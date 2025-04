Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (21 de abril)

LA AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, tiene prevista una entrevista en CNBC. (1230 GMT) -Un juez celebra una audiencia sobre la petición de los abogados de los migrantes venezolanos de una resolución temporal que obligue al Gobierno de Donald Trump a avisarles con 30 días de antelación antes de cualquier deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. (2100 GMT) RESTO DEL MUNDO -Lunes de Pascua, cierre del mercado en España, Reino Unido, Francia (Euronext), China y Alemania. -El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, visita India. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS VATICANO FRANCISCO- El papa Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia católica romana, ha fallecido, dijo el Vaticano en un comunicado en video, poniendo fin a un pontificado a menudo turbulento, marcado por profundas divisiones, en el que trató de reformar una institución anclada en el pasado. El papa argentino tenía 88 años y había sobrevivido a un grave episodio de doble neumonía. "Queridos hermanos y hermanas, con profunda tristeza debo anunciar la muerte de nuestro santo padre Francisco", anunció el cardenal Kevin Farrell en el canal de televisión del Vaticano. CHINA EEUU- China acusó a Washington de abusar de los aranceles y advirtió a otros países contra la firma de un acuerdo económico más amplio con Estados Unidos a su costa, endureciendo la retórica en una guerra comercial que se recrudece entre las dos mayores economías del mundo. Pekín se opondrá de forma firme a que cualquier parte llegue a un acuerdo a expensas de China y "tomará contramedidas de forma decidida y recíproca", dijo su Ministerio de Comercio. CHINA SANCIONES- China impuso sanciones a algunos congresistas y altos cargos del Gobierno estadounidense, así como a directores de organizaciones no gubernamentales, por su "comportamiento atroz en cuestiones relacionadas con Hong Kong", dijo su ministerio de Relaciones Exteriores. Las sanciones se producen en respuesta a las medidas punitivas impuestas el mes pasado por Estados Unidos a seis responsables chinos y de Hong Kong, que el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, dijo que China "condena enérgicamente". CHINA TASAS- China mantuvo estables las tasas de interés de referencia por sexto mes consecutivo, en línea con las expectativas del mercado. La tasa preferencial de los préstamos (LPR, por sus siglas en inglés) a un año se mantuvo en el 3,1%, mientras que el LPR a cinco años permaneció sin cambios en el 3,6%. FEM SCHWAB- El fundador del Foro Económico Mundial (FEM), Klaus Schwab, dejará de presidir la junta de gobierno del organismo con efecto inmediato, anunció la institución con sede en Ginebra en un comunicado. "Tras mi reciente anuncio, y a punto de cumplir 88 años, he decidido renunciar al cargo de presidente y al de miembro del consejo de administración, con efecto inmediato", dijo Schwab en un comunicado citado por el FEM. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA EEUU FED- El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que Trump y su equipo siguen estudiando si pueden despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell, un asunto que tendría grandes consecuencias para la independencia del banco central y para los mercados globales. "El presidente y su equipo seguirán estudiando ese asunto", dijo Hassett cuando un periodista le preguntó si "despedir a Jay Powell es una opción de una forma en que antes no lo era". FED GOOLSBEE- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que espera que Estados Unidos no se esté moviendo hacia un entorno en el que se cuestione la capacidad del banco central para establecer una política monetaria independiente de la presión política. Goolsbee, en respuesta a una pregunta en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS sobre los exabruptos de Trump la semana pasada contra Powell, dijo que los economistas coinciden en que los bancos centrales que tienen la capacidad de dirigir la política monetaria sin manipulaciones políticas tienen mejores resultados para sus economías. FED DALY- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que si bien aún se siente cómoda con un par de recortes de tasas este año, el aumento de los riesgos de inflación implica que la Fed podría tener que reducirlas menos. Eso especialmente considerando que la incertidumbre sobre la política comercial de Trump hasta ahora ha tenido poco efecto en perturbar el aún sólido crecimiento económico estadounidense. CHINA SERVICIOS- China publicó un plan para abrir aún más el sector servicios del país, en el que propone levantar las restricciones a la proporción de capital extranjero para los servicios de tiendas de aplicaciones. La medida de China para atraer más inversión extranjera a su floreciente sector servicios se produce en un momento en que los funcionarios del Gobierno se comprometen a tomar medidas para impulsar el consumo de servicios para apoyar la economía en medio de las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. EEUU MINERALES- La Casa Blanca anunció que acelerará la concesión de permisos para 10 proyectos mineros en Estados Unidos, como parte del impulso de Trump para ampliar la producción de minerales críticos. Los proyectos -que suministrarían cobre, antimonio y otros minerales- han recibido el estatus FAST-41, una iniciativa federal de 2015 para agilizar las aprobaciones de infraestructuras críticas. La Casa Blanca dijo que sumaría aun más proyectos. PETROBRAS UNIGEL- El directorio de la petrolera estatal Petrobras aprobó los planes para seleccionar un socio para reiniciar las operaciones en sus plantas de fertilizantes en el noreste de Brasil, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Sin embargo, la decisión aún depende de la resolución de las disputas con el actual arrendatario, Unigel, añadieron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que la decisión aún no se ha hecho pública. EEUU TRABAJADORES- Trump dijo que su Gobierno cambiará las clasificaciones de empleo de decenas de miles de trabajadores federales, una medida que los expertos en gobernanza dicen que hará más fácil llevar adelante nuevas rondas de despidos masivos. El mandatario dijo en las redes sociales que, a partir de ahora, los empleados de carrera que trabajan en asuntos de política serán reclasificados, lo que asegurará que el gobierno federal sea finalmente "administrado como un negocio".

