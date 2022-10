Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (17 de octubre)

La agenda del lunes 17 de octubre estados unidos -bank of america corp, el segundo mayor prestamista del país, reporta sus resultados del tercer trimestre y se espera que sus cifras estén en línea con los informes de sus rivales de la banca en wall street, reflejando el rápido deterioro de las condiciones de mercado que han afectado la actividad de acuerdos del mercado. mercados globales actualizados ucrania rusia- rusia atacó el centro de kiev durante la hora punta de la mañana con drones y bombardeó otras ciudades del país, los segundos ataques generalizados en una semana, cuando sus fuerzas sufren reveses en el campo de batalla. soldados dispararon al aire intentando derribar los drones después de que explosiones sacudieron el centro de kiev. los residentes huyeron en busca de refugio. en cielo, se vio un cohete antiaéreo seguido de una explosión y llamas naranjas. opep+ eeuu- los estados miembros de la opep+ se alinearon para respaldar el fuerte recorte de su objetivo de producción acordado este mes, después de que estados unidos acusara a arabia saudita de coaccionar a otras naciones para que apoyaran la medida, elevando el tono de su choque verbal. estados unidos dijo la semana pasada que el recorte impulsaría los ingresos de rusia en el extranjero y sugirió que fue diseñado por razones políticas por arabia saudita, que negó que estuviera apoyando a moscú en su invasión de ucrania. metales- a las 1124 gmt, el oro al contado sumaba un 0,93%, a 1.657,14 dólares la onza, mientras que, a las 1117 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) aumentaba un 0,64%, a 7.587 dólares la tonelada. petróleo- a las 1125 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,24%, a 91,87 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,07%, a 85,64 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable subían, impulsados por las avances de los valores del sector energético, mientras los inversores esperaban que se aclarara el plan fiscal del reino unido, en medio del nerviosismo por la creciente probabilidad de una recesión y la presión sobre los beneficios empresariales por la subida de los tipos de interés. el índice stoxx 600 ganaba un 1,00%, a 395,24 puntos a las 1131 gmt. mercados asia- las acciones chinas cerraron al alza en una sesión volátil, después de que el presidente chino, xi jinping, hablara de seguridad nacional, al tiempo que desvaneció las esperanzas de que se produzcan cambios en las políticas de crecimiento cero y en las restricciones al sector inmobiliario. los mercados recuperaron las pérdidas anteriores en medio de los signos de que las autoridades chinas y las empresas estatales están intensificando los esfuerzos para estabilizar los mercados en el marco de la apertura del congreso del partido comunista. el índice referencial del mercado ganó un 0,1%, a 3.846,41 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,42%, a 3.084,94 puntos. en japón el nikkei cedió un 1,16%, a 26.775,79 puntos. lo que hay que saber del fin de semana ue gas- los líderes de la unión europea estudiarán esta semana una serie de opciones para limitar los precios del gas, sobre los que llevan semanas divididos, según un nuevo borrador de conclusiones para la cumbre del 20 y 21 de octubre al que reuters tuvo acceso. argentina inflación- el índice de precios al consumidor (ipc) de argentina saltó un 6,2% en septiembre, informó el instituto nacional de estadística y censos (indec), un dato que fue menor al esperado por analistas. el indec dijo que el acumulado del ipc en los primeros nueve meses del año alcanza al 66,1%, mientras que en los últimos 12 meses a septiembre crece un 83%. méxico comercio- el politólogo alejandro encinas nájera será el nuevo subsecretario de comercio exterior de méxico, en momentos en que el gobierno del presidente andrés lópez obrador enfrenta una sensible disputa comercial con estados unidos y canadá sobre su política energética. el nombramiento de encinas nájera, hijo del subsecretario de derechos humanos, alejandro encinas, se da tras la llegada esta semana de raquel buenrostro , una aliada del mandatario y exjefa de la autoridad tributaria, a la secretaría de economía, a cargo de las negociaciones comerciales del país. colombia minoristas- el comercio minorista en colombia registró un mayor dinamismo interanual en agosto y frente a julio, en medio de un robusto consumo doméstico pese al impacto de la inflación en los precios, revelaron cifras del departamento nacional de estadísticas (dane). las ventas minoristas aumentaron un 8,1% en agosto con respecto al mismo mes del 2021, al tiempo que superaron las de julio, cuando subieron un 7,7% interanual. eeuu empresas- los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron un poco menos de lo esperado en agosto, pero hay indicios de que los bienes no vendidos se están acumulando en las minoristas y mayoristas, ya que la inflación obstinadamente alta y el aumento de las tasas de interés frenan la demanda. los inventarios de las empresas aumentaron un 0,8% tras el 0,5% de julio, informó el departamento de comercio. los inventarios son un componente clave del producto interior bruto. los inventarios aumentaron un 18,2% en términos interanuales en agosto. brasil servicios- la actividad del sector de servicios en brasil creció sobre las expectativas y se expandió por cuarto mes consecutivo en agosto, mostraron datos proporcionados por la agencia de estadísticas ibge, ampliando su recuperación tras la caída provocada la pandemia. el sector de los servicios de brasil creció un 0,7% en agosto respecto al mes anterior, dijo el ibge, por encima de las expectativas, ya que los economistas habían previsto en promedio una subida del 0,2% en un sondeo de reuters. (reuters vv)

