Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de agosto)

La agenda del martes 2 de agosto estados unidos

-El Departamento del Trabajo difunde su sondeo de vacantes y rotación laboral (JOLTS, por su sigla en inglés) de junio. Analistas consultados por Reuters prevén que los empleos disponibles hayan disminuido a 11 millones desde los 11,254 millones de mayo. (1400 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, presenta una conversación sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos. (1400 GMT)

-El jefe de la Fed de San Luis, James Bullard, habla en el foro "Política monetaria, tendencias económicas reciente y el panorama de la economía de Estados Unidos" del Money Marketeers de la Universidad de Nueva York, en Nueva York. (2130 GMT) -El Instituto Americano del Petróleo difunde su sondeo de inventarios de crudo.

-Starbucks Corp, Caterpillar Inc, Uber Technologies Inc y Advanced Micro Devices Inc reportan resultados. BRASIL

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística da a conocer el dato de producción industrial de junio. El mercado proyecta que la actividad habría caído un 0,3% mensual, luego de que creció un 0,3% en mayo. (1200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS PELOSI TAIWÁN- Se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegue a Taipéi durante el día, dijeron fuentes conocedoras del asunto, mientras varios aviones de guerra chinos volaban cerca de la línea que divide el estrecho de Taiwán, dijo una fuente a Reuters. BCE PIB- Los países de la zona del euro están gastando más de lo que van a recuperar para amortiguar el impacto económico de la guerra de Ucrania a través de subsidios a los combustibles y otras medidas de apoyo, dijo el Banco Central Europeo, que pidió a los estados que utilicen su dinero de manera más eficiente.

UE ALEMANIA- La Comisión Europea declaró que aprobó el plan de 3.000 millones de euros del gobierno alemán para apoyar programas de calefacción urbana basados en energías renovables y calor residual, lo que, según dijo, ayudará a Alemania y a la UE a alcanzar sus objetivos en materia de cambio climático. METALES- A las 1140 GMT, el oro al contado sumaba un 0,36%, a 1.777,43 dólares la onza, mientras que, a las 1139 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) restaba un 0,05%, a 7.815,50 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1141 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,67%, a 100,73 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 0,73%, a 94,59 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas caían debido a que los débiles datos fabriles mundiales avivaron los temores de desaceleración económica, mientras que los mercados estaban en vilo por la eventual visita de Nancy Pelosi a Taiwán. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,68%, a 434,48 puntos, a las 1143 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas registraron su mayor caída en más de dos meses, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Pekín. El índice referencial cedió un 1,95%, a 4.107,02 puntos, mientras el Shanghai Composite perdió un 2,26%, a 3.186,26 unidades. En Japón, el Nikkei cayó un 1,42%, a 27.594,73 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES WALL STREET- Wall Street cerró a la baja una sesión agitada, en la que los descensos de las empresas energéticas pesaron más que las ganancias de Boeing, mientras los inversores digerían la mayor alza mensual del mercado bursátil estadounidense en dos años. Las acciones cedieron parte del fuerte repunte de la semana pasada, impulsado por las apuestas a que la Reserva Federal podría no tener que ser tan agresiva con las subidas de las tasas de interés como algunos temían.

MANUFACTURAS- La actividad manufacturera estadounidense se desaceleró menos de lo esperado en julio y hubo indicios de que las restricciones de la oferta están disminuyendo, luego de que una medida de los precios que las fábricas pagan por los insumos cayó a un mínimo de dos años, lo que sugiere que la inflación probablemente ha tocado techo. Si bien la encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) mostró que una medición del empleo se contrajo por tercer mes consecutivo, el ISM señaló que "las empresas siguen contratando a un ritmo fuerte, con pocos indicios de despidos, congelación de la contratación o reducción de personal por desgaste".

AL QAEDA- El líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, murió en un ataque de la CIA con un avión no tripulado en Afganistán, informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, el mayor golpe al grupo militante desde que su fundador Osama bin Laden fue asesinado en 2011. Uno de los funcionarios, que habló bajo la condición de anonimato, dijo que el ataque con drones fue llevado a cabo por la CIA en la capital afgana, Kabul. UCRANIA- Un barco con grano ucraniano zarpó con destino a Líbano, el primero que sale del puerto de Odesa en el mar Negro desde que Rusia invadió Ucrania hace cinco meses, en virtud de un acuerdo de paso seguro que ha sido calificados como una luz de esperanza frente a una crisis alimentaria mundial que se agrava. La salida fue posible después de que Turquía y Naciones Unidas negociaron el mes pasado un pacto para la exportación de cereales y fertilizantes entre Rusia y Ucrania, un raro avance diplomático en un conflicto que se ha convertido en una prolongada guerra de desgaste.

EEUU- Estados Unidos está dispuesto a esbozar un nuevo acuerdo sobre armas nucleares con Rusia y quiere que Moscú que demuestre su capacidad de negociar de buena fe, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de debates sobre la no proliferación mundial en Naciones Unidas. Biden también pidió a China "que participe en conversaciones que reduzcan el riesgo de errores de cálculo y aborden la dinámica militar desestabilizadora".

MÉXICO- Analistas del sector privado elevaron a un 7,8% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año y mantuvieron en un 1,8% su estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del banco central. Los especialistas consultados por Banco de México esperan además que la tasa de fondeo interbancario despida el año en un 9,5%, según la mediana de las proyecciones de 38 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 21 y 28 de julio. (REUTERS VV CS)