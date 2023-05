Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de mayo)

La agenda del martes estados unidos -el departamento de comercio publica su reporte sobre las cifras de órdenes a fábricas en marzo, que de acuerdo al promedio de estimaciones del mercado habrían aumentado un 1,1% luego de caer un 0,7% en febrero. -el departamento del trabajo difunde su informe mensual de aperturas de puestos de trabajo en el país, conocido como jolts. se espera que el reporte muestre una baja en las vacantes a 9,775 millones de empleos en marzo desde los 9,931 millones de febrero. -el comité federal de mercado abierto del banco central (fomc) inicia su reunión de política monetaria que se extiende por dos días. los mercados financieros esperan en su mayoría que las autoridades de la reserva federal aumenten la tasa de interés clave en 25 puntos base y que luego mantenga los niveles de endeudamiento estables por el resto del 2023. -la gigante farmacéutica pfizer presenta sus resultados del primer trimestre. méxico -la firma de mercado s&p difunde el resultado de su encuesta pmi sobre la actividad del sector de manufacturas en abril. chile -el instituto nacional de estadísticas publica la variación del indicador de actividad económica imacec en marzo. -la estatal cuprífera codelco realiza su junta anual de accionistas. mercados globales actualizados eurozona- la inflación de la zona euro se aceleró el mes pasado, pero el crecimiento de los precios subyacentes disminuyó de manera inesperada, lo que refuerza los argumentos a favor de una subida menor de los tipos de interés en la reunión ordinaria de política monetaria del banco central europeo. la inflación se ha desacelerado bruscamente desde las cifras de dos dígitos registradas a finales del año pasado, pero sigue siendo demasiado alta, lo que hace necesaria una nueva subida de tipos y solo deja en el aire el debate sobre su magnitud, ya que los responsables del bce están divididos entre una subida de 25 o 50 puntos básicos. reino unido- los precios de los alimentos en los supermercados británicos subieron un 15,7% en lo que va de año hasta abril, el mayor incremento anual registrado desde 2005, pero en el horizonte se vislumbra una bajada de precios, informó el consorcio británico de minoristas. la inflación general entre los miembros del consorcio británico de minoristas (brc, por sus siglas en inglés) bajó al 8,8% desde el 8,9% de marzo, ya que el aumento de los precios de los artículos no alimentarios se ralentizó debido a los fuertes descuentos en ropa, calzado y muebles.

BCE- Los préstamos bancarios a empresas y hogares de la zona euro volvieron a ralentizarse en marzo, ya que la subida de los tipos de interés y las inciertas perspectivas económicas parecieron frenar el crédito, según mostraron los datos del Banco Central Europeo. El crédito a las empresas de los 20 países de la zona euro creció un 5,2% interanual en marzo, tras el aumento del 5,7% del mes anterior, mientras que el crédito a los hogares se ralentizó del 3,2% al 2,9%.

FMI- El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las previsiones económicas para Asia, ya que la recuperación de China apuntaló el crecimiento, pero advirtió de los riesgos de una inflación persistente y de la volatilidad de los mercados globales, impulsada por los problemas del sector bancario occidental. Según el FMI, la reapertura de la economía china será fundamental para la región, y los efectos indirectos en Asia se centrarán en el consumo y la demanda del sector servicios, más que en la inversión.

UCRANIA- Las conversaciones sobre un acuerdo auspiciado por la ONU que permita la exportación segura de grano ucraniano al mar Negro están programadas para el miércoles, con la participación de todas las partes en las negociaciones, dijo una alta fuente ucraniana. "Las conversaciones están previstas para mañana. Todas las partes (...) esperan que haya resultados", dijo a Reuters la fuente, que declinó ser nombrada. CEMEX- La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, reportó una utilidad neta de 225.446 millones de dólares en el primer trimestre, frente a una ganancia de 198.084 millones de dólares de un año atrás. La empresa indicó en su reporte de resultados que el aumento de ganancias se produjo mayormente porque el impacto de la inflación elevada comenzó a moderarse, lo que se reflejó en los costos de los materiales, y pudo ver los beneficios de su política de precios de más altos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES JPMORGAN- El JPMorgan Chase & Co emergió como el ganador de la subasta celebrada este fin de semana para hacerse con el First Republic Bank, en un acuerdo que pretende poner fin a una reciente crisis bancaria, pero tiene el costo de hacer que el banco más grande de Estados Unidos sea aún más grande. JPMorgan realizará un pago de 10.600 millones de dólares a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) como parte de un acuerdo por el que tomará el control de la mayoría de los activos de la entidad con sede en San Francisco. La compañía tendrá acceso a la codiciada base de clientes de First Republic Bank, compuesta por personas adineradas. EEUU- El sector manufacturero de Estados Unidos superó en abril un mínimo de tres años gracias a una ligera mejora de los nuevos pedidos y un repunte del empleo, pero la actividad siguió deprimida en un contexto de mayores costos de endeudamiento y restricción del crédito, que han elevado el riesgo de recesión este año. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI manufacturero subió al 47,1 el mes pasado desde el 46,3 en marzo, que fue la lectura más baja desde mayo de 2020. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el índice se elevara hasta 46,8. EMPLEOS- Alrededor de una cuarta parte de los puestos de trabajo cambiarán en los próximos cinco años, según una encuesta entre empresarios publicada por el Foro Económico Mundial (FEM), organización conocida por su reunión anual en la ciudad suiza de Davos. Se crearán unos 69 millones de puestos de trabajo y se eliminarán 83 millones de aquí a 2027, lo que supondrá una disminución neta del 2% del empleo actual, según el informe "El futuro del empleo". WALL ST- Las acciones estadounidenses cerraron con pocos cambios, luego de la noticia el fin de semana de la subasta de activos de First Republic Bank y se posicionaran a la prevista alza de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión de esta semana. Según los datos de cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 46,46 puntos, o un 0,14%, a 34.051,7 unidades; mientras que el S&P 500 perdió 1,61 puntos, o un 0,04%, a 4.167,87 unidades. El Nasdaq Composite cedió 13,99 puntos, o 0,11%, a 12.212,60 unidades. DISNEY- Una junta de supervisión nombrada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que presentará una contrademanda a Walt Disney Co en un tribunal estatal, según comentarios preparados a los que tuvo acceso Reuters. La decisión, que aumenta aún más las tensiones entre Disney y el estado de Florida, se produce en respuesta a una demanda que presentó la compañía la semana pasada en una corte federal de distrito contra DeSantis y los miembros de la junta de Supervisión de Turismo de Florida Central. GNL- Los productores estadounidenses de gas natural licuado (GNL) exportaron al máximo de su capacidad en abril por segundo mes consecutivo, con más de dos tercios de los envíos con destino a Europa y volúmenes crecientes a Latinoamérica, mostraron datos de Refinitiv Eikon. Tras la plena reanudación de las principales instalaciones de exportación de Texas en febrero, los productores estadounidenses de GNL están aprovechando la fortaleza de los precios en el exterior y el aumento de la demanda en algunos mercados. (REUTERS NS)

Reuters