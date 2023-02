Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (20 de febrero)

La agenda del lunes estados unidos -feriado del día de los presidentes -el consejo de seguridad de naciones unidas se reúne para discutir los asentamientos israelíes. (1500 gmt) brasil -carnaval de río mercados globales actualizados ucrania- el presidente de estados unidos, joe biden, realizó una visita no anunciada a kiev como muestra de apoyo ante el primer aniversario de la invasión rusa y prometió al presidente volodímir zelenski que washington estaría con ucrania todo el tiempo que fuera necesario. las sirenas antiaéreas sonaron en toda la capital ucraniana durante la visita de biden a kiev, aunque no se informó de ataques aéreos o con misiles rusos. eeuu china- pekín dijo que washington no está en posición de hacer demandas, después de que el máximo diplomático estadounidense advirtiera a su homólogo chino el fin de semana contra el suministro de armas por parte de china a rusia en su guerra en ucrania. "estados unidos no está en posición de hacer demandas a china", dijo el portavoz del ministerio de asuntos exteriores, wang wenbin, en una sesión informativa diaria en pekín, al ser preguntado por los comentarios del secretario de estado estadounidense, antony blinken. alemania- las perspectivas económicas de alemania mejoran tras un cuarto trimestre inesperadamente sólido, en el que la inflación general también ha superado su máximo, aunque el crecimiento subyacente de los precios tardará más en remitir, según dijo el bundesbank. la economía alemana se contrajo un 0,2% menos de lo esperado en el cuarto trimestre, favorecida por un invierno suave, unos precios de la energía más bajos, una confianza empresarial má resistente de lo previsto y un gasto de los consumidores al alza. opep- las decisiones de la opep+ no están politizadas y se basan en los fundamentos del mercado, declaró el ministro saudí de energía, el príncipe abdulaziz bin salman, quien añadió que la alianza de productores petroleros es lo suficientemente flexible como para ajustar su política en caso necesario. el príncipe abdulaziz realizó estas declaraciones en un foro de medios de comunicación celebrado en la capital riad sobre la decisión del pasado octubre de recortar el objetivo de producción del grupo en 2 millones de barriles diarios. corea del norte- pyongyang lanzó otros dos misiles balísticos frente a su costa oriental y la poderosa hermana del líder kim jong-un afirmó que el uso del pacífico como "campo de tiro" por parte de corea del norte dependería del comportamiento de las fuerzas estadounidenses. los lanzamientos se producen apenas dos días después de que corea del norte disparara un misil balístico intercontinental (icbm, por sus siglas en inglés) al mar frente a la costa oeste de japón, lo que llevó a estados unidos a realizar ejercicios aéreos conjuntos con corea del sur y por separado con japón el domingo. irán- el organismo de control nuclear de la onu ha encontrado uranio enriquecido al 84% en irán —muy cerca del grado de armamento—, dijeron diplomáticos, mientras que el organismo de control dijo que estaba en conversaciones con teherán sobre los recientes hallazgos en el país. irán lleva enriqueciendo uranio hasta el 60% de pureza desde abril de 2021. hace tres meses, empezó a enriquecer uranio al 60% en un segundo emplazamiento, fordow, excavado en una montaña. el grado armamentístico ronda el 90%. lo que hay que saber del fin de semana fed- dos funcionarios de la reserva federal se sumaron al coro de banqueros centrales estadounidenses que señalaron que las tasas de interés tendrán que subir más para poder ahogar con éxito la inflación, aunque uno de ellos advirtió que no se podía inferir demasiado de los recientes datos económicos inesperadamente fuertes. "creo que queda mucho camino por recorrer antes de que alcancemos nuestro objetivo de inflación del 2% y creo que tendremos que seguir subiendo la tasa de interés (...) hasta que veamos muchos más progresos en este sentido", dijo la gobernadora de la reserva federal, michelle bowman, refiriéndose a una tasa de inflación que sigue siendo más del doble del objetivo de la fed según su propia medida preferida. eeuu- los precios de las importaciones estadounidenses cayeron por séptimo mes consecutivo en enero, en medio de la disminución de los costos de los productos energéticos, lo que llevó al menor aumento anual de la inflación importada desde finales de 2020, mostraron datos del gobierno. los precios de las importaciones cayeron un 0,2% el mes pasado después de bajar un 0,1% en diciembre, dijo el departamento de trabajo. los economistas encuestados por reuters habían pronosticado que los precios de importación, que excluyen los aranceles, caerían un 0,2%. femsa heineken- la embotelladora y minorista mexicana femsa podría vender la totalidad de su participación en la compañía holandesa heineken antes de lo previsto, dijo el director ejecutivo de la empresa, josé antonio fernández. femsa informó anteriormente que colocaría en el mercado sus acciones en heineken, que equivalen a un 14% de la firma, en un plazo de entre dos y tres años que ahora podría verse acortado. brasil- un grupo de operadores mundiales de granos ha propuesto la creación de una empresa conjunta de transporte por carretera para operar en el principal exportador de alimentos, brasil, según un comunicado conjunto. archer daniels midland (adm), amaggi, bunge, cargill y louis dreyfus company (ldc) presentaron el jueves una solicitud de aprobación de la empresa conjunta, en la que cada parte tendrá una participación del 20%, ante el organismo antimonopolio brasileño cade, según el comunicado. argentina- las exportaciones de maíz de argentina entre marzo y junio caerían un 40% interanual, a cerca de 8,7 millones de toneladas, debido a la baja proporción de lotes de maíz sembrados de manera temprana en la actual campaña 2022/23 por el impacto de la sequía, dijo la bolsa de comercio de rosario (bcr). según la entidad, solo 19% de los 7,3 millones de hectáreas fueron sembrados con maíz temprano, en las primeras semanas de la campaña que comienza en septiembre, dado que muchos productores especularon con la llegada tardía de necesitadas precipitaciones, que en amplias regiones al final no se terminaron concretando. energía- el director de la agencia internacional de energía (aie), fatih birol, advirtió de una posible escasez de energía el próximo invierno boreal, ya que el gas natural licuado (gnl) que llega al mercado es relativamente escaso mientras que el consumo de china aumentará este año. los gobiernos europeos tomaron muchas decisiones correctas el año pasado para garantizar el suministro energético, como la construcción de más terminales de gnl para sustituir las entregas por gasoducto del gas ruso, declaró birol a reuters al margen de la conferencia anual de seguridad de múnich. eeuu china- el secretario de estado antony blinken advirtió a su par chino, wang yi, de las consecuencias que tendría el apoyo material de pekín a la invasión rusa de ucrania, en una conversación "sincera" al margen de una conferencia sobre seguridad, informaron fuentes oficiales estadounidenses. las relaciones entre ambos países se tensionaron todavía más desde que, según washington, china sobrevoló el territorio continental de estados unidos con un globo espía que fue derribado por aviones de combate por orden del presidente joe biden. 