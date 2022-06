Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (21 de junio)

La agenda del martes 21 de junio estados unidos

-La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) reporta la cifra de ventas de casas existentes de mayo. Analistas consultados en un sondeo de Reuters prevén que las ventas hayan disminuido a una tasa anual ajustada por estacionalidad de 5,39 millones de unidades, desde los 5,61 millones de unidades de abril. (1400 GMT) -El Banco de la Reserva Federal de Chicago da a conocer su índice de actividad nacional de mayo. En abril, la lectura fue de 0,47. (1230 GMT)

-La Fed de Filadelfia publica su sondeo sobre el panorama de los negocios del sector no manufacturero de junio. (1230 GMT)

-El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una conversación virtual organizada por la Asociación Nacional para Política Económica. (1500 GMT)

-Barkin también habla ante la Risk Management Association. (1930 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BIDEN CHINA- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando eliminar los aranceles sobre una serie de productos chinos para frenar la inflación, pero no es probable que se tome una decisión antes de la cumbre del Grupo de los Siete de la próxima semana, dijeron personas familiarizadas con el asunto. UCRANIA- El gobierno reconoció las dificultades de los combates en el este del país, en un momento en que las fuerzas rusas se han reagrupado tras aumentar la presión y lograr avances sobre dos ciudades antes de una cumbre de la UE esta semana que probablemente acogerá la candidatura de Kiev a la adhesión al bloque. BCE- La guerra de Rusia en Ucrania está impulsando la inflación, lo que justifica la decisión del Banco Central Europeo de acelerar su salida de la política monetaria excepcionalmente expansiva, dijo el miembro de su Consejo de Gobierno Olli Rehn, de Finlandia. "Con el fuerte aumento de la inflación, ha habido buenas razones para acelerar la normalización de la política monetaria", dijo Rehn en un comunicado. METALES- A las 1130 GMT, el oro al contado cedía un 0,32%, a 1.832,73 dólares la onza, mientras que, a las 1125 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba un 0,11%, a 8.987,00 dólares la tonelada. PETRÓLEO- A las 1131 GMT, el crudo referencial Brent subía un 0,88%, a 115,14 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 1,25%, a 110,93 dólares por barril. MERCADOS EUROPA- Los mercados bursátiles europeos ampliaban su rebote, ayudados por los avances de los valores químicos, mineros y petrolíferos, al surgir compradores tras las fuertes ventas de la semana pasada por el temor a la recesión. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,77%, a 410,26 puntos a las 1129 GMT. MERCADOS ASIA- Las acciones chinas cerraron a la baja, en una sesión con un ajustado rango de negociación, a medida que China se recupera del impacto de los brotes de COVID-19, aunque los analistas señalan riesgos de corrección. El índice referencial del mercado cedió un 0,11%, a 4.325,56 puntos, mientras el Shanghai Composite perdió un 0,26%, a 3.306,71 unidades. En Japón, el Nikkei ganó un 1,84%, a 26.246,31 puntos. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES FED- La Reserva Federal de Estados Unidos podría aumentar las tasas de interés rápidamente este año y forjar una economía "estelar" si logra repetir el ciclo de endurecimiento del banco central de 1994, dijo el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard. "Ese episodio de endurecimiento causó cierta interrupción ese año", dijo Bullard durante un evento realizado por la Escuela de Economía AXA-Barcelona en Barcelona, España. "Sin embargo, siempre he sentido que eso preparó la economía estadounidense para un desempeño estelar en la segunda mitad de la década de 1990". UCRANIA- Las fuerzas rusas capturaron territorio a lo largo de un río de en el este de Ucrania y el presidente Volodímir Zelenski predijo que Moscú intensificaría los ataques antes de una cumbre de líderes europeos, que se espera que dé la bienvenida a la candidatura de Kiev para unirse a la UE. Los separatistas promoscú afirmaron haber capturado Toshkivka, una localidad mayormente controlada por ucranianos en la orilla occidental del río Síverski Donets, al sur de Severodonetsk, que se ha convertido en el principal campo de batalla en las últimas semanas. PETRÓLEO- Estados Unidos está en conversaciones con Canadá y otros aliados para restringir aún más los ingresos energéticos de Moscú mediante la imposición de un límite de precios al petróleo ruso sin que cause efectos indirectos a los países de bajos ingresos, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. "Estamos hablando de topes de precios o de una excepción de precios que mejoraría y reforzaría las restricciones energéticas recientes y propuestas por Europa, Estados Unidos, Reino Unido y otros, que harían bajar el precio del petróleo ruso y deprimirían los ingresos de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, al tiempo que permitirían que llegara más oferta de petróleo al mercado mundial", dijo Yellen en Toronto.

COLOMBIA- La guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció su disposición de avanzar en un proceso de paz con el futuro Gobierno del izquierdista Gustavo Petro a quien le pidió implementar las más urgentes reformas económicas y sociales para enfrentar la exclusión y la desigualdad. Petro, candidato del Pacto Histórico, fue elegido el domingo como el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia con 11,2 millones de votos y venció en la segunda vuelta al excéntrico empresario de la construcción Rodolfo Hernández que alcanzó 10,5 millones de sufragios. VENEZUELA- Delegados del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la oposición coincidirán en el Foro de Oslo, una cita internacional sobre la mediación de conflictos y los procesos de paz, dijo la cancillería de Noruega. El Reino de Noruega ha sido el facilitador entre Maduro y la oposición en unos diálogos de los que se retiró el Gobierno en octubre, dos meses después de iniciadas las conversaciones en México en busca de superar la aguda crisis económica y política que vive el país petrolero, que ha obligado a más de seis millones de venezolanos a salir del país en años recientes. FRANCIA- El bando centrista del presidente Emmanuel Macron se esforzaba por conseguir el apoyo de sus rivales para salvar parte de su programa de reformas después de que las elecciones del fin de semana dejaron un parlamento fragmentado que pone a Francia en riesgo de parálisis política. La pérdida de la mayoría absoluta de su alianza "Ensemble!" es un amargo revés para Macron, elegido para un segundo mandato en abril. Los gobiernos franceses están acostumbrados desde hace tiempo a contar con una Cámara baja del parlamento que comparte su línea política y que, en gran medida, aprueba sus propuestas. (REUTERS VV CS RF/)