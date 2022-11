Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (2 de noviembre)

La agenda del miércoles estados unidos -el comité federal de mercado abierto (fomc) de la reserva federal anuncia su decisión de política monetaria, cuando se espera que eleve la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, a un rango de entre 3,75% y 4,00%. -la firma de nóminas adp entrega su reporte sobre el crecimiento del empleo en el sector privado en octubre. las previsiones de economistas apuntan a la creación de 195.000 puestos de trabajo en relación con el aumento de 208.000 posiciones en septiembre. -la administración de información de energía (eia) emite su reporte semanal sobre los inventarios de petróleo del país. méxico -los mercados financieros están cerrados por un feriado local. argentina -el grupo ternium reporta sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. mercados globales actualizados granos- rusia dijo que reanudaría su participación en un acuerdo para liberar las vitales exportaciones de cereales desde una ucrania devastada por la guerra, tras suspenderlo el fin de semana en una medida que había amenazado con exacerbar el hambre en todo el mundo. el ministerio de defensa ruso dijo que había recibido garantías por escrito de kiev según las que ucrania no utilizará el corredor de cereales del mar negro para realizar operaciones militares contra rusia. zona euro- el descenso de la actividad manufacturera de la zona euro fue más acusado de lo que se estimaba inicialmente el mes pasado, lo que indica que el sector está en recesión, ya que la crisis del costo de la vida hizo mella en la demanda, según mostró una encuesta. el índice final de gestores de compras (pmi) del sector manufacturero de s&p global cayó en octubre a su nivel más bajo en 29 meses (46,4) desde el 48,4 de septiembre, por debajo de la lectura preliminar de 46,6 y aún más por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. china- autoridades prometieron que el crecimiento continuaba siendo una prioridad y que seguirían adelante con las reformas, en un aparente intento de calmar a quienes temen que la ideología prime sobre la economía, en el inicio de un nuevo mandato de xi jinping y cuando las estrictas restricciones por el covid pasaban factura a la segunda economía mundial. los nuevos confinamientos por el covid están pesando mucho en la actividad empresarial, la confianza de los consumidores y los mercados financieros de china, lo que se suma a una fuerte desaceleración de la economía mundial por el aumento de la inflación y de las tasas de interés. corea del norte- el país disparó otros seis misiles frente a sus costas oriental y occidental, tras haber lanzado 17 misiles a primera hora del día, informó el ejército surcoreano. la guardia costera de japón también dijo que corea del norte disparó al menos un probable misil balístico de corto alcance hacia el este, que voló a una "altitud extremadamente baja por debajo de 50 kilómetros como máximo". lo que hay que saber del martes brasil- el presidente jair bolsonaro no reconoció su derrota en sus primeras declaraciones públicas desde que perdió las elecciones del domingo, diciendo que las protestas de sus partidarios eran fruto de la "indignación y la sensación de injusticia" por la votación. sin embargo, se abstuvo de impugnar el resultado de las elecciones y autorizó a su jefe de gabinete, ciro nogueira, a iniciar el proceso de transición con representantes del presidente electo de izquierda luiz inácio lula da silva. eeuu empleo- las ofertas de empleo en estados unidos aumentaron inesperadamente en septiembre, lo que sugiere que la demanda de trabajo sigue siendo fuerte a pesar de las agresivas alzas de las tasas de interés de la reserva federal. las ofertas de empleo, una medida de la demanda laboral, aumentaron en 437.000 a 10,7 millones, en el último día de septiembre, informó el martes el departamento de trabajo en su informe mensual job openings and labor turnover survey, o jolts. eeuu manufacturas- la actividad manufacturera de estados unidos creció a su ritmo más lento en casi dos años y medio en octubre, en tanto que una lectura sobre los precios que pagan las empresas por los insumos cayó por séptimo mes consecutivo, en medio de un enfriamiento en la demanda de bienes. el instituto de gerencia y abastecimiento (ism, por sus siglas en inglés) dijo que su sondeo para el índice pmi del sector de manufacturas se situó en 50,2 el mes pasado, desde la marca de 50,9 registrada en septiembre. ambas lecturas han sido las más bajas desde mayo de 2020. argentina granos- argentina autorizaría a empresas agroexportadoras a reprogramar sin penalidades los embarques declarados de trigo debido al impacto de una sequía que ha generado temores sobre el abastecimiento doméstico del cereal al dejar la cosecha más baja en al menos siete años. según una fuente de la cámara de exportadores de granos cec, la medida se produciría "en los próximos días", en momentos en que al mismo tiempo algunos agricultores advierten a agroexportadoras que no van a poder cumplir con contratos firmados con antelación. cobre- los precios del cobre se mantendrían estables el año que viene, después de haber sufrido una fuerte caída en 2022, según una encuesta de reuters, ya que el aumento de la oferta se vería compensado por la escasez de inventarios. el cobre ha perdido alrededor de una quinta parte de su valor en lo que va del año, lastrado por la subida de las tasas de interés, una posible recesión mundial y las estrictas restricciones de covid en china, principal consumidor de metales. el contrato de cobre al contado de la bolsa de metales de londres (lme) promediaría 7.588 dólares por tonelada en 2023, según una previsión promedio de 27 analistas. petróleo rusia- las nuevas sanciones del g7 y la unión europea a las exportaciones de petróleo rusas tendrán un impacto moderado en los flujos y en los precios mundiales, según analistas encuestados por reuters, ya que moscú conseguirá redirigir su comercio hacia el este. el mercado se verá privado de un máximo de 2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo ruso a corto plazo, una vez que las medidas entren en vigor el 5 de diciembre, y posiblemente no pierda nada de flujo, un rango que no se considera que haga subir mucho los precios. wall street- las acciones estadounidenses cerraron a la baja por segunda sesión consecutiva, luego de que los datos apuntaran a la solidez del mercado laboral, lo que desvaneció las esperanzas de que la reserva federal dé señales de que relajará sus agresivas subidas en las tasas de interés. el promedio industrial dow jones perdió 79,75 puntos, o un 0,24%, a 32.653,2 unidades, el s&p 500 cayó 15,88 puntos, o un 0,41%, a 3.856,1 unidades y el nasdaq composite cedió 97,30 puntos, o un 0,89%, a 10.890,85 unidades.

Reuters