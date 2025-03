Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (18 de marzo)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de dos días de política monetaria, en la que se espera que mantenga su tasa de interés de referencia en el rango de entre 4,25% a 4,50%. -La Reserva Federal publica las cifras de producción industrial de febrero. Analistas consultados por Reuters estiman que la actividad habría crecido un 0,2% mensual, luego del alza de 0,5% vista en enero. (1315 GMT) -El Departamento del Trabajo reporta los precios de las importaciones de febrero. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que los precios habrían subido un 1,6% en los 12 meses hasta febrero, luego de avanzar un 1,9% en enero. (1230 GMT) -El Departamento de Comercio da a conocer el dato de inicios de construcción de viviendas de febrero. El mercado prevé que la cifra haya crecido a 1,380 millones de unidades, desde 1,366 millones en enero. En tanto, los permisos de construcción habrían caído a 1,453 millones de unidades, desde 1,473 millones en enero. (1230 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta deuda a 20 añ0s. (1700 GMT) MÉXICO -La presidenta Claudia Sheinbaum asiste a un acto con motivo del 87º aniversario de la petrolera estatal PEMEX, fundada tras la expropiación de las empresas petroleras extranjeras, en Ciudad de México. CHILE -El Banco Central difunde las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre. El PIB creció probablemente un 3,7% en el cuarto trimestre, tras el 2,3% previo. RESTO DEL MUNDO -El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne en Berlín con el canciller alemán saliente, Olaf Scholz, para mantener conversaciones centradas en cuestiones de política europea antes de la cumbre de líderes de la UE que se celebrará en Bruselas a finales de la próxima semana. También se abordará la evolución de la situación en Ucrania. (1700 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA EEUU- Los aranceles de Estados Unidos infligirán un daño significativo a la economía estadounidense a medida que otros países contraatacan con "altos aranceles" a los productos estadounidenses, advirtieron los medios estatales chinos, lo que deja la puerta abierta a más medidas por parte de Pekín ante la inminencia de otra ola de gravámenes. "En respuesta a los aranceles de Estados Unidos, sus socios comerciales no se quedarán de brazos cruzados", escribió el tabloide nacionalista chino Global Times en un editorial. BCE REHN- La inflación de la zona euro se está acercando al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE), dijo el jefe del banco central finlandés, Olli Rehn, apenas unas semanas después de que el BCE elevó su propia proyección, retrasando hasta 2026 la fecha en la que se cumplirá el objetivo. "La inflación en la zona euro se está estabilizando en el objetivo del 2% fijado por el BCE", dijo Rehn en un seminario web organizado por MNI. "Los riesgos para las perspectivas de inflación tienen dos caras". CHINA EMPRESAS- Decenas de ejecutivos extranjeros visitarán Pekín este mes para asistir a una conferencia sobre desarrollo en la que se espera que algunos se reúnan con el presidente, Xi Jinping, según un borrador de agenda y tres fuentes familiarizadas con el asunto. El Foro anual de Desarrollo de China se celebrará los días 23 y 24 de marzo en la Casa de Huéspedes del Estado Diaoyutai de la capital, dijeron a Reuters dos fuentes. ISRAEL PALESTINOS- Ataques aéreos israelíes sobre Gaza causaron la muerte de 326 personas, dijeron las autoridades sanitarias palestinas, y pusieron fin a un alto el fuego de dos meses con Hamás, mientras Israel prometía utilizar la fuerza para liberar a los rehenes que aún se encuentran en la franja. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había dado instrucciones al Ejército para que tomara "medidas enérgicas" contra el grupo miliciano palestino Hamás en Gaza en respuesta a la negativa del grupo a liberar a los rehenes retenidos allí y al rechazo de las propuestas de alto el fuego. