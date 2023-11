La agenda del lunes estados unidos - se cumple el plazo para que el fundador de ftx, sam bankman-fried, presente recursos de amparo posteriores a su juicio por fraude. chile - el instituto nacional de estadísticas (ine) emite su informe sobre el desempeño del pib del tercer trimestre. la economía del país sudamericano se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre. mercados globales actualizados fmi argentina- la directora del fondo monetario internacional, kristalina georgieva, dijo que el fmi espera "trabajar estrechamente" con el presidente electo de argentina, javier milei. "esperamos con interés trabajar estrechamente con él y su gobierno en el próximo período para desarrollar e implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos", dijo georgieva en una publicación en la red social x. china- pekín mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia en su reunión mensual, en línea con las expectativas, ya que la debilidad del yuan sigue limitando la relajación monetaria y los dirigentes económicos esperan a ver los efectos de los estímulos anteriores sobre la demanda de crédito. los últimos datos muestran que la recuperación de la segunda economía mundial sigue siendo irregular: la producción industrial y las ventas minoristas sorprenden al alza, pero la deflación se acelera y hay pocos indicios de que el mercado inmobiliario vaya a recuperarse pronto. bce- las bajas valoraciones de las acciones de los bancos de la eurozona parecen reflejar la preocupación por el riesgo de crédito y los pagos a los accionistas, lo que probablemente afectará al futuro crecimiento del crédito a través de unas condiciones más estrictas para los prestatarios, dijo el banco central europeo. los beneficios de la banca han aumentado este año, en parte por la subida de tasas del bce, que ha permitido a los bancos incrementar sus ingresos netos por intereses, pero las valoraciones bursátiles se han quedado rezagadas y muchos bancos parecen cotizar con descuento respecto a sus fundamentales. openai- nombró al exjefe de twitch emmett shear para dirigir la empresa emergente, en sustitución de sam altman, que se unirá al principal patrocinador de la empresa, microsoft, para dirigir un nuevo equipo de investigación avanzada en inteligencia artificial (ia), dijo el presidente ejecutivo del gigante del software. "estamos deseando conocer a emmett shear y al nuevo equipo de liderazgo de oai y trabajar con ellos", publicó satya nadella, ceo de microsoft, en la red social x. añadió que microsoft sigue comprometida con su asociación con openai. lo que hay que saber del fin de semana argentina elecciones- el ultraliberal javier milei, un "outsider" de la política que promete explosivas reformas como eliminar el banco central y dolarizar la economía, se consagró presidente de argentina al vencer en el balotaje al oficialista sergio massa. en el contexto de una grave crisis financiera, milei logró el 55,7% de los votos frente al 44,3% de massa, según los datos de un escrutinio avanzado al 99,3% de los sufragios. eeuu economía- la construcción de viviendas unifamiliares en estados unidos aumentó ligeramente en octubre y la actividad podría seguir siendo moderada a corto plazo en un contexto de tasas hipotecarias más altas, lo que hizo caer la confianza de los constructores este mes. las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de casas, aumentaron un 0,2% a una tasa anual desestacionalizada de 970.000 unidades el mes pasado, informó la oficina del censo del departamento de comercio. bce tasas- el banco central europeo debería evitar recortar las tasas muy pronto, ya que la inflación sigue siendo elevada y el impacto sobre el crecimiento es aún relativamente benigno, dijeron autoridades conservadoras de la entidad, en un momento en que los mercados siguen adelantando sus apuestas de rebajas. los inversores apuestan ahora por recortes de 100 puntos básicos para el próximo año, el primero de los cuales podría producirse en abril, lo que supone un gran cambio con respecto a finales de octubre, cuando se preveía que las rebajas comenzarían en julio. eeuu fed- la presidenta de la reserva federal de san francisco, mary daly, dijo que busca realizar un giro en la política monetaria sólo gradualmente, si es que lo hace, en vista de la "turbia" situación de la economía y la incertidumbre sobre las perspectivas. "cuando la incertidumbre es elevada y el riesgo para nuestros objetivos más equilibrado, necesitamos practicar la gradualidad (...) y adherirnos a la idea de que la paciencia, los ajustes mesurados y la reevaluación continua producen mejores resultados", dijo daly en el 33º congreso bancario europeo de fráncfort. "estamos en un periodo en el que los riesgos parecen elevados y las aguas, turbias". colombia economía- la economía de colombia no crecerá este año el 1,2% que espera el equipo técnico del banco central, consideró el gerente del organismo, leonardo villar, tras la contracción que se dio en el tercer trimestre. el producto interno bruto (pib) colombiano decreció un 0,3% en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año pasado, un dato peor al esperado por el mercado y su contracción de la cuarta economía de américa latina desde el cuarto trimestre del 2020. "esta sorpresa negativa, hará que probablemente el crecimiento del pib en año completo no alcance la cifra de 1,2%, proyectada por el equipo técnico en su informe de política monetaria del mes de octubre y que posiblemente se acerque más al 0,9% que el mismo equipo proyectaba para el conjunto del año 3 meses atrás", dijo villar en un foro en bogotá. opep- tres fuentes de la opep+ dijeron a reuters que estudiarán la posibilidad de realizar nuevos recortes de la oferta de petróleo cuando el grupo se reúna este mes, después de que los precios cayeran casi un 20% desde finales de septiembre. el brent ha perdido a unos 79 dólares el barril desde un máximo de 2023 en septiembre cerca de 98 dólares. la preocupación por la demanda y un posible superávit el próximo año ha presionado los precios, a pesar del apoyo de los recortes de la opep+ y el conflicto en oriente medio. arabia saudita, rusia y otros miembros de la opep+ ya han prometido recortes totales de bombeo de 5,16 millones de barriles por día, o alrededor del 5% de la demanda mundial diaria, en una serie de medidas que comenzaron a finales de 2022. amazon.com- anunció que recortará puestos de trabajo en su unidad de asistente de voz alexa, citando "cambios" en las prioridades de negocio y un mayor enfoque en la inteligencia artificial generativa. los recortes afectan a "varios cientos" de empleados que trabajan en alexa, según el correo electrónico. una portavoz no quiso dar más detalles sobre el número exacto de afectados. 