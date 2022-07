Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (19 de julio)

La agenda del martes 19 de julio estados unidos -el departamento del comercio difunde el reporte sobre permisos y comienzos de construcción de viviendas en junio. -al cierre de sesión, twitter y netflix entregarán las cifras de ganancias y su guía para lo que resta del año. -la vicepresidenta de la reserva federal, lael brainard, tiene previsto intervenir en una conferencia organizada por entidades regionales. colombia -una agencia del gobierno difunde el saldo de la balanza comercial de junio, que incluye el valor de las exportaciones e importaciones. mercados globales actualizados ue y rusia- la unión europea modificará sus sanciones a moscú permitiendo la descongelación de algunos fondos de los principales bancos rusos que pueden ser necesarios para aliviar los cuellos de botella en el comercio mundial de alimentos y fertilizantes, según se desprende de un borrador. china y eeuu- el gobierno chino advirtió de que tomaría "medidas contundentes" si la presidenta de la cámara de representantes de estados unidos, nancy pelosi, visita taiwán, después que el diario financial times dijo que la mandataria estadounidense viajará a la isla reclamada por china el próximo mes. eurostat- casi la mitad de la inflación récord registrada en la zona euro en junio se debió a la subida de los precios de la energía, informó la oficina de estadística de la ue, que indicó que el encarecimiento de los alimentos fue el segundo factor más importante y el de los servicios el tercero. metales- a las 1138 gmt, el oro al contado sumaba un 0,44% a 1.715,52 dólares la onza, mientras que, a las 1135 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) bajaba un 1,63% a 7.305,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1139 gmt, el crudo referencial brent caía un 1,72% a 104,41 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos perdía un 2,05% a 100,5 dólares por barril. mercados europa- los mercados europeos de renta variable caían, aunque las subidas de la empresa eléctrica francesa edf tras un plan de nacionalización de 9.700 millones de euros (9.850 millones de dólares) y varios resultados empresariales positivos limitaban las pérdidas.el índice paneuropeo stoxx 600 cedía un 0,10% a 417,23 puntos a las 1141 gmt. mercados asia- las acciones chinas cerraron a la baja y los inversores extranjeros se deshicieron de la mayor cantidad de acciones en más de un mes, ya que el aumento de los casos de covid y los nuevos problemas inmobiliarios empañaron la perspectiva de una recuperación económica. el índice referencial del mercado cedió un 0,54% a 4.269,34 puntos, mientras el shanghai composite sumó un 0,04% a 3.279,43 unidades. en japón el nikkei subió un 0,65% a 26.961,68 puntos. lo que hay que saber del lunes economía eeuu- la confianza de los constructores de viviendas de estados unidos se desplomó en julio a su nivel más bajo desde los primeros meses de la pandemia del coronavirus, ya que la elevada inflación y los costos de los créditos más altos en más de una década paralizaron el interés de los clientes. al mismo tiempo, un índice de la actividad del sector de los servicios en el noreste de estados unidos pasó a negativo este mes por primera vez en un año, y las empresas de la zona no anticipan una mejora en los próximos seis meses. economía colombia- la economía de colombia se expandió un 16,5% en mayo frente a igual mes del año pasado, en parte por un efecto estadístico, pero mostró una contracción en comparación con el desempeño de abril, informó el departamento nacional de estadísticas (dane).

OPEP+ Y BIDEN- La Casa Blanca dijo que prevé que los principales productores de petróleo de la alianza OPEP+ aumenten el bombeo de crudo tras el viaje del presidente Joe Biden a Oriente Medio. PETRÓLEO EEUU- La producción de petróleo en el Pérmico, en Texas y Nuevo México, la mayor cuenca de esquisto de Estados Unidos, aumentará 78.000 barriles por día (bpd) a un récord de 5,445 millones de bpd en agosto, dijo la Administración de Información de Energía (EIA). La producción total en las principales cuencas petrolíferas de esquisto de Estados Unidos aumentará 136.000 bpd a 9,068 millones de bpd en agosto, la más alta desde marzo de 2020, proyectó la EIA. ECONOMÍA BRASIL- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que la economía mundial está entrando en un periodo de estanflación, que será "mucho más grave" de lo que se imaginó inicialmente. Brasil, en cambio, va en la dirección opuesta, ya que registró un crecimiento económico con una inflación a la baja y un menor desempleo, sostuvo el funcionario en la ceremonia de toma de posesión del nuevo jefe del regulador del mercado del país, CVM.

WALLSTREET- Las acciones de Wall Street cerraron a la baja, porque los valores bancarios borraron las ganancias iniciales y los títulos de Appl cayeron tras un artículo en el que se afirmaba que la empresa planea ralentizar la contratación y el gasto el próximo año. Las acciones de Bank of America Corp, Goldman Sachs Group Inc y del sector financiero del S&P se debilitaron al cierre, tras comenzar la sesión en alza luego de conocerse los resultados trimestrales de BofA y Goldman.

ESPACIO- Astrónomos han descubierto en una galaxia adyacente a nuestra Vía Láctea un fenómeno cósmico al que denominan una "aguja en un pajar": un agujero negro que no solo se clasifica como inactivo sino que parece haber nacido sin la explosión de una estrella al final de su ciclo vital. Los investigadores dijeron que este fenómeno se diferencia de todos los demás agujeros negros conocidos porque es "silencioso en rayos X", es decir, no emite una potente radiación de rayos X indicativa de que engulle material cercano con su fuerte atracción gravitacional, y que no nació durante una explosión estelar o supernova. (REUTERS VV RF/)