Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de febrero)

La agenda del jueves estados unidos -el departamento del trabajo difunde las cifras de pedidos de beneficios por desempleo en la semana finalizada el 28 de febrero. economistas encuestados por reuters esperan un aumento de 14.000 reclamos de subsidios para alcanzar una cifra ajustada estacionalmente de 200.000 solicitudes. -el gobierno publica el reporte sobre los costos laborales unitarios en el cuarto trimestre. además, se entregan las cifras de órdenes a fábricas en diciembre. -antes de la apertura del mercado bursátil, las empresas merck inc & co., ford motor co. honeywell international y qualcomm inc reportan sus resultados trimestrales. por la tarde, tocará el turno de los gigantes del sector de tecnología: amazon.com, apple inc y alphabet inc. europa -el banco central europeo (bce) emite su comunicado de política monetaria tras una reunión de dos días. la presidenta del organismo, christine lagarde, ofrece una conferencia de prensa para explicar los detalles de la decisión. china -la firma de mercado caixin entrega el resultado de su encuesta pmi sobre la actividad del sector de servicios en enero. mercados globales actualizados bce- es casi seguro que el banco central europeo volverá a subir los tipos de interés y pronostique nuevas subidas para los próximos meses, con la cuantía de las subidas como única duda. el bce ha estado subiendo los tipos a un ritmo récord para combatir un repentino brote de alta inflación en la zona euro, subproducto de factores como las secuelas de la pandemia del covid-19 y la crisis energética tras la invasión rusa de ucrania. ucrania- la batalla en el frente en el este de ucrania "se ha endurecido" a medida que las fuerzas rusas presionan para conseguir avances que podrían mostrar en el primer aniversario de su invasión el 24 de febrero, dijo el presidente volodímir zelenski. rusia, decidida a avanzar antes de que ucrania reciba los carros de combate y vehículos blindados occidentales prometidos recientemente, ha cobrado impulso en el campo de batalla y ha anunciado avances al norte y al sur de la ciudad ucraniana de bajmut, en donetsk. alemania- las exportaciones alemanas cayeron más de lo previsto en diciembre, ya que la elevada inflación y la incertidumbre de los mercados siguieron pesando sobre la mayor economía europea, a pesar de que los problemas de la cadena de suministro disminuyeron. las exportaciones cayeron un 6,3% respecto al mes anterior, según mostraron los datos de la oficina federal de estadística. los analistas consultados por reuters habían previsto un descenso del 3,3%. españa- el número de personas registradas como desempleadas en españa aumentó un 2,49% en enero respecto al mes anterior, o en 70.744 personas, dejando un total de 2,91 millones de personas sin trabajo, la cifra más baja para un mes de enero desde 2008, mostraron datos del ministerio de trabajo. el número de desempleados en enero aumentó en 70.744 personas, o un 2,5% en comparación con diciembre de 2022, dejando un total de 2,91 millones de personas sin trabajo, dijo un informe del ministerio. santander- el sólido aumento de los ingresos y en concreto de los préstamos permitió al banco español santander aumentar su beneficio un 18% en 2022, hasta la cifra récord de 9.600 millones de euros, compensando así el incremento de las provisiones constituidas para hacer frente a la incertidumbre económica. el segundo mayor banco de la zona euro por valor de mercado registró un beneficio neto de 2.290 millones de euros (2.520 millones de dólares) entre octubre y diciembre, alrededor de un 1% más que un año antes y por encima de los 2.070 millones de euros previstos por los analistas en una encuesta de reuters. lo que hay que saber del miércoles fed- la reserva federal de estados unidos elevó su tasa de interés objetivo en un cuarto de punto porcentual, pero siguió prometiendo "aumentos continuos" en los costos de endeudamiento como parte de su batalla aún no resuelta contra la inflación. "la inflación ha disminuido un poco, pero sigue siendo elevada", dijo el banco central de estados unidos en un comunicado que marcó un reconocimiento explícito del progreso logrado en la reducción del ritmo de aumento de precios, desde los máximos de 40 años alcanzados el año pasado. eeuu manufacturas- el sector manufacturero estadounidense siguió contrayéndose en enero, debido a que el alza de las tasas de interés ahogó la demanda de bienes, pero las fábricas no parecieron despedir trabajadores en masa. el instituto para la gestión de suministros (ism) dijo que su pmi manufacturero cayó a 47,4 el mes pasado desde 48,4 en diciembre. la tercera contracción mensual consecutiva situó el índice en el menor nivel desde mayo de 2020 y por debajo de la marca de 48,7 que se considera compatible con una recesión en la economía en general. eeuu empleo- las ofertas de empleo en estados unidos aumentaron de manera inesperada en diciembre, demostrando que la demanda de mano de obra sigue siendo fuerte pese al alza de las tasas de interés y el temor a una recesión. las ofertas de empleo, una medida de la demanda de mano de obra, aumentaron en 572.000, hasta los 11 millones, el último día de diciembre, informó el departamento de trabajo en su encuesta de vacantes y rotación laboral mensual, o informe jolts. argentina- el fondo monetario internacional (fmi) dijo que preferiría que el gobierno argentino, que anunció una recompra de bonos en moneda extranjera por 1.000 millones de dólares, no afecte las metas de su programa de miles de millones de dólares. "tenemos metas de reservas en el programa. las reservas son escasas y preferiríamos no tener acciones que minen la acumulación de reservas que estamos asumiendo en el programa", dijo nigel chalk, subdirector del departamento del hemisferio occidental del fmi, cuando fue consultado sobre si la recompra se ajusta al objetivo del programa de acumulación de reservas extranjeras. opep- una reunión de los principales ministros de la opep+ mantuvo sin cambios la política de producción de petróleo, manteniendo los recortes acordados el año pasado en un contexto de esperanza de un aumento de la demanda china y las inciertas perspectivas de la oferta rusa. los ministros reunidos en el panel, denominado comité ministerial conjunto de supervisión, revisaron las cifras de producción y "reafirmaron su compromiso" con el acuerdo vigente hasta finales de 2023, informó la opep en un comunicado tras la reunión. (reuters rf)