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES EEUU MINORISTAS- Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en febrero, lo que sugiere que la economía siguió creciendo en el primer trimestre, aunque a un ritmo moderado, ya que los aranceles a las importaciones y los despidos masivos de trabajadores del Gobierno federal pesan sobre el ánimo. Las ventas minoristas subieron un 0,2% el mes pasado tras un descenso revisado del 1,2% en enero, dijo la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas, que en su mayoría son de bienes y no se ajustan a la inflación, avanzarían un 0,6% tras la caída del 0,9% informada inicialmente en enero. EEUU INVENTARIOS- Los inventarios de las empresas estadounidenses repuntaron en enero, ya que el descenso de las ventas impulsó las existencias de los mayoristas, lo que podría contribuir al crecimiento económico en el primer trimestre. Los inventarios aumentaron un 0,3% tras descender un 0,2% en diciembre, informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El aumento de los inventarios, componente clave del Producto Interno Bruto, estuvo en línea con las expectativas de los economistas. BRASIL IMPUESTOS- El Gobierno de Brasil propondrá un impuesto del 10% sobre las ganancias y dividendos de las empresas enviados al extranjero para ayudar a compensar la pérdida de ingresos derivada de la ampliación de la exención fiscal para las personas con rentas más bajas, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto. La medida supondría un duro golpe para las multinacionales con filiales en Brasil, que ahora se benefician de exenciones sobre las remesas en virtud de una ley de 1995 sobre el impuesto de sociedades que el Gobierno está tratando de modificar. ARGENTINA SUPERÁVIT- El Sector Público Nacional (SPN) de Argentina registró en febrero un resultado primario de 1,18 billones de pesos (unos 1.108 millones de dólares) y un saldo positivo en lo financiero de 310.726 millones de pesos, reportó el Gobierno. En el segundo mes del año, el país acumuló un superávit primario de aproximadamente el 0,5% del PIB y un superávit financiero de casi 0,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía. El presidente libertario Javier Milei centra su política de Gobierno en mantener un "déficit cero" y prometió vetar cualquier ley que amenace el equilibrio fiscal. MUBDALA BRASIL- Mubadala Investment Co, el fondo soberano de Abu Dabi, está en conversaciones con bancos mundiales y otras instituciones para formar un consorcio con hasta 10 socios que proporcionen liquidez para una nueva bolsa de valores en Río de Janeiro, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. A cambio, esos socios recibirían capital que diluiría modestamente la actual participación del 73% de Mubadala en el proyecto de bolsa, que se llamará Base Exchange, dijeron las fuentes, señalando que el fondo seguiría siendo el inversor de control. BRASIL COMBUSTIBLES- Las pruebas que exploran la viabilidad de aumentar al 30% la proporción de etanol anhidro en la mezcla con gasolina en Brasil mostraron un "rendimiento consistente" y "beneficios ambientales reales", dijo el Ministerio de Minas y Energía del país. Actualmente, la gasolina en Brasil incluye un 27% de etanol anhidro. Un aumento obligatorio de esa proporción al 30% —conocido como E30— aumentaría la demanda por etanol en el país. "Con el E30 nos independizaremos, de una vez por todas, de las importaciones de gasolina, algo que no ocurre desde 2010", dijo el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, durante una presentación para destacar los resultados de las pruebas. COLOMBIA AVIONES- Colombia decidirá en meses la compra de aviones de combate a un proveedor de la OTAN, dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien admitió que los grupos armados ilegales se aprovecharon de la voluntad de paz del Gobierno para fortalecerse y expandirse. El país sudamericano inició hace más de una década un proceso de búsqueda y selección para reemplazar su flota de aviones Kfir de fabricación israelí. Colombia estudia ofertas de Estados Unidos con aviones F-16, de Suecia con Gripen y de Francia con los Rafale para renovar su envejecida flota comprada a finales de la década de 1980. HONDURAS ACCIDENTE- Un avión se estrelló por la noche frente a la costa caribeña de Honduras minutos después de despegar desde la isla de Roatán, lo que causó la muerte de siete personas, mientras que otras 10 fueron sacadas con vida de entre los restos, según las autoridades. El avión Jetstream, operado por la aerolínea hondureña Lanhsa, transportaba a 14 pasajeros y tres miembros de la tripulación, según el ministro de Transporte del país, quien dijo que los restos fueron encontrados a aproximadamente un kilómetro de la costa de la isla. PERÚ SEGURIDAD- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que está pensando "firmemente" en la pena de muerte y su Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima con el despliegue de las fuerzas armadas para frenar una ola de crimen y extorsiones en el país. El anuncio lo hizo después del asesinato el fin de semana del cantante de uno de los grupos de cumbia más populares del país y de más denuncias de extorsiones, esta vez a dueños de colegios privados en la capital de Perú en el inicio del año escolar. (REUTERS RF JL BMV)

LA NACION