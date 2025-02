Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (18 de febrero)

17 feb (Reuters) - LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-La Fed de Nueva York publica su índice Empire State sobre actividad manufacturera.

-La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo divulga su índice de confianza de los constructores.

-La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, participa en una conferencia organizada por la American Bankers Association. (1520 GMT)

MÉXICO

-La agencia de estadísticas del Gobierno da a conocer su Índicador Oportuno de la Actividad Económica.

-El banco central informa cifras del estado de cuenta.

ARGENTINA

-La agencia de estadísticas del Gobierno difunde datos de la balanza comercial.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

TRUMP UE- La comisaria de Competencia de la Unión Europea afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto patas arriba la "relación de confianza" entre Estados Unidos y Europa, y que Bruselas debería centrarse en ofrecer la previsibilidad y estabilidad de la que carece Washington. Teresa Ribera, la segunda responsable más poderosa de la Comisión Europea después de la presidenta, Ursula von der Leyen, dijo a Reuters que aunque Europa necesita negociar con la Casa Blanca y escuchar sus preocupaciones sobre el comercio, no debe ser presionada para hacer cambios en las leyes que han sido aprobadas por los parlamentarios.

EEUU RUSIA- Responsables estadounidenses y rusos se reunirán en Riad en lo que se espera que sean las conversaciones más importantes hasta la fecha entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría para poner fin a la guerra de Moscú en Ucrania. Se espera que las dos partes discutan formas de poner fin al conflicto en Ucrania y de restablecer las relaciones ruso-estadounidenses.

RUSIA UCRANIA- El Kremlin dijo que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es un derecho soberano de su país y que Rusia no tiene intención de dictar a Kiev cómo debe enfocar el asunto. A la pregunta de si Ucrania podría entrar algún día en la Unión Europea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "Es el derecho soberano de cualquier país". "Estamos hablando de integración y de procesos de integración económica. Y aquí, por supuesto, nadie puede dictar nada a ningún país, y no vamos a hacerlo", dijo Peskov.

EEUU MUSK- El papel del multimillonario Elon Musk en el Gobierno de Trump es como empleado de la Casa Blanca y principal asesor del presidente, no es un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y no tiene autoridad para tomar decisiones, dijo la Casa Blanca en una presentación judicial. Según el escrito firmado por Joshua Fisher, director de la Oficina de Gobierno de la Casa Blanca, Musk solo puede asesorar al presidente y comunicarle sus directrices. "Al igual que otros asesores de alto nivel de la Casa Blanca, Musk no tiene autoridad real o formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo".

UE DEFENSA- La Comisión Europea está dispuesta a avanzar rápidamente con propuestas para flexibilizar las normas presupuestarias y facilitar así el aumento del gasto en defensa de los Estados miembro, dijo el comisario europeo Valdis Dombrovskis. "Está claro que tenemos que actuar con rapidez en lo que respecta al gasto de los Estados miembro y a la flexibilidad adicional. Esperamos trabajar sobre las modalidades en las próximas semanas, así que estamos preparados para actuar con rapidez", dijo Dombrovskis antes de una reunión de ministros de Economía y Hacienda de la UE en Bruselas.

COSTA RICA EEUU- Costa Rica recibirá a 200 migrantes deportados de Estados Unidos, a partir de un vuelo comercial que llegará el miércoles, informó la oficina presidencial del país centroamericano en un comunicado. Los migrantes proceden de Asia central e India y posteriormente se trasladarán a sus países de origen, según el comunicado, que añade que las deportaciones a Costa Rica están financiadas por Estados Unidos y se llevan a cabo con la supervisión de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM).

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

FED BOWMAN- La gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman dijo que quiere una mayor convicción de que la inflación seguirá cayendo este año antes de volver a bajar las tasas, en particular dada la incertidumbre en torno al impacto de las nuevas políticas comerciales del gobierno de Donald Trump. "Me gustaría tener una mayor confianza en que el progreso en la reducción de la inflación continuará mientras consideramos hacer más ajustes", a una tasa que la Fed mantiene actualmente en el rango de 4,25% a 4,5%, afirmó Bowman en declaraciones preparadas para una conferencia de la Asociación de Banqueros Estadounidenses.

BRASIL TASAS- El director de política monetaria del Banco Central de Brasil, Nilton David, afirmó que el escenario base para los responsables de la política monetaria es proceder a una próxima alza de las tasas de interés de 100 puntos básicos, tal y como el organismo había indicado anteriormente. En su primer discurso público en el cargo, David afirmó que el nivel de confianza en el endurecimiento monetario "debe ser ligeramente superior" en medio de incertidumbres más allá de lo normal, marcadas por los riesgos de cola que se observan en el escenario geopolítico internacional.

MILEI CRIPTO- La Justicia argentina investigará como presunta estafa el escándalo desatado el viernes por el presidente ultraliberal Javier Milei al promocionar una criptomoneda desconocida en un tuit, que derivó en un derrumbe de la bolsa local y una crisis política. La denuncia contra el mandatario será investigada por la jueza federal María Servini de Cubría, quien podría agregar al caso otras demandas que damnificados por la operación con la cibermoneda y opositores habrían realizado ante la Justicia.

ARGENTINA COSECHA- Las lluvias que se registraron durante el fin de semana en Argentina fueron "clave" para evitar más pérdidas en la soja y el maíz del ciclo 2024/25, dijo la Bolsa de Comercio de Rosario, que la semana pasada tuvo que ajustar sus estimaciones de cosecha debido al impacto de una sequía en enero. Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de maíz. El miércoles pasado la Bolsa de Rosario (BCR) redujo sus cálculos de cosecha de soja y maíz a 47,5 millones y 46 millones de toneladas, respectivamente, reflejando el clima seco de enero.

COLOMBIA ECONOMÍA- La economía de Colombia se expandió un 1,7% durante el 2024, informó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), un dato marginalmente inferior al 1,8% esperado por el mercado en un sondeo de Reuters. El crecimiento del año pasado se comparó con uno de 0,7% en el 2023. El Gobierno esperaba un crecimiento del PIB superior al 2% en el 2024, en tanto que el Banco Central había proyectado un 1,8%.

AUTOS BRASIL- El fabricante francés de automóviles Renault y su socio chino Geely, informaron en un comunicado conjunto que acordaron producir y vender vehículos de cero y bajas emisiones en Brasil. Renault dijo que "Renault do Brasil" daría la bienvenida a Geely Holding como nuevo socio y que la entrada en esta empresa permitiría a Geely Holding acceder al Complejo Industrial Ayrton Senna del Grupo Renault, en Sao Jose dos Pinhais, en el sureño estado de Paraná. (RF HE)