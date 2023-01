Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (18 de enero)

La agenda del miércoles estados unidos -el departamento del comercio publica los datos de ventas minoristas en diciembre. las estimaciones de analistas consultados por reuters apuntan a una baja de 0,8% en el mes. -el departamento del trabajo difunde los datos de precios al productor para demanda final de diciembre, que de acuerdo a las estimaciones del mercado habrían caído un 0,1% en la comparación intermensual. -la reserva federal emite su reporte sobre la producción de manufacturas en el último mes del 2022. -el presidente de la reserva federal de atlanta, raphael bostic, ofrece los comentarios de apertura de una conferencia sobre economía y manejo de riesgos organizada por la entidad. en tanto, el jefe de la fed de st. louis, james bullard, participa en una entrevista vía webcast para el wall street journal. durante el día también ofrecerán declaraciones en eventos públicos otras autoridades de la fed. -la reserva federal tiene previsto emitir su reporte del libro beige sobre las actuales condiciones económicas. japón -una agencia del gobierno revela los datos de la balanza comercial de diciembre. mercados globales actualizados ucrania- dieciocho personas, entre ellas el ministro del interior de ucrania, otros altos cargos ministeriales y tres niños, murieron por la mañana al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería a las afueras de kiev, dijeron las autoridades ucranianas. el gobernador regional dijo que 29 personas también resultaron heridas, entre ellas 15 niños, cuando el helicóptero cayó en una zona residencial de brovary, en la periferia noreste de la capital. zona euro- la inflación al consumo de la zona del euro se desaceleró en diciembre, tal y como se esperaba, según confirmó eurostat, la oficina estadística de la unión europea, gracias a la continua caída de los precios de la energía, que anteriormente la habían elevado a máximos históricos. eurostat dijo que los precios en los 20 países que comparten el euro bajaron un 0,4% intermensual, para una subida interanual del 9,2%. la lectura anual coincide con una estimación preliminar y, por tanto, con las expectativas del mercado. japón- el banco de japón mantuvo las tasas de interés ultrabajas, incluido su límite del 0,5% para el rendimiento de los bonos a 10 años, desafiando las expectativas del mercado de que eliminaría gradualmente su programa de estímulo masivo a raíz de la creciente presión inflacionaria. en una reunión de política de dos días, el boj mantuvo intactos sus objetivos de control de la curva de rendimiento (ycc), establecidos en -0,1% para las tasas de interés a corto plazo y alrededor del 0% para el rendimiento a 10 años, por unanimidad. petróleo- el levantamiento de las restricciones por el covid-19 en china impulsará la demanda mundial de petróleo este año a un nuevo máximo histórico, afirmó la agencia internacional de la energía (aie), mientras que los precios máximos impuestos los productos de rusia como sanción podrían mermar la oferta. "dos comodines dominan las perspectivas del mercado petrolero para 2023: rusia y china", dijo el organismo de control de la energía con sede en parís en su informe mensual sobre el petróleo. reino unido- la inflación británica de los precios al consumo cayó en diciembre a su nivel más bajo en tres meses, el 10,5%, ofreciendo cierta tranquilidad al banco de inglaterra y a los hogares, pero los precios de los alimentos y las bebidas siguieron acelerándose, subiendo al ritmo más rápido desde 1977. la caída de la tasa general de inflación desde el 10,7% de noviembre estuvo en línea con las previsiones de los economistas en una encuesta de reuters y aleja el ipc del máximo de 41 años del 11,1% alcanzado en octubre. china- el sector inmobiliario de china cayó un 5,1% en 2022 respecto al año anterior, mostraron los datos de valor añadido de la oficina nacional de estadísticas, lo que aumenta la presión sobre los dirigentes económicos para reactivar el lento sector en 2023. el valor añadido de la otrora poderosa industria fue un 7,2% inferior en el cuarto trimestre que un año antes, tras la contracción anual del 4,2% observada en el tercer trimestre, según los datos de la oficina. lo que hay que saber del martes eeuu- la manufactura del estado de nueva york se contrajo bruscamente en enero cuando los pedidos colapsaron y el crecimiento del empleo se estancó, lo que apunta a una continua debilidad en la actividad fabril nacional, y se esperaba poca mejora durante los próximos seis meses. la encuesta de la reserva federal de nueva york ofreció una lectura temprana de las condiciones en uno de los sectores más afectados por el ciclo de aumento de tasas de interés más rápido de la reserva federal desde la década de 1980. fmi davos- la directora gerente del fondo monetario internacional, kristalina georgieva, dijo que se espera que el crecimiento económico mundial toque fondo en 2023 pese a la continua guerra en ucrania y el aumento de las tasas de interés. hablando en un panel del foro económico mundial en davos, georgieva reafirmó una proyección del fmi de que el crecimiento mundial se desacelerará al 2,7% este año desde alrededor del 3,2% el año pasado. davos brasil- el ministro de hacienda de brasil, fernando haddad, dijo que la agenda económica del país incluye una reforma tributaria en dos fases este año, y mencionó la integración de una américa del sur ampliamente progresista como vector de crecimiento para la región. en declaraciones en un panel del foro económico mundial en davos, suiza, haddad afirmó que el gobierno recién inaugurado del presidente izquierdista luiz inácio lula da silva quiere votar una reforma del impuesto sobre la renta en la segunda mitad del año, luego de una reforma del impuesto al consumo prevista para el primer semestre. rusia- el presidente vladimir putin dijo que su país debe mantener reservas estables de alimentos, si es necesario mediante la restricción de algunas exportaciones, aunque no proporcionó detalles específicos. no quedó claro si putin estaba sugiriendo que rusia, que ha cortado el suministro de gas a algunos de los países que considera "no amistosos" desde su invasión a ucrania, podría limitar las exportaciones de los principales productos alimenticios, como los cereales, de los que depende gran parte del mundo. méxico- el gobierno mexicano anunció un impuesto temporal del 50% a la exportación de maíz blanco, argumentando que es necesario que el grano se quede en méxico para garantizar abasto y estabilidad en el precio. el arancel fue informado en un decreto firmado por el presidente andrés manuel lópez obrador y publicado en el diario oficial la noche del lunes. el gravamen estará vigente hasta el 30 de junio. opep- la opep dijo que la demanda de petróleo de china se recuperará este año debido a la relajación en el país de las restricciones por el covid-19 e impulsará el crecimiento global, y emitió una nota optimista sobre las perspectivas de la economía mundial en 2023. la demanda mundial en 2023 aumentará en 2,22 millones de barriles por día (bpd), o un 2,2%, dijo la organización de países exportadores de petróleo (opep) en un informe mensual, sin cambios con respecto al pronóstico del mes pasado, que había puesto fin a una serie de rebajas. perú- la mina de cobre antapaccay, de glencore, opera de "manera restringida" y el transporte de sus concentrados para su exportación ha quedado interrumpido debido a las protestas antigubernamentales en perú, dijo a reuters una fuente de la compañía. perú, el segundo productor mundial de cobre, sufre una de las peores protestas sociales en más de veinte años, elevando un riesgo para la actividad minera que ha impulsado el precio del metal y golpeado el valor de las acciones de algunas empresas. (reuters rf)

