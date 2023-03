Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (20 de marzo)

La agenda del lunes

México

-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica el dato de las ventas minoristas de enero. (1200 GMT)

Chile

-el Banco Central comunica los datos del PIB del cuarto trimestre. (1100 GMT)

Resto del mundo

-El presidente de China, Xi Jinping, visita Rusia. (hasta el 22 de marzo)

Mercados globales actualizados

RUSIA- El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en Moscú a su homólogo chino, Xi Jinping, con la esperanza de obtener apoyo frente a las presiones occidentales por su guerra en Ucrania, mientras se espera que el líder chino haga hincapié en el plan de Pekín para actuar como pacificador en el conflicto. Xi será el primer dirigente nacional que estreche la mano de Putin desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera el viernes una orden de detención en su contra él por la deportación de niños ucranianos a Rusia desde su invasión.

BANCOS- Las acciones de los bancos europeos caían en las primeras operaciones tras el histórico rescate de Credit Suisse respaldado por el Estado suizo por parte de UBS, que conllevó enormes pérdidas para los tenedores de bonos de este último. Mientras tanto, los bancos centrales mundiales intensificaron sus esfuerzos para reforzar el flujo de efectivo en todo el mundo y evitar el tipo de incautación que se produjo en 2008. Las acciones de Credit Suisse caían más de un 63%, mientras que las de UBS Group bajaban un 12,5% a la hora de redactar esta crónica.

ZONA EURO- El déficit comercial de la zona euro apenas varió en enero con respecto al año anterior, debido a que el acusado aumento del costo de las importaciones de energía contrarrestó el repunte de las exportaciones de productos manufacturados, mostraron datos. La oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, dijo que la balanza comercial de bienes de la zona euro con el resto del mundo fue de 30.600 millones de euros (32.700 millones de dólares) en números rojos en enero, frente a los 30.200 millones de euros de enero de 2022.

LIQUIDEZ- Los principales bancos centrales del mundo tomaron medidas para reforzar el flujo de efectivo en todo el mundo, ante el riesgo de una rápida pérdida de confianza en la estabilidad del sistema financiero. En coordinación con los bancos centrales de otros países, la Reserva Federal de Estados Unidos ofreció contratos "swaps" diarios de divisas para garantizar que los bancos de Canadá, Reino Unido, Japón, Suiza y la zona del euro dispongan de los dólares necesarios para operar.

ALEMANIA- La economía alemana volverá a contraerse en el primer trimestre del año y la inflación subyacente podría resultar persistente, incluso si es probable que el crecimiento general de los precios se ralentice pronto de forma acusada, según afirmó el Bundesbank en un informe mensual. La mayor economía europea se contrajo un 0,4% en el último trimestre de 2022 y su vasto sector industrial apenas empieza a recuperarse, mientras que la elevada inflación lastra el consumo.

BITCÓIN- El bitcóin tocó máximos de nueve meses, ya que la agitación en el sector bancario llevaba a algunos inversores a recurrir a los activos digitales, mientras la criptodivisa acumulaba su mejor semana en cuatro años. La mayor criptodivisa mundial alcanzó los 28.567 dólares, su máximo desde mediados de junio, y avanzaba un 0,9% en su última cotización, en medio de las crecientes expectativas de que los bancos centrales ralenticen el ritmo de subidas de las tasas de interés.

Lo que hay que saber del fin de semana

CREDIT SUISSE- UBS comprará a su rival Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos (3.230 millones de dólares) y asumirá hasta 5.400 millones de dólares en pérdidas, en una fusión diseñada por las autoridades helvéticas que se ganó el aplauso de otros banqueros centrales deseosos de evitar nuevas turbulencias. En una señal de respuesta mundial coordinada, el Banco Central Europeo se comprometió a apoyar a los bancos de la zona euro con préstamos en caso necesario, añadiendo que el rescate suizo de Credit Suisse fue "decisivo" para restablecer la calma.

GRANOS- El acuerdo que permite la exportación segura de grano ucraniano por el Mar Negro se renovó por al menos 60 días -la mitad del periodo previsto-, después de que Rusia advirtiera de que cualquier prórroga más allá de mediados de mayo dependerá de la eliminación de algunas sanciones occidentales. El pacto fue negociado con Rusia y Ucrania por Naciones Unidas y Turquía en julio -y renovado por otros 120 días en noviembre- para combatir una crisis alimentaria mundial causada en parte por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 y el bloqueo del Mar Negro.

EEUU- La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en marzo por primera vez en cuatro meses, pero los hogares esperan que la inflación disminuya durante el próximo año y posteriormente, lo que podría ofrecer cierto alivio a la Reserva Federal en su lucha contra la inestabilidad de los mercados financieros. La lectura preliminar de marzo del índice general de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan se situó en 63,4 puntos, por debajo de los 67 del mes previo. Los economistas encuestados por Reuters estimaban una lectura preliminar de 67,0.

BRASIL- El Ministerio de Hacienda de Brasil redujo sus estimaciones de crecimiento económico para este año, mencionando el impacto del aumento de las tasas de interés sobre la actividad y el crédito, así como la reducción de la liquidez en Estados Unidos. La Secretaría de Política Económica (SPE) del ministerio proyecta ahora una expansión del Producto Interno Bruto del 1,61%, menos que el 2,1% de noviembre. Además, bajó la proyección para el próximo año al 2,34% desde el 2,5%.

PEMEX- La Secretaría de Hacienda de México está previendo que la petrolera Pemex sea capaz de manejar sus amortizaciones de deuda de este año y que la dependencia esté dispuesta a respaldarla en caso de que lo requiera, dijo el secretario Rogelio Ramírez de la O. "En 2023 lo que estamos previendo es que está siendo capaz de manejar sus amortizaciones de deuda y que nosotros vamos a estar detrás en caso de que se requiera", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

PETROBRAS- La petrolera estatal brasileña Petrobras dijo que no encontró motivos para suspender las ventas de activos ya firmadas, tras la petición del gobierno de que paralice todas sus desinversiones durante 90 días. Las ventas en las que no se firmaron contratos seguirán siendo analizadas, dijo la empresa en un comunicado al regulador de valores. CITIBANAMEX- El secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el Gobierno está satisfecho con el proceso de venta de la unidad local del banco estadounidense Citigroup, Citibanamex. "Estamos satisfechos con los prospectos de compradores", señaló Ramírez de la O en la convención bancaria anual que se celebra este año en la ciudad suroriental Mérida. El funcionario también apuntó que no han tenido noticia de que ninguno de los dos posibles comparadores de Citibanamex, Grupo México o Banca Mifel, hayan abandonado la puja. (REUTERS RF)

