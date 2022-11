Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (21 de noviembre)

La agenda del lunes estados unidos -representantes de las unidades en bahamas y estados unidos de la bolsa de criptomonedas ftx se presentan a una corte para continuar con el procedimiento de quiebra de la compañía, que ha remecido al mercado de monedas digitales y despertó temores de contagio. mercados globales actualizados ucrania- el jefe del organismo de control nuclear de la onu ha advertido que quien haya disparado artillería contra la central nuclear ucraniana de zaporiyia estaba "jugando con fuego", mientras su equipo se preparaba para inspeccionarla en busca de daños causados por los ataques del fin de semana. los ataques a la central nuclear más grande de europa, situada en el sur de ucrania, se produjeron mientras se libraban combates en el este, donde el ejército ruso bombardeó las posiciones ucranianas a lo largo de la línea del frente, dijo el presidente volodímir zelenski. alemania- los precios de producción alemanes registraron en octubre su primera caída mensual en dos años y medio, según datos publicados, lo que aviva el optimismo sobre la posibilidad de que la inflación de dos dígitos en la mayor economía europea podría estar acercándose a su pico. los precios de producción de los productos industriales cayeron un 4,2% en el mes, debido principalmente a la caída de los precios de la electricidad y del gas natural, informó la oficina federal de estadísticaalemana. los analistas encuestados por reuters esperaban una subida del 0,9%. china- los estudiantes de las escuelas de varios distritos de pekín se prepararon para asistir a clases en línea, después de que las autoridades pidieran a los residentes de algunas de las zonas más afectadas que se quedaran en casa, mientras aumentaban los casos de covid en la capital china y en todo el país. china se enfrenta a numerosos brotes de covid-19, desde zhengzhou, en la provincia central de henan, hasta chongqing, en el suroeste, y para el domingo informó de 26.824 nuevos casos locales, acercándose al pico pandémico del país en abril. también se registraron dos muertes en pekín, frente a una del sábado, que fue la primera en china desde finales de mayo. petróleo- goldman sachs recortó sus previsiones sobre el precio del petróleo brent para el cuarto trimestre en 10 dólares a los 100 dólares por barril, basándose en factores como un probable impacto al consumo por la subida de casos covid en china. sin embargo, el banco de inversión dijo que las preocupaciones de china suponían "otro bache en el camino hacia arriba", mientras el principal consumidor ha indicado que este es el principio del fin de los confinamientos. goldman dijo que mantiene sin cambios su previsión de brent para 2023 en 110 dólares el barril. reino unido- el primer ministro británico, rishi sunak, declaró en una reunión de empresarios que no mantendrá ninguna relación comercial con la unión europea que dependa de la alineación del país con la legislación comunitaria. "en cuanto al comercio, permítanme ser inequívoco al respecto: bajo mi liderazgo, el reino unido no mantendrá ninguna relación con europa que dependa de la alineación con las leyes de la ue", dijo sunak, en respuesta a una pregunta de los medios sobre la relación comercial y migratoria de londres con europa. indonesia- un terremoto de magnitud 5,6 sacudió la provincia indonesia de java occidental, causando la muerte de 46 personas, informó la agencia nacional de catástrofes, mientras los equipos de rescate y las autoridades trabajaban para determinar el alcance total de los daños. el epicentro se situó en la localidad de cianjur, a unos 75 kilómetros al sureste de la capital, yakarta, y a una profundidad de 10 kilómetros, dijo la agencia meteorológica y geofísica del país, que añadió que no existe posibilidad de tsunami. el director de la agencia de catástrofes dijo en una conferencia de prensa, que 46 personas habían muerto y hasta 700 habían resultado heridas. lo que hay que saber del viernes eeuu- las ventas de viviendas usadas en estados unidos cayeron por noveno mes consecutivo en octubre, ya que la tasa de interés de las hipotecas fijas a 30 años alcanzó un máximo de 20 años y los precios siguieron altos, lo que aleja la vivienda propia del alcance de muchos estadounidenses. a pesar del descenso generalizado de las ventas comunicado por la asociación nacional de agentes inmobiliarios, la oferta siguió siendo escasa, con un número de casas en el mercado considerablemente menor que el año anterior. méxico- la agencia fitch ratings ratificó en "bbb-" la calificación crediticia de méxico, con perspectiva "estable", citando un marco de política macroeconómica prudente, así como finanzas externas estables y robustas, y un rango de deuda/pib que se prevé permanezca estable. sin embargo, la calificadora agregó que la nota está restringida por indicadores de gobernanza débiles, un desempeño de crecimiento a largo plazo moderado, una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión y los posibles pasivos contingentes de la petrolera estatal pemex. "la perspectiva estable está respaldada por finanzas públicas estables y la prioridad que los tomadores de decisiones otorgan a estas y a una estabilidad macroeconómica, a pesar de los desafíos de las perspectivas de crecimiento económico moderado", dijo fitch en un comunicado. fed- la presidenta del banco de la reserva federal de boston, susan collins, dijo que un aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos todavía está "sobre la mesa", ya que la fed necesita hacer más para controlar la inflación. "creo que es importante decir eso", dijo collins a cnbc. a medida que el banco central busca una ruta de aumento de tasas que no ajuste demasiado poco ni demasiado, dijo, "los incrementos deliberados, todos los incrementos posibles, deberían estar sobre la mesa". pemex- la petrolera estatal mexicana pemex prevé "cerrar" la quema de gas natural a mediados de enero en uno de sus campos estratégicos en desarrollo y por el cual ha recibido multas por infracciones cometidas que han resultado en daños ambientales, estimó el director general de la empresa estatal. ixachi, en el estado veracruz, es una de las apuestas de pemex en el gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador, pero violaciones a su plan de desarrollo que han llevado a una quema excesiva de gas hicieron que el regulador petrolero, la cnh, multara a la petrolera con alrededor de dos millones de dólares, reveló reuters en agosto. colombia- los conglomerados colombianos grupo argos y grupo sura anunciaron que no participarán en una oferta pública de adquisición del fondo árabe ihc por una porción del productor de alimentos nutresa, lo que podría frustrar la operación que ha sufrido disputas. el international holding company (ihc), de abu dabi, ofrece adquirir en la opa que vence el viernes entre un 25% y un 31,25% del total de acciones en circulación de nutresa, a un precio de 15 dólares por cada título. grupo sura es el mayor accionista de nutresa, con una participación del 35,2%, en tanto que grupo argos es el tercero con un 9,95%, según datos de refinitiv.

