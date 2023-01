Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (19 de enero)

La agenda del jueves estados unidos -el departamento del comercio difunde los datos de inicios y permisos de construcción de viviendas unifamiliares en diciembre. -el departamento del trabajo emite su reporte sobre los pedidos de subsidios por desempleo para la semana terminada el 14 de enero. -la administración de información de energía (eia), una entidad gubernamental, publica los datos de inventarios de petróleo y productos derivados. -varias autoridades de la reserva federal, incluyendo a la presidenta de la fed de boston, susan collins; y la vicepresidenta del banco central, lael brainard; intervienen en eventos públicos por separado durante el día para referirse al estado de la economía y a las expectativas sobre las alzas de tasas de interés. -el fabricante de productos de consumo procter & gamble divulga sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado. al cierre de wall street, se esperan las ganancias y previsiones de crecimiento de suscriptores del gigante de entretenimiento streaming netflix. brasil -la agencia nacional de estadísticas, igbe, publica su reporte mensual sobre el desempleo. argentina -una agencia del gobierno revela los datos de la balanza comercial de diciembre. colombia -el organismo de estadísticas estatal da a conocer las cifras de la balanza comercial de noviembre. mercados globales actualizados nueva zelanda- la primera ministra jacinda ardern anunció por sorpresa que no tenía "más fuerzas" para seguir al frente del país, que dimitiría a principios de febrero a más tardar y que no se presentaría a la reelección. conteniendo las lágrimas, ardern dijo que habían sido cinco años y medio difíciles como primera ministra y que era humana y necesitaba dar un paso al lado. bce- el banco central europeo seguirá subiendo los tipos de interés y los dejará en territorio restrictivo durante el tiempo necesario para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%, dijo la presidenta del bce, christine lagarde. "mantendremos el rumbo hasta el momento en que nos hayamos situado en territorio restrictivo durante el tiempo suficiente para que podamos devolver la inflación al 2% de forma oportuna", dijo en una mesa redonda durante el foro económico mundial. ucrania- alemania enviará tanques de fabricación alemana a ucrania siempre y cuando estados unidos acepte hacer lo mismo, dijo a reuters una fuente gubernamental en berlín, mientras los miembros de la otan seguían sin ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de armar a ucrania en su guerra contra rusia. ucrania ha pedido armas occidentales modernas, especialmente tanques de combate pesados, para reactivar el esfuerzo bélico tras algunos éxitos en el campo de batalla en la segunda mitad de 2022 contra las fuerzas rusas que invadieron el país el pasado mes de febrero. francia- los trenes se detendrán, las aulas se cerrarán y las empresas sufrirán interrupciones cuando los trabajadores vayan a la huelga en un intento de desbaratar una reforma de las pensiones que retrasaría dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años. la jornada nacional de huelgas y protestas es una prueba importante para el presidente emmanuel macron, pero también para los sindicatos. los sondeos de opinión muestran que los votantes franceses rechazan abrumadoramente una reforma que, según el gobierno, es vital para garantizar que el sistema de pensiones no quiebre. japón- el crecimiento de las exportaciones japonesas se ralentizó bruscamente en diciembre, ya que los envíos a china cayeron por primera vez en siete meses, avivando los temores de una mayor desaceleración de la economía mundial y de la demanda externa de envíos japoneses. las exportaciones aumentaron un 11,5% interanual en diciembre, tras un avance del 20% en noviembre, marcando el crecimiento más lento desde principios de 2022, arrastradas por la caída de las ventas a china de automóviles, piezas de automóviles y maquinaria para la fabricación de chips, según mostraron los datos del ministerio de finanzas. brasil- facebook aprobó una serie de anuncios en línea que promovían la violencia en brasil, días después de que manifestantes saquearan edificios gubernamentales, según un nuevo informe. a principios de este mes, miles de partidarios del expresidente brasileño de extrema derecha jair bolsonaro irrumpieron en el congreso, el supremo tribunal federal y el palacio presidencial del país en un ataque que duró más de tres horas. lo que hay que saber del miércoles eeuu- los precios al productor en estados unidos cayeron más de lo esperado en diciembre, al disminuir el costo de los productos energéticos y los alimentos, ofreciendo más pruebas de que la inflación está retrocediendo. el índice de precios al productor para la demanda final disminuyó un 0,5% el mes pasado, informó el departamento de trabajo. los datos de noviembre se revisaron a la baja para mostrar un aumento del ipp del 0,2%, en lugar del 0,3% comunicado con anterioridad. fed- la reserva federal necesita subir las tasas de interés "un poco" por encima de la horquilla del 5% al 5,25% para controlar la inflación, dijo la presidenta de la entidad en cleveland, loretta mester, que no quiso revelar cuál sería su decisión preferida para la próxima reunión. "aún no estamos en el 5%, no estamos por encima del 5%, lo que creo que va a ser necesario dadas mis previsiones para la economía", dijo mester en una entrevista con associated press. "simplemente creo que necesitamos seguir avanzando, y discutiremos en la reunión cuánto hacer". colombia- la economía local registró un crecimiento de un 3% interanual en noviembre, en una moderación de la actividad por tercer mes consecutivo que se acentuaría durante 2023, informó el departamento nacional de estadísticas (dane). el crecimiento del producto interno bruto del país en el penúltimo mes del 2022 -calculado por el indicador de seguimiento de la economía-, fue inferior a la expansión de 9,6% en el mismo mes del 2021 y a la de 4,63% en octubre pasado. microsoft- el gigante tecnológico dijo que eliminará 10.000 empleos y asumirá un cargo de 1.200 millones de dólares, en un momento en que sus clientes de computación en la nube reevalúan su gasto y la empresa se prepara para una posible recesión. los despidos, muy superiores a los efectuados por microsoft el año pasado, se suman a las decenas de miles de recortes de empleos en todo el sector tecnológico, que hace tiempo que dejó atrás su fuerte crecimiento durante la pandemia. brasil- el presidente luiz inácio lula da silva dijo que el salario mínimo del país debe aumentar de acuerdo con su crecimiento económico. el gobierno brasileño aprobó anteriormente un aumento del 7,43% en 2023 con respecto al año anterior a 1.302 reales (253,59 dólares) por mes. 