LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (2 de diciembre)

-La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre la supervisión de los reguladores financieros.

BRASIL

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgará la producción industrial de octubre, tras una caída mensual de 0,4% y un incremento interanual de 2,0% en septiembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

EUROZONA INFLACIÓN- El IPC de la eurozona subió un 2,2% en noviembre, por encima de lo esperado por el mercado, tras un aumento del 2,1% en octubre, según los datos interanuales provisionales publicados el martes por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea. Un sondeo de Reuters preveía una inflación del 2,1%.

CHINA LICENCIAS- Al menos tres fabricantes chinos de imanes de tierras raras se han asegurado licencias que les permiten acelerar las exportaciones a algunos clientes, dijo una fuente familiarizada con el asunto, lo que cumple uno de los compromisos clave resultantes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. China comenzó a diseñar un nuevo régimen de licencias de tierras raras centrado en torno a las llamadas "licencias generales" tras la reunión de finales de octubre entre Trump y Xi que alivió las tensiones comerciales entre ambos países, informó Reuters a principios de noviembre.

BOE RIESGOS- El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) dijo que los riesgos para el sistema financiero británico han aumentado este año debido a las elevadas valoraciones de las empresas que invierten en inteligencia artificial, los préstamos de riesgo a grandes empresas y algunas operaciones en los mercados de deuda pública. Los comentarios en su informe semestral de estabilidad financiera se basan en las advertencias realizadas en los últimos meses por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y otros dirigentes monetarios, aunque también acompañaron a la primera reducción de los requisitos de capital para los bancos británicos desde la crisis financiera mundial de 2008.

EUROPA STABLECOIN- Un grupo de diez bancos europeos, entre ellos los de gran peso ING y UniCredit, han creado una empresa con sede en Ámsterdam para lanzar una criptomoneda estable —o "stablecoin"— en euros, con la esperanza de contrarrestar el dominio estadounidense en los pagos digitales. El presidente ejecutivo de la nueva empresa será Jan-Oliver Sell, que anteriormente trabajó en Coinbase en Alemania. El director de activos digitales de ING, Floris Lugt, será el director financiero, y el expresidente de NatWest, Howard Davies, será el presidente, dijo el grupo en una conferencia de prensa en Ámsterdam.

BANCO SANTANDER POLONIA- El banco español Santander ha vendido alrededor del 3,5% de su filial polaca Santander Polska a través de una colocación acelerada por unos US$473 millones, informó la entidad crediticia. La transacción dejaría al Santander con una participación de alrededor del 9,7% en su filial polaca tras completar una colocación acelerada de 3.576.626 acciones ordinarias a un precio de 482 eslotis (US$132,33) por acción.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

ECONOMÍA EEUU- El sector manufacturero se mostró débil en Estados Unidos, Europa y las principales economías asiáticas en noviembre, mostraron sondeos empresariales, debido a la debilidad de la demanda interna y a la incertidumbre arancelaria. La actividad manufacturera se contrajo el mes pasado en Estados Unidos, la zona euro, China y Japón, aunque las encuestas a los gerentes de compras mostraron algunos puntos positivos en Reino Unido y las economías del sudeste asiático, que crecieron.

MÉXICO PIB- Analistas del sector privado bajaron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,4% desde el 0,50% previo, así como la de inflación a un 3,74% desde el 3,78% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central. Además, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) mantienen su expectativa de que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 7%, según la mediana de las proyecciones de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 14 y el 26 de noviembre.

AIRBUS- Confirmó que se enfrentaba a un problema de calidad industrial con los paneles metálicos de algunos aviones de la familia A320, en un nuevo desafío tras una llamada a revisión para solucionar un fallo informático. Reuters informó antes en exclusiva que Airbus había detectado problemas de calidad que afectaban a los paneles del fuselaje de varias docenas de aviones de la familia A320, lo que había retrasado algunas entregas.

ARGENTINA ENEGÍA- La petrolera argentina Southern Energy firmó un acuerdo de exportación de GNL (gas natural licuado) por US$7.000 millones con la empresa alemana Securing Energy for Europe (SEFE), dijo el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín, en su cuenta de X. El acuerdo cubre la venta de 2 millones de toneladas métricas de GNL anuales durante ocho años, señaló.

COLOMBIA AUTOS- Las ventas de vehículos nuevos en Colombia subieron un 9% interanual en noviembre a 23.791 unidades, impulsadas por el buen comportamiento del consumo doméstico pese a las altas tasas de interés, informaron los principales gremios del sector. La cifra del undécimo mes superó las 21.824 unidades vendidas en noviembre del 2024, pero se ubicó por debajo de las 25.254 de octubre último, reportaron la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).

HONDURAS POLÍTICA- Los candidatos presidenciales hondureños Nasry Asfura y Salvador Nasralla estaban prácticamente empatados en el más reciente recuento de votos disponible, ambos con poco menos del 40% de los votos, en una reñida contienda plagada de problemas con la página en internet de la autoridad electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportaba a mediodía en su portal a Asfura, candidato del derechista Partido Nacional, aventajando al candidato del centrista Partido Liberal, Nasralla, por solo 515 votos. No estaba claro cuántos votos se habían contado debido a problemas con la página electoral. Rixi Moncada, del partido gobernante LIBRE, quedaba muy por detrás en tercer lugar, con el 19% de los votos.

