEUU- La actividad de las fábricas del estado de Nueva York se hundió en mayo por tercera vez en lo que va de año, en medio de un desplome de los nuevos pedidos y los envíos, aunque los fabricantes se mostraron ligeramente optimistas sobre las condiciones empresariales para los próximos seis meses. La Reserva Federal de Nueva York informó que su índice "Empire State" sobre las condiciones empresariales actuales cayó 36,2 puntos, hasta una lectura de -11,6 este mes. Una lectura por debajo de cero indica una contracción del sector. ZONA EURO- La invasión de Rusia a Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de la energía y las materias primas reducirán drásticamente el crecimiento económico de la zona euro este año y el próximo, al tiempo que impulsarán la inflación hasta niveles récord, pronosticó la Comisión Europea. El organismo recortó su previsión de crecimiento de este año para los 19 países que comparten el euro desde el 4,0% estimado en febrero, poco antes de que comenzara la guerra en Ucrania, al 2,7%. El crecimiento se reducirá al 2,3% el año que viene, también por debajo del 2,7% pronosticado anteriormente.

WALL ST- El referencial S&P 500 de Wall Street cerró a la baja, con Tesla y otras acciones de crecimiento perdiendo terreno después de que datos económicos chinos poco alentadores se sumaron a la preocupación por una desaceleración mundial y la subida de las tasas de interés. La actividad económica china se enfrió bruscamente en abril, ya que la ampliación de los confinamientos por COVID-19 cobró un alto precio en el consumo, la producción industrial y el empleo, lo que aumenta el temor a que la economía se contraiga en el segundo trimestre.

MÉXICO- Un reciente plan del gobierno de México para combatir la inflación, que se ubica en niveles de más de 20 años, tendrá un efecto positivo pero no demasiado grande, dijo el subgobernador banco central Jonathan Heath. El programa, dado a conocer a inicios de mayo y con duración de seis meses, se enfoca en alimentos básicos e incluye la expectativa de elevar la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descarta la aplicación de controles de precios. EEUU CUBA- Estados Unidos planea tomar una serie de medidas para revisar su política sobre Cuba, incluido el alivio de algunas restricciones de la era del presidente Donald Trump a las remesas familiares y los viajes a la isla, además de aumentar drásticamente el procesamiento de visas estadounidenses para cubanos, dijeron funcionarios de Gobierno.

A.LATINA- El principal candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, quiere, si gana los comicios a fines de este mes, detener todas las nuevas exploraciones petroleras y llevar a su país a un futuro más verde. Eso lo alinea con el recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric, un milenial quien también se comprometió a adoptar una postura firme para abordar el cambio climático. (REUTERS VV CS)