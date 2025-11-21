LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (21 de noviembre)

LA AGENDA DEL VIERNES

ESTADOS UNIDOS

-S&P Global publica las lecturas preliminares del PMI de noviembre.

-La Universidad de Michigan publica el dato de confianza del consumidor de noviembre.

-El Departamento de Comercio publicará el dato de inventarios mayoristas de agosto.

-Los funcionarios de la Reserva Federal John Williams, Michael Barr, Philip Jefferson, Susan Collins y Lorie Logan se presentan en diversos eventos.

MÉXICO

-El INEGI publica el dato del PIB final del tercer trimestre y el indicador IGAE de septiembre.

MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

UE ARANCELES- La Unión Europea puede compensar el impacto de los aranceles comerciales de Estados Unidos si derriba algunas de sus barreras internas, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lagarde dijo que el modelo económico de la UE, orientado a la exportación, se ha visto trastornado por un giro proteccionista a nivel mundial, desde los gravámenes comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el control de China sobre las tierras raras.

JAPÓN YEN- Japón intensificó su advertencia de intervención monetaria y el gobernador del banco central señaló la posibilidad de una subida de las tasas de interés a corto plazo, un intento de las autoridades por combatir la inoportuna caída del yen, a la que se acusa de elevar el costo de la vida. El yen ha caído alrededor de un 6% desde que la primera ministra, Sanae Takaichi, fue elegida dirigente de su partido ante la preocupación de los mercados de que su Gobierno pudiera emitir más deuda para financiar un gran paquete de gasto, lo que pone en duda el control de las finanzas de Japón.

FED PAULSON- La presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, dijo que afronta la próxima reunión del banco central estadounidense con "cautela", a pesar de apoyar sus dos últimos recortes de las tasas de interés, ya que la amenaza de una inflación elevada prolongada debe equilibrarse con el riesgo de un aumento del desempleo. "En el margen, todavía estoy un poco más preocupada por el mercado laboral que por la inflación, pero espero aprender mucho entre ahora y la próxima reunión", dijo Paulson. EUROZONA ACTIVIDAD- La actividad empresarial de la zona euro creció de forma sostenida este mes, con una expansión de los servicios al ritmo más rápido en un año y medio, mientras que la debilidad de la demanda hizo retroceder al sector manufacturero al terreno de la contracción, según una encuesta privada. El bloque de 20 países ha mostrado resistencia económica a pesar de la elevada incertidumbre mundial desde principios de año y la mejora de la confianza empresarial sugiere que es probable que el impulso se mantenga intacto.

WARNER BROS OFERTAS- Warner Bros Discovery ha recibido ofertas preliminares de compra de sus competidores Paramount Skydance, Comcast y Netflix, dijo una fuente familiarizada con el asunto, dando inicio a una posible venta del centenario estudio de Hollywood. Las ofertas preparan el terreno para una importante consolidación en la industria de los medios de comunicación y determinarán el futuro de activos tan preciados como HBO, la filmoteca de Warner Bros y el universo de DC Comics.

COP30 COMBUSTIBLES- En la última propuesta de acuerdo de la COP30 sobre acción climática se ha descartado un intento de lograr un consenso sobre cómo abandonar los combustibles fósiles, según se desprende de un borrador publicado por Naciones Unidas. En la cumbre de la ONU sobre el clima, algunos países han presionado para que se establezca una "hoja de ruta" que determine cómo los países deben cumplir la promesa, realizada en la COP28 hace dos años, de abandonar los combustibles fósiles.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES

EEUU EMPLEO- El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre, pero la tasa de desempleo aumentó hasta el 4,4%, el nivel más alto en cuatro años, y la economía perdió puestos de trabajo en agosto por segunda vez este año, mientras los empresarios navegan en un entorno incierto. El aumento de la tasa de desempleo hasta el nivel más alto desde octubre de 2021, informó el Departamento del Trabajo en su reporte sobre el empleo, muy vigilado, fue del 4,3% en agosto y reflejó la entrada de más personas en el mercado laboral en busca de trabajo.

MÉXICO BANCOCENTRAL- La mayoría de los gobernadores del banco central de México señalaron la debilidad de la economía del país como argumento para recortar las tasas de interés, a pesar de la preocupación constante por la inflación subyacente, según se desprende de las minutas de la reunión celebrada en noviembre. Banxico recortó a principios de este mes la tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 7,25%, su nivel más bajo desde mayo de 2022.

EEUU FED- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, advirtió que bajar más las tasas de interés en estos momentos implica muchos y variados riesgos para la economía. Dada la persistencia de una inflación sobre el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, "bajar los tipos de interés para apoyar el mercado laboral entraña el riesgo de prolongar este periodo de alta inflación, y también podría fomentar la toma de riesgos en los mercados financieros", dijo Hammack, según el texto de un discurso que presentará en una conferencia celebrada por su banco.

CHINA EEUU- El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, instó a realizar esfuerzos para "gestionar las incertidumbres" en las relaciones comerciales con Estados Unidos en una reunión mantenida el jueves en Pekín con el embajador de Washington en China, David Perdue, informó su cartera. Wang dijo que los dos países deben fomentar el "entendimiento correcto" de que deben coexistir y pueden lograr resultados beneficiosos para ambas partes, según un comunicado del ministerio.

EEUU ARGENTINA- El plan de rescate de $20.000 millones de dólares para Argentina por parte de JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup se ha pospuesto, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño, según informó el Wall Street Journal, citando fuentes. En octubre, el Tesoro de Estados Unidos llegó a un acuerdo de estabilización del tipo de cambio de $20.000 millones de dólares con Argentina, que se combinaría con una línea de crédito bancaria por el mismo importe. El acuerdo se produjo pocos días antes de unas elecciones de mitad de mandato cruciales para el presidente de Argentina, el libertario Javier Milei.

GRANOS GLOBAL- Las existencias mundiales de cereales aumentarán en la campaña 2025/26 por primera vez en cuatro años, dijo el Consejo Internacional de Cereales (CIC), que elevó sus previsiones para las cosechas de trigo y maíz. "La mayor cosecha mundial compensará con creces las existencias iniciales más ajustadas en diez temporadas, impulsando la oferta global en un 3%, hasta un máximo histórico", dijo el CIC.

EEUU BRASIL- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que elimina aranceles a algunos productos agrícolas importados de Brasil después del 13 de noviembre, informó la Casa Blanca. El decreto exigirá la devolución de los aranceles cobrados a esas importaciones brasileñas, según el texto divulgado por la Casa Blanca. (REUTERS JLL APF)