Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (18 de mayo)

La agenda del miércoles 18 de abril estados unidos -el departamento de comercio publica los datos de inicio de construcción de casas y permisos de construcción de abril. analistas consultados en un sondeo de reuters prevén que los inicios de construcción hayan caído a 1,765 millones, desde 1,793 millones en marzo. los permisos habrían bajado a 1,812 millones de unidades desde 1,870 millones en marzo. (1230 gmt)

-La Administración de Información de Energía (EIA) da a conocer su reporte semanal de inventarios de petróleo. Un sondeo de Reuters estima que las existencias habrían subido 1,53 millones de barriles en la última semana, luego del incremento de 8,49 millones registrado en la semana previa. (1430 GMT)

-El Departamento del Tesoro subasta bonos a 20 años. (1700 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre el panorama económico ante un foro virtual de la Mid-Size Bank Coalition of America CEO Talk. (2000 GMT) -Target Corp reporta sus resultados trimestrales.

Chile

-El Banco Central informa el Producto Interno Bruto del primer trimestre. La economía chilena habría crecido un 7,9%, luego de que se expandió un 12,0% entre octubre y diciembre. (1230 GMT)

-La minera SQM reporta sus resultados trimestrales. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS OTAN- Finlandia y Suecia solicitaron formalmente su ingreso en la alianza de la OTAN, una decisión espoleada por la invasión rusa de Ucrania, aunque se enfrentarán a las objeciones de Turquía a un proceso de adhesión que se espera que dure sólo unas semanas. BCE- El Banco Central Europeo probablemente comenzará a subir los tipos de interés poco después de poner fin a su programa de compra de bonos a principios del tercer trimestre, con la posibilidad de nuevas subidas en los próximos trimestres, dijo Pablo Hernández de Cos, uno de los dirigentes del organismo. UCRANIA AZOVSTAL- Los altos mandos de las fuerzas ucranianas en la planta siderúrgica Azovstal de Mariúpol siguen en el interior de la misma y aún no se han rendido, dijo el líder separatista prorruso Denis Pushilin según lo citaron los medios de comunicación locales. La agencia de noticias DAN citó a Pushilin diciendo que entre los cientos de combatientes ucranianos que se han entregado no había ningún alto mando militar. "No han abandonado (la planta)" hasta ahora, dijo. METALES- A las 1144 GMT, el oro al contado perdía un 0,18%, a 1.811,10 dólares la onza, mientras que, a las 1200 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,1%, a 9.273 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1145 GMT, el crudo referencial Brent subía un 1,25%, a 113,30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,59%, a 114,19 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas abrían planas, ya que varios buenos resultados empresariales y las esperanzas en la recuperación económica de China se veían contrarrestados por la preocupación por la inflación y el endurecimiento de la política monetaria. El índice Paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,44%, a 437,01 puntos a las 1139 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cayeron tras una reciente recuperación, arrastradas por los temores de que las políticas anunciadas por Pekín no sean suficientes para reactivar la economía golpeada por el coronavirus. El índice referencial del mercado cedió un 0,35%, a 3.991,90 puntos, mientras el Shanghai Composite perdió un 0,25%, a 3.085,97 unidades. En Japón el Nikkei ganó un 0,94%, a 26.911,20 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES FED- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prometió que el banco central estadounidense subirá las tasas de interés tanto como sea necesario para acabar con un aumento de la inflación que ha amenazado los cimientos de la economía. "Lo que necesitamos ver es que la inflación baja de forma clara y convincente y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos", dijo Powell en un evento del Wall Street Journal. "Si no vemos eso tendremos que considerar movernos más agresivamente" para endurecer las condiciones financieras. WALL STREET- Wall Street cerró con una fuerte subida, impulsado por Apple, Tesla y otros valores de crecimiento de gran tamaño, después de que fuertes ventas minoristas de abril apaciguaron la preocupación por la ralentización del crecimiento económico. Diez de los 11 principales índices sectoriales del S&P avanzaron, con el financiero, el de materias primas y el tecnológico entre los de mayor rendimiento.

EEUU- Las ventas minoristas aumentaron con fuerza en abril en Estados Unidos, ya que los consumidores compraron vehículos de motor ante una mejor oferta y frecuentaron restaurantes, lo que supuso un fuerte impulso para la economía en el inicio del segundo trimestre. Las ventas minoristas aumentaron un 0,9% el mes pasado, informó el Departamento de Comercio. Los datos de marzo fueron revisados al alza para mostrar un avance de las ventas del 1,4%, en lugar del 0,7% comunicado anteriormente.

UCRANIA- Más de 250 combatientes ucranianos se rindieron en la planta siderúrgica de Azovstal, en Mariúpol, tras semanas de desesperada resistencia, poniendo fin al asedio más devastador de la guerra en Ucrania y permitiendo al presidente Vladimir Putin atribuirse una rara victoria en su tambaleante campaña.

No está claro qué pasará con los combatientes, aunque el Kremlin dijo que Putin garantizó personalmente que los prisioneros seran tratados de acuerdo con las normas internacionales. VENEZUELA- Delegaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la oposición esperan anunciar pronto la reanudación de un diálogo político en México, mientras Washington se alista para aliviar algunas restricciones al gobierno venezolano, dijeron personas conocedoras de los preparativos. El gobierno del presidente Joe Biden autorizaría a la compañía petrolera estadounidense Chevron Corp a iniciar negociaciones con el gobierno de Maduro, levantando temporalmente una prohibición estadounidense a tales discusiones, dijeron dos de las fuentes a Reuters. (REUTERS VV CS MG/)