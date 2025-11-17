LATAM DAY AHEAD - Noticias e Indicadores de América Latina (17 de noviembre)

LA AGENDA DEL LUNES

ESTADOS UNIDOS

-Los funcionarios de la Reserva Federal John Williams y Neel Kashkari se presentan en diversos eventos.

BRASIL

-El Banco Central de Brasil publicará el índice de actividad económica IBC-BR correspondiente a septiembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

BCE DE GUINDOS- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advirtió de los riesgos para la estabilidad financiera de la zona euro derivados de los mercados privados, donde las inversiones son más difíciles de valorar, el apalancamiento es elevado y los vínculos con los bancos son cada vez mayores. "Las perturbaciones económicas adversas podrían provocar un aumento de los impagos empresariales, correcciones de valoración y pérdidas para los fondos privados y sus inversores", dijo en una conferencia en Fráncfort.

JAPÓN ECONOMÍA- La economía japonesa se contrajo casi un 2% en los tres meses transcurridos hasta septiembre, debido a que la caída de las exportaciones ante los aranceles estadounidenses provocó la primera contracción en seis trimestres, mostraron datos del Gobierno. Los envíos de los fabricantes de automóviles, en particular, cayeron en picado, tras un período de aumento de las exportaciones antes de la entrada en vigor de los aranceles.

BANGLADÉS REPRESIÓN- Un tribunal de Bangladés condenó a muerte a la primera ministra destituida Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad, al término de un juicio que duró meses y en el que se la declaró culpable de ordenar una represión mortífera de una revuelta estudiantil el año pasado. La sentencia es la acción judicial más contundente contra un exmandatario de Bangladés en décadas y se conoce meses antes de las elecciones parlamentarias previstas para principios de febrero.

JAPÓN CHINA- Japón trató de apaciguar la escalada de tensión con China en torno a Taiwán, que ha llevado a Pekín a instar a sus ciudadanos a mantenerse alejados de su vecino del este asiático. La disputa estalló después de que la primera ministra Sanae Takaichi dijo a los legisladores japoneses este mes que un ataque chino a Taiwán que amenazara la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar, un escenario que las administraciones anteriores han evitado discutir en público para no provocar a Pekín, que reclama la isla autogobernada.

REINO UNIDO ASILO- Reino Unido revisará su enfoque de la legislación sobre derechos humanos para facilitar la deportación de los migrantes que lleguen ilegalmente al país, en el marco de una importante remodelación de la política de asilo que presentará. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, explicará los cambios en la forma en que los tribunales interpretarán el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según informó el Gobierno.

LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA

CHILE ELECCIONES- La oficialista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast disputarán en diciembre la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile, tras obtener los primeros lugares en los comicios como habían previsto los sondeos. La aspirante comunista Jara lograba el 26,67% de los votos seguida por Kast, con un 24,19%, según los resultados entregados por la autoridad electoral con un 71% de las mesas contabilizadas.

MÉXICO PROTESTA- Una marcha inspirada por el movimiento de la Generación Z que buscaba reclamar mayor seguridad pública en México dejó decenas de heridos en la capital, en su mayoría policías, en una jornada con el recuerdo todavía fresco del reciente asesinato de un alcalde en el oeste del país. El secretario de Seguridad Pública capitalino, Pablo Vázquez, dijo en rueda de prensa que un centenar de policías resultaron lesionados, de los cuales 40 fueron trasladados a hospitales, y que hubo 20 detenidos. Otros 20 civiles sufrieron heridas, declaró el funcionario al medio local Milenio.

FED- El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo que su preocupación por una inflación "demasiado alta" va mucho más allá de los efectos limitados de los aranceles. Schmid fue uno de los dos disidentes en la decisión de la Fed de octubre de reducir la tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual, al 3,75%-4%, y sus nuevas declaraciones indican que podría disentir de nuevo en la cita de diciembre si los responsables de política optan por recortar de nuevo los costos de endeudamiento a corto plazo.

MEXICO FMI- El Fondo Monetario Internacional renovó una línea de crédito flexible (LCF) a dos años para México por unos 24.000 millones de dólares, y advirtió que la actividad económica local permanece débil, limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria aún restrictiva. El Fondo informó en un comunicado que la aprobación de la LCF por parte de su directorio ejecutivo tuvo lugar el jueves por un monto equivalente a unos 17.825 millones de derechos especiales de giro. Se trata del undécimo acuerdo de esa clase de crédito con México desde 2009, detalló.

TRUMP MADURO- El presidente estadounidense Donald Trump declaró que su administración podría estar abierta al diálogo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta una creciente presión de Estados Unidos en medio de un despliegue militar en el Caribe. "Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro, y veremos qué sucede", dijo Trump a la prensa el domingo por la noche en West Palm Beach, Florida, antes de abordar un vuelo de regreso a Washington. "A ellos les gustaría dialogar".

RUSIA PETRÓLEO- El puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, una salida clave para los envíos de materias primas rusas, suspendió las exportaciones de petróleo después de lo que las autoridades dijeron que fue un gran ataque de drones ucranianos, dijeron dos fuentes de la industria a Reuters. El ataque, uno de los mayores contra infraestructuras rusas de exportación de petróleo en los últimos meses, ocurre después de que Ucrania intensificara en agosto los ataques contra refinerías de petróleo rusas en un intento de dañar la capacidad de Moscú para financiar la guerra.

ECUADOR BASES- Un referéndum celebrado en Ecuador rechazó una reforma respaldada por el presidente Daniel Noboa que permitiría el regreso de bases militares extranjeras al país sudamericano, con el 60,55% de los votos, al 89,18% de las actas escrutadas, informó el consejo electoral. En la misma consulta, los ecuatorianos también desecharon un plan del mandatario de convocar a una Asamblea Constituyente a fin de ajustar la actual Constitución, con el 61,59% de los votos, tras escrutarse el 88,71% de las actas.

EEUU GRANOS- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos rebajó sus perspectivas de cosecha de maíz y soja en Estados Unidos, en las primeras estimaciones oficiales de los dos cultivos más valiosos del país desde mediados de septiembre, antes de que la cosecha hubiera tomado forma. La falta de datos sobre los cultivos durante el cierre más largo de la historia del gobierno federal de Estados Unidos había llevado a la más amplia gama de estimaciones de los analistas en una década para los rendimientos de maíz y soja, ya que el vacío informativo durante la cosecha y las cruciales negociaciones comerciales distorsionó los mercados de materias primas.

