La agenda del lunes sudamérica -los mercados financieros de colombia y argentina permanecen cerrados por feriados locales. mercados globales actualizados china- el banco popular de china recortó su tasa de interés de referencia a un año, como se esperaba, en un intento de las autoridades de redoblar sus esfuerzos para estimular la demanda de crédito, pero sorprendió a los mercados al mantener sin cambios la tasa a cinco años. la recuperación de la segunda economía mundial se ha tambaleado debido al empeoramiento de la crisis inmobiliaria, la debilidad del gasto de los consumidores y la caída del crecimiento del crédito, lo que justifica un mayor estímulo monetario. alemania- los precios de producción alemanes cayeron más de lo esperado en julio, debido principalmente a la bajada de los precios de la energía, informó la oficina federal de estadística. los precios de producción de julio bajaron un 6,0% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando los precios de producción se habían disparado como consecuencia de la guerra en ucrania, dijo la oficina. ucrania- kiev está ultimando un plan con aseguradoras internacionales para cubrir a los buques cerealeros que viajen desde y hacia sus puertos del mar negro, informó el financial times citando al viceministro de economía ucraniano, oleksandr gryban. gryban dijo al diario que el acuerdo "se está negociando y debatiendo activamente" entre los ministerios competentes, así como con bancos nacionales y grupos aseguradores internacionales, entre ellos lloyd's of london. lo que hay que saber del fin de semana ecuador elecciones- dos exlegisladores, la izquierdista luisa gonzález y el empresario daniel noboa, definirán la presidencia de ecuador en una segunda vuelta en octubre, tras quedar en primer lugar en la primera ronda de votación. gonzález, apoyada por el expresidente rafael correa y quien ha prometido reactivar sus programas sociales, obtuvo el 33% de los apoyos, mientras que noboa, hijo del prominente empresario bananero y excandidato álvaro noboa, quedó sorprendentemente en segundo lugar con el 24% de los votos. guatemala elecciones- bernardo arévalo ganó la presidencia de guatemala con una ventaja de poco más de 20 puntos porcentuales sobre la exprimera dama sandra torres, de acuerdo a cifras oficiales preliminares, y, en su primer discurso como presidente electo, prometió ponerle un freno a "tanta corrupción". con el 99,8% de las actas procesadas por el tribunal supremo electoral (tse), arévalo, un diplomático de carrera de 64 años, cosechaba el 58% de los votos y torres, de 67 años y vista como representante del statu quo, tenía el 37,2%. méxico economía- la actividad económica de méxico creció un 3,4% en julio en relación a igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas por la agencia nacional de estadísticas, inegi. el indicador oportuno de la actividad económica (ioae) estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general igae, un referencial del pib mensual. eeuu bancos- el crédito bancario en los bancos comerciales de estados unidos se redujo en la última semana, ya que los prestamistas retiraron los préstamos a las empresas, mostraron datos publicados por la reserva federal. el crédito bancario global cayó a 17,23 billones de dólares en la semana que finalizó el 9 de agosto, por debajo de los 17,25 billones de dólares de la semana anterior y de los 17,32 billones de dólares del año anterior, su segundo declive interanual consecutivo. chile economía- el producto interno bruto (pib) de chile cedió un 1,1% en el segundo trimestre comparado con igual periodo del año pasado, según datos divulgados por el banco central, con lo que registró tres trimestres consecutivos de caídas. el pib desestacionalizado retrocedió un 0,3% en el trimestre. eeuu china- la casa blanca reforzó los controles sobre la exportación de materiales y componentes para plantas de energía nuclear a china y dijo que buscará asegurarse de que los artículos se usen sólo con fines pacíficos y no para la proliferación de armas atómicas. las medidas se encuentran entre los últimos signos de relaciones tensas entre washington y pekín, que se han enfrentado por acusaciones de espionaje, violaciones de derechos humanos, políticas industriales y prohibiciones de washington a la exportación de tecnologías avanzadas. brasil biodiesel- la unidad brasileña de la empresa china cofco international comenzó operar el primer oleoducto de biodiésel del país sudamericano, que conecta su planta de rondonópolis, en el corazón del país agrícola, con distribuidores cercanos. la tubería de 3 kilómetros eliminará hasta 12.000 viajes de camiones cisterna al año, reduciendo el tráfico por carretera y las emisiones. brasil granos- el gobierno brasileño compró 30.600 toneladas métricas de maíz a los agricultores del estado de mato grosso, en el primer acuerdo confirmado para aumentar las reservas públicas de alimentos, dijo la agencia de estadísticas y suministro de alimentos conab. en una declaración enviada a reuters con detalles del programa de compra de maíz que no habían sido informados previamente, la conab dijo que los productores de maíz brasileños han expresado hasta ahora su interés en vender 388.700 toneladas al gobierno, que pretende comprar hasta 500.000 toneladas de maíz. 