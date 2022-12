Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de diciembre)

La agenda del viernes estados unidos -el departamento del trabajo divulga su informe sobre nóminas no agrícolas de noviembre, que de acuerdo a las estimaciones del mercado habrían alcanzado 200.000 el mes pasado, por debajo de las 233.000 posiciones creadas en octubre. la tasa de desempleo habría permanecido sin cambios en 3,7%. -el presidente de la reserva federal de richmond, thomas barkin, interviene en una conferencia sobre los retos del mercado laboral (1415 gmt). más tarde, su par en chicago, charles evans, hablará en un evento sobre regulación financiera. (1515 gmt). brasil -la agencia de estadísticas del gobierno, igbe, publica su reporte sobre el crecimiento de la producción industrial en octubre. analistas encuestados esperan en su mayoría un avance de 1,6% en el décimo mes respecto a septiembre. argentina -se publican los datos de recaudación tributaria de noviembre. mercados globales actualizados rusia- el kremlin dijo que el presidente ruso vladimir putin está abierto a negociar para asegurar los intereses de rusia, pero que encontrar una base mutua para las conversaciones es difícil, ya que estados unidos no reconoce los "nuevos territorios" en ucrania que moscú reclama como propios. el presidente de estados unidos, joe biden, dijo el jueves que no tiene planes inmediatos de ponerse en contacto con putin, pero que está dispuesto a contactarle si muestra interés en poner fin a la guerra en ucrania. china- algunas comunidades de las ciudades chinas en las que el covid-19 sigue propagándose están suavizando los requisitos de las pruebas y las normas de cuarentena antes de que se produzca el esperado cambio en las políticas sobre el virus en todo el país tras el extendido malestar social. sin embargo, la relajación desigual de las restricciones está alimentando el miedo entre algunos residentes que de repente se sienten más expuestos a una enfermedad que las autoridades habían descrito sistemáticamente como mortal hasta esta semana. ue- los países de la unión europea estudiarán limitar el precio del gas algo por debajo de la propuesta de bruselas, que algunos consideran demasiado elevada, con un puñado de países presionando para que se establezca un límite aún menor, según documentos a los que tuvo acceso reuters. los países de la ue negociarán la propuesta de la comisión europea para limitar el aumento de los precios del gas y se apresuran a alcanzar un acuerdo antes del 13 de diciembre. bce- la presidenta del banco central europeo, christine lagarde, advirtió que las políticas fiscales de algunos gobiernos europeos podrían provocar un exceso de demanda y que las políticas fiscales y monetarias deben trabajar en sintonía para lograr un crecimiento económico sostenible y equilibrado. "las políticas fiscales que crean un exceso de demanda en una economía con restricciones de oferta podrían obligar a la política monetaria a endurecerse más de lo que sería necesario", afirmó en una conferencia organizada por el banco de tailandia y el banco de pagos internacionales en bangkok. méxico- países bajos devolvió a méxico 223 piezas arqueológicas prehispánicas, informó la secretaría de relaciones exteriores de méxico, que busca recuperar más de su patrimonio cultural que se encuentra en colecciones extranjeras. las devoluciones fueron el resultado de una "activa cooperación" entre los dos países y mostraron el compromiso de restaurar los objetos históricos y culturales a su lugar de origen, dijo el ministerio. lo que hay que saber del jueves fed- el presidente de la reserva federal de nueva york, john williams, reiteró su convicción de que serán necesarias más alzas de tasas de interés para reducir los niveles excesivamente altos de las presiones sobre los precios. "todavía creo que tenemos un camino que recorrer en términos de dónde está el objetivo de las tasas de interés de la fed y dónde tenemos que llevarlo el año que viene para conseguir la postura suficientemente restrictiva" de la política monetaria necesaria para reducir las presiones de los precios, dijo williams en una entrevista con fox business network. venezuela - los refinadores estadounidenses de petróleo, que eran compradores habituales de crudo venezolano, están alineándose para ganar acceso a los próximos cargamentos a ser fletados por chevron bajo una licencia estadounidense emitida recientemente, dijeron dos personas conocedoras del asunto. washington autorizó el sábado pasado a chevron a expandir operaciones en venezuela y reanudar el envío de crudo pesado a estados unidos. onu- la organización de las naciones unidas buscará 1.720 millones de dólares para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos en américa latina y el caribe el próximo año, dijeron el jueves agencias integrantes del organismo mundial. unos siete millones de personas han huido de la crisis económica y política en venezuela en los últimos años, y la mayoría ahora está dispersa por la región, dijeron la agencia de la onu para los refugiados (acnur) y la organización internacional para las migraciones (oim) en un comunicado conjunto. perú- la misión de alto nivel de la organización de estados americanos (oea) recomendó una "tregua política" entre los poderes en pugna en perú, para iniciar un dialogo formal, al entregar su informe preliminar sobre la visita que realizaron al país andino. los representantes de la oea se reunieron en lima entre 21 y 23 de noviembre con líderes del congreso, el poder judicial, partidos políticos y sociedad civil, para analizar la crisis en perú a solicitud del propio presidente pedro castillo. brasil - las fuertes lluvias causaron graves inundaciones en el sur de brasil, donde los rescatistas del estado sureño de santa catarina fueron enviados para ayudar a evacuar a cientos de familias atrapadas en sus casas. imágenes de video proporcionadas por la unidad de defensa civil de santa catarina mostraban a los helicópteros volando sobre el agua fangosa que había sumergido las casas hasta el techo. wall street- wall street cerró con resultados dispares debido a que la venta masiva de salesforce pesó sobre el dow jones, mientras que los operadores digirieron datos estadounidense que sugerían que las alzas de tasas de la fed están dando resultados. el miércoles, el s&p 500 subió más de un 3% por el optimismo de que la fed pueda moderar el ritmo de subidas de tasas. 