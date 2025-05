LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (20 de mayo)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, realiza las declaraciones de bienvenida a la Conferencia de Mercados Financieros 2025, en Fernandina Beach, Florida. (1300 GMT) -La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammac, ofrecen notas de apertura y el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, modera un debate de la Conferencia sobre Mercados Financieros 2025: "Intermediación financiera en transición: ¿Cómo se adaptará la política?", organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta, en Fernandina Beach, Florida. (2300 GMT) -El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, interviene en la Conferencia "Investing in Rural America", en Roanoke, Virginia. (1300 GMT) -El Banco de la Reserva Federal de Boston publica las declaraciones de la presidenta Susan Collins antes de un evento cerrado "Fed Listens" en Keene, Nuevo Hampshire. (1330 GMT)

-El jefe de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos ante el Economic Club of Minnesota, en Mineápolis, Minnesota. (1700 GMT) -La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler pronuncia el discurso de graduación en la ceremonia de graduación de Economía de Berkeley de primavera de 2025, Berkeley, California. (2100 GMT) -El Instituto Estadounidense del Petróleo (API) divulga su sondeo semanal de inventarios de crudo. (2030 GMT)

ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos reporta las cifras de la balanza comercial de abril. (1900 GMT)

RESTO DEL MUNDO -Los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales del G7 se reúnen en Banff, Alberta, Canadá. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS CHINA TASAS- China recortó las tasas de interés de referencia de los préstamos por primera vez desde octubre, mientras que los principales bancos estatales redujeron las de los depósitos, un intento de las autoridades de relajar la política económica para proteger la economía del impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Los recortes de tasas, esperados por diversos sectores, tienen como objetivo estimular el consumo y el crecimiento de los préstamos a medida que la segunda economía mundial se debilita y al tiempo que protegen los márgenes de ganancias cada vez más reducidos de los prestamistas comerciales. BCE TASAS- El Banco Central Europeo (BCE) está en vías de conseguir que la inflación vuelva a su objetivo del 2%, pero los nuevos retos, entre ellos la guerra comercial mundial, pueden hacer que los precios suban aún más, por lo que el banco debería dejar de relajar su política monetaria, dijo Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. "La desinflación va por buen camino, pero las nuevas perturbaciones plantean nuevos retos", dijo Schnabel en la red social X. "Los aranceles pueden ser desinflacionistas a corto plazo, pero plantean riesgos al alza a medio plazo. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes". AUSTRALIA TASAS- El banco central de Australia recortó su principal tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta situarla en el mínimo de dos años del 3,85%, alegando un panorama mundial más sombrío y el enfriamiento de la inflación en el país, aunque también se mostró cauto sobre una mayor relajación. Al término de una reunión sobre política monetaria de dos días, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) declaró que los riesgos al alza para la inflación habían disminuido, en un momento en que se esperaba que los acontecimientos internacionales pesasen sobre la economía nacional. CATL- Las acciones del gigante chino de baterías para vehículos eléctricos CATL cotizaban hasta un 18,4% por encima del precio de suscripción, después de que la empresa recaudó 4.600 millones de dólares en su debut bursátil en Hong Kong, el mayor del mundo este año. Las acciones de CATL alcanzaron los 311,40 dólares hongkoneses cada una, después de que la empresa vendió sus acciones a 263 dólares de Hong Kong cada una en la cotización. LATAM STARTUPS- El capital recaudado para empresas emergentes en América Latina creció 26% en 2024 respecto a 2023, más que en Europa, donde subió 7%, y el Sudeste Asiático, donde se contrajo 34%, según un estudio. También se espera que el financiamiento para las empresas emergentes latinoamericanas aumente en 2025 gracias a una población joven, una digitalización acelerada y un capital cada vez más sofisticado, señaló el informe de la red mexicana de emprendimiento Endeavor y la firma de capital privado Glisco Partners. IRÁN EEUU- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo que las exigencias estadounidenses de que Teherán se abstenga de enriquecer uranio son "excesivas e indignantes", según medios estatales, y expresó sus dudas de que las conversaciones nucleares conduzcan a un acuerdo. "No creo que las conversaciones nucleares con Estados Unidos den resultados. No sé lo que ocurrirá", dijo Jamenei, y añadió que Washington debería abstenerse de hacer demandas escandalosas en las negociaciones. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES FED CALIFICACIÓN- Los responsables de la Reserva Federal asumieron con cautela las ramificaciones de la rebaja de la calificación crediticia del Gobierno estadounidense y las condiciones del mercado. Indican que evaluarán las implicaciones para alcanzar sus objetivos. La agencia Moody's rebajó la calificación por la preocupación sobre déficits y costos de intereses. Esta situación podría encarecer el crédito y frenar la actividad económica, convirtiéndose en un factor para la política monetaria. EEUU IMPUESTOS- Los republicanos en la Cámara de Representantes buscarán aprobar esta semana la ley fiscal del presidente Donald Trump. Esto ocurre a pesar de una batalla interna sobre recortes de gastos y la reciente rebaja de calificación crediticia por parte de Moody's. La legislación avanzó en una sesión el domingo, con conservadores de línea dura votando a favor mientras presionan por más recortes. La próxima prueba será el miércoles en el Comité de Normas de la Cámara. UCRANIA RUSIA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Rusia y Ucrania "comenzarán inmediatamente las negociaciones" hacia un alto el fuego y el fin de su guerra de tres años, pero el Kremlin dijo que el proceso llevaría tiempo y el presidente estadounidense indicó que no estaba dispuesto a unirse a la iniciativa de la Unión Europea de aplicar nuevas sanciones para presionar a Moscú. En una publicación en redes sociales, Trump dijo que transmitió el plan de conversaciones al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, así como a los líderes de la UE, Francia, Italia, Alemania y Finlandia, en una conferencia telefónica tras su sesión con Putin. MÉXICO CRECIMIENTO- La actividad económica de México creció un 0,7% en abril en relación con igual mes del año anterior. Esta información proviene de cifras preliminares emitidas por la agencia nacional de estadísticas, INEGI. En comparación con el mes anterior, la economía se habría mantenido estable, según la misma agencia. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente el desempeño económico. EEUU MIGRACIÓN- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al Gobierno de Donald Trump despojar del estatus de protección temporal a unos 350.000 venezolanos. Esta medida se enmarca en las políticas de línea dura contra la inmigración del presidente. El tribunal levantó una orden judicial previa que había paralizado la decisión de poner fin a la protección. Trump ha prometido deportar a un número récord de migrantes y ha tomado medidas para despojar a ciertos grupos de protecciones legales temporales. VENEZUELA VUELOS- El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ordenó suspender los vuelos hacia y desde Colombia. La medida se tomó tras el arresto de 38 personas, incluyendo unos 17 extranjeros llegados vía Colombia, por presunta conspiración. Cabello indicó que la suspensión es inmediata y duraría más allá del 25 de mayo, fecha de elecciones regionales. Entre los detenidos habría explosivistas, coyotes y mercenarios que ingresaron por la frontera y en vuelos desde Colombia, dijo. OMS PANDEMIAS- Los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) votaron a favor de un tratado mundial para mejorar la preparación ante pandemias. La votación tuvo lugar en la Asamblea Mundial de la Salud. Unos 124 países votaron a favor, sin votos en contra y 11 abstenciones. El acuerdo, que aborda desigualdades en el desarrollo de insumos sanitarios, se adoptará formalmente el martes, aunque su entrada en vigor dependerá de la negociación de un anexo. (REUTERS RF JLL BMV)