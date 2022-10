Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (18 de octubre)

La agenda del martes 18 de octubre estados unidos -la reserva federal tiene previsto reportar los datos de producción de manufacturas, que de acuerdo a las proyecciones de analistas habrían marcado un aumento de 0,2% en septiembre. también se dan a conocer las cifras de producción. -la asociación nacional de inmobiliarias, junto con wells fargo, difunden la variación de su índice de precios de casas en octubre. -el banco de inversión golman sachs group podría reportar una caída del 46% en sus utilidades cuando informe sus resultados del tercer trimestre, de acuerdo a las proyecciones de analistas del mercado. -el grupo farmacéutico johnson & johnson revela también sus resultados trimestrales, antes de la apertura de wall street. por la tarde, se espera las cifras de crecimiento de suscripciones de netflix. -las autoridades de la fed raphael bostic y neel kashkari intervienen en eventos de política monetaria durante el día. mercados globales actualizados rusia respuesta nuclear- rusia dijo que las cuatro regiones de ucrania que rusia declaró haber anexionado en las últimas semanas están bajo la protección de su arsenal nuclear. la declaración del kremlin se produjo en un momento de gran tensión, ante la perspectiva de que tanto la otan como rusia realicen en breve ejercicios militares para poner a prueba la preparación de sus fuerzas de armamento nuclear. ue energía- los dirigentes de la unión europea debatirán la fijación de un tope para el precio del gas utilizado para generar electricidad —sobre el que los estados miembros están divididos— cuando se reúnan en una cumbre a finales de esta semana, dijo el presidente del consejo europeo, charles michel. "debemos intensificar nuestras tres líneas de acción: reducir la demanda, garantizar la seguridad del suministro y contener los precios", dijo michel en su carta de invitación a los mandatarios para la reunión del jueves al viernes en bruselas. opep+ eau- emiratos árabes unidos cree que la opep+ tomó la decisión técnica correcta cuando acordó reducir la producción y que la decisión unánime no tuvo nada que ver con la política, dijo el ministro de energía, suhail al-mazrouei. sus comentarios se produjeron después de que varios miembros del grupo de productores de petróleo respaldaron el fuerte recorte de los objetivos de producción acordado este mes, después de que la casa blanca acusó a arabia saudita de coaccionar a otras naciones para que apoyaran la medida, una acusación que riad niega. metales- a las 1151 gmt, el oro al contado sumaba un 0,18%, a 1.652,84 dólares la onza, mientras que, a las 1151 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,89%, a 7.496,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1153 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,19%, a 91,79 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,05%, a 85,49 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas avanzaban, aprovechando el repunte de la sesión anterior, impulsadas por el histórico revés del plan fiscal británico, y los inversores se mantenían atentos a los resultados empresariales para calibrar las perspectivas económicas. el índice stoxx 600 ganaba un 0,85%, a 401,85 puntos a las 1155 gmt. mercados asia- las acciones chinas cotizaron dentro de un rango estrecho, con las empresas estatales tomando medidas para estabilizar los mercados en medio del congreso en curso del partido comunista gobernante, mientras que los retrasos de los datos económicos clave añadieron incertidumbre al mercado. el índice referencial del mercado cedió un 0,21%, a 3.838,26 puntos, mientras el shanghai composite perdió un 0,13%, a 3.080,95 unidades. en japón el nikkei ganó un 1,42%, a 27.156,14 puntos. lo que hay que saber del lunes eeuu rusia ucrania- rusia atacó a ucrania con aviones no tripulados, según declaró el presidente ucraniano volodímir zelenski, tras un día de ataques a ciudades en los que murieron al menos cuatro personas y una advertencia de estados unidos de que hará responsable a rusia de crímenes de guerra. el ejército ruso también atacó infraestructuras en toda ucrania en la segunda oleada de ataques aéreos en una semana, que al igual que la primera se produjeron por la mañana, cuando la gente iba al trabajo y a la escuela. credit suisse- se ha puesto en contacto con al menos un fondo soberano de oriente medio para solicitar una inyección de capital, según una fuente familiarizada con la situación, mientras el banco suizo estudia la forma de reestructurar sus operaciones. no se ha podido conocer la cuantía ni otros detalles de la posible inyección. analistas han dicho que la empresa podría necesitar hasta 9.000 millones de francos suizos (9.000 millones de dólares), parte de los cuales podrían proceder de inversores. goldman sachs- está planeando una importante reorganización para combinar sus mayores negocios en tres divisiones, con sus negocios de banca de inversión y de trading fusionados en una sola unidad, dijo a reuters una fuente familiarizada con el asunto. los planes se anunciarían el miércoles junto con los resultados del tercer trimestre de goldman. marcus, el negocio de banca de consumo de goldman, será absorbido por la unidad de riqueza, dijo la fuente. un portavoz de la compañía no quiso hacer comentarios. lufthansa- elevó su previsión de beneficios ajustados para todo el año a más de mil millones de euros (980,4 millones de dólares), ya que la fuerte demanda de viajes aéreos en el tercer trimestre la sitúa en la senda de lograr unos resultados récord en 2022. los resultados preliminares del tercer trimestre indicaron que la aerolínea casi duplicó sus ingresos interanuales en el tercer trimestre, a 10.100 millones de euros, con un beneficio ajustado de 1.100 millones de euros. wallstreet- las acciones estadounidenses iniciaron la semana con un repunte, después de que gran bretaña cambió de rumbo en su plan económico, mientras que bank of america fue la última compañía financiera en publicar sólidos resultados trimestrales, lo que aumentó el optimismo sobre la temporada de ganancias corporativas. las acciones de bank of america corp subieron debido a que los ingresos netos por intereses del banco se vieron impulsados por el aumento de las tasas de interés en el trimestre, a pesar de que agregó 378 millones de dólares a sus reservas para pérdidas crediticias para respaldar una economía que se debilita. brasil encuesta- el candidato presidencial izquierdista de brasil, luiz inácio lula da silva, aventaja a jair bolsonaro con un 48,1% de apoyo de los votantes, frente al 41,8% del mandatario, antes de la segunda vuelta del 30 de octubre, según un sondeo de cnt/mda. si se considera sólo los votos válidos, que excluyen los nulos y en blanco, lula alcanzó el 53,5% de apoyo contra el 46,5% de bolsonaro. 