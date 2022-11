Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (18 de noviembre)

La agenda del viernes estados unidos -el presidente de la reserva federal, jerome powell, interviene en un evento organizado por la fed de chicago. en otra conferencia, la presidenta del banco de la reserva federal de boston, susan collins, se refiere a los mercados laborales luego de la pandemia del coronavirus. (1340 gmt) -la asociación de agentes inmobiliarios (nar, por sus siglas en inglés) emite su reporte sobre las ventas pendientes de casas en octubre. economistas encuestados por reuters esperan una tasa anual desestacionalizada de 4,38 millones de unidades vendidas el mes pasado, desde 4,71 millones de viviendas en septiembre. méxico -la secretaria de economía, tatiana clouthier; la secretaria del trabajo, luisa alcalde; y el secretario de relaciones exteriores, marcelo ebrard, participan en un evento con ejecutivos de la industria automotriz. mercados globales actualizados bce- el banco central europeo seguirá subiendo las tasas de interés y puede que incluso tenga que restringir la actividad económica para domar la inflación, dijo la presidenta del bce, christine lagarde, señalando los tipos como el instrumento clave del banco por encima de la reducción del balance. "esperamos subir más las tasas (...) la retirada de la relajación monetaria puede no ser suficiente", dijo lagarde en un discurso en una conferencia. "los tipos de interés son y seguirán siendo la principal herramienta para ajustar nuestra política monetaria". apec- varios mandatarios de la región asia-pacífico reunidos en una cumbre económica en la capital tailandesa interrumpieron su reunión para condenar a corea del norte después de que probara un supuesto misil balístico intercontinental. por otra parte, la policía disparó balas de goma para dispersar a los manifestantes antigubernamentales en bangkok mientras el anfitrión de la cumbre de cooperación económica asia-pacífico (apec), el primer ministro prayuth chan-ocha, inauguraba la conferencia. brexit- el ministro de economía británico, jeremy hunt, se mostró confiado en que gran parte de las barreras comerciales con la unión europea podrán eliminarse sin necesidad de volver a formar parte del mercado único del bloque. "tengo una gran confianza en que en los próximos años encontraremos que fuera del mercado único somos capaces de eliminar la gran mayoría de las barreras comerciales que existen entre nosotros y la ue", dijo a la radio de la bbc. cop27- los negociadores sobre el clima analizaron una propuesta de la unión europea para resolver el estancamiento de la financiación de los países afectados por las catástrofes climáticas y acercar cumbre de la onu sobre el clima de este año en egipto a un acuerdo definitivo. la propuesta de la ue consistiría en crear un fondo especial para cubrir las pérdidas y daños en los países más vulnerables, pero financiado por una "amplia base de donantes". china- el mayor distrito de pekín instó a la gente a quedarse en casa durante el fin de semana, en un momento en que aumentaron los brotes de covid-19 en numerosas ciudades chinas, incluso cuando china sigue afinando sus normas y eliminando los límites de capacidad en los locales de ocio. en virtud de una serie de medidas dadas a conocer la semana pasada, las autoridades han tratado de ser más selectivas en la aplicación de las restricciones sobre el covid-19, que están teniendo un gran impacto en la economía y alimentando la frustración y el enfado de las personas, lo que despertó esta semana las esperanzas de los inversores de una mayor relajación. twitter- se calcula que cientos de trabajadores de twitter van a abandonar la compañía de redes sociales tras el ultimátum del nuevo propietario, elon musk, de que los empleados se preparen para "largas horas bajo alta intensidad" o se vayan. en una encuesta realizada en la aplicación para el trabajo blind, que verifica a los empleados a través de sus direcciones laborales de correo electrónico y les permite compartir información de forma anónima, el 42% de 180 personas eligió la respuesta de "tomar la opción de salida, ¡soy libre!". lo que hay que saber del jueves fed- es difícil saber hasta dónde tendrá que subir las tasas de interés el banco central de estados unidos, dijo el presidente del banco de la reserva federal de mineápolis, neel kashkari, si bien la tendencia no debería parar hasta que esté claro que la inflación ha tocado techo. "necesito estar convencido de que la inflación al menos ha dejado de subir, de que no nos estamos quedando más atrás de la curva, antes de abogar por detener la progresión de futuras subidas de tasas", dijo a la cámara de comercio regional. colombia- la negociación de paz entre el gobierno y la guerrilla izquierdista del ejército de liberación nacional (eln), para poner fin a la participación del grupo rebelde en casi seis décadas de conflicto armado interno, iniciaría la próxima semana, anunció una fuente gubernamental. el reinicio de los diálogos con el eln será el primer hecho concreto para buscar una "paz total" por parte del presidente gustavo petro, un exguerrillero que asumió en agosto como el primer mandatario de izquierda en la historia de colombia. méxico- el país anunció que decidió mantener una línea de crédito flexible con el fondo monetario internacional (fmi) por un monto de acceso equivalente a unos 47.000 millones de dólares, debido a los riesgos derivados de la guerra rusia-ucrania, así como a los altos niveles de inflación global. la comisión de cambios del país latinoamericano, una autoridad conformada por la secretaría de hacienda y el banco central, dijo que el conflicto armado y los persistentemente elevados niveles de los precios han intensificado en los últimos meses los factores de riesgo externo que enfrenta la segunda mayor economía de latinoamérica. ucrania- misiles cayeron sobre infraestructuras energéticas ucranianas mientras las fuerzas rusas intensificaban sus ataques en el este de ucrania, reforzadas por las tropas que se retiraron de la ciudad de jersón, en el sur, y que kiev recuperó la semana pasada. las explosiones resonaron en ciudades como la capital, kiev, el puerto meridional de odesa, la ciudad central de dniéper y la región sudoriental de zaporiyia. brasil- el ministerio de economía recortó su previsión de crecimiento del pib de la nación sudamericana para 2023 a un 2,1%, desde el 2,5% que anticipó en septiembre, debido al deterioro de las perspectivas económicas mundiales. economistas privados, en una encuesta semanal del banco central brasileño, proyectaron que el producto interior bruto de brasil crecería un 0,7%.

Reuters