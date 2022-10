Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (21 de octubre)

La agenda del viernes 21 de octubre estados unidos -el presidente de la reserva de nueva york, john williams, interviene en un seminario sobre habilidades laborales. europa -reunión de líderes europeos en bruselas para examinar la política energética del bloque. -reporte adelantado de la confianza del consumidor de la eurozona. -los miembros del consejo del banco central europeo constantinos herodotou, yannis stournaras y mario centeno son panelistas en una conferencia del banco. mercados globales actualizados cumbre ue- los líderes de la unión europea debatirán sobre la reducción de su dependencia económica de china, la ayuda a kiev y el castigo a irán por su implicación en la guerra que rusia libra contra ucrania cuando se reúnan en un segundo día de conversaciones en bruselas. el día anterior, los 27 líderes de la ue se enzarzaron en el debate sobre una respuesta conjunta a la grave crisis energética que afecta al bloque desde la invasión rusa de ucrania en febrero. alemania se mantuvo en su negativa a limitar los precios del gas y los 27 sólo pudieron acordar no estar de acuerdo, declarando que seguirán examinando las opciones para poner un techo a los costes. reino unido- boris johnson y el exministro de finanzas, rishi sunak, estaban a la cabeza de los posibles aspirantes a sustituir a la primera ministra británica, liz truss, y los candidatos buscaban apoyos para convertirse en el líder del partido conservador en un proceso por vía rápida. metales- a las 1120 gmt, el oro al contado cedía un 0,07%, a 1.626,44 dólares la onza, mientras que, a las 1111 gmt, el cobre a tres meses en la bolsa de metales de londres (lme) restaba un 0,97%, a 7.487,50 dólares la tonelada. petróleo- a las 1121 gmt, el crudo referencial brent subía un 0,52%, a 92,86 dólares por barril, mientras que el west texas intermediate (wti) de estados unidos ganaba un 0,57%, a 84,96 dólares por barril. mercados europa- las bolsas europeas caían, ante el temor a que los principales bancos centrales mantengan su agresiva política monetaria de subidas de tipos para frenar los precios, mientras que los inversores digieren unos resultados empresariales dispares que no contribuyen a aliviar la preocupación por una desaceleración económica. el índice stoxx 600, perdía un 1,44%, a 393,07 puntos a las 1131 gmt. mercados asia- las acciones chinas cotizaron planas antes de cerrar con pocos cambios, mientras los inversores esperaban las señales del congreso del partido comunista en curso, con los promotores inmobiliarios y las agencias de valores subiendo en medio de las últimas medidas de las autoridades para estabilizar los mercados. el índice referencial del mercado cedió un 0,32%, a 3.742,89 puntos, mientras el shanghai composite ganó un 0,13%, a 3.038,92 unidades. en japón el nikkei cayó un 0,43%, a 26.890,58 puntos. lo que hay que saber del jueves economía wallstreet- las acciones estadounidenses cerraron a la baja, ya que los datos sobre el mercado laboral y los comentarios de un funcionario de la reserva federal de estados unidos reforzaron las expectativas de que el banco central será agresivo a la hora de subir las tasas de interés. las acciones subieron inicialmente, impulsadas por las ganancias de firmas como ibm, después de que la empresa de servicios informáticos superara las estimaciones de beneficios trimestrales el miércoles y dijera que espera superar los objetivos de crecimiento de los ingresos para todo el año. economía europa- las acciones europeas subieron después de que liz truss anunció su dimisión como primera ministra de reino unido, derribada por un programa económico que causó estragos en los mercados. truss se vio obligada la semana pasada a destituir a su ministro de economía y aliado político más cercano, kwasi kwarteng, y a abandonar casi todo su programa económico después de que sus planes de vastos recortes fiscales sin financiación hicieran caer la libra esterlina y los bonos británicos, obligando al banco de inglaterra a intervenir. fed harker- el presidente del banco de la reserva federal de filadelfia, patrick harker, dijo que la entidad no ha terminado de subir su objetivo de tasas de interés a corto plazo en medio de unos niveles de inflación muy elevados. añadió que es probable que el banco central estadounidense encuentre un espacio el próximo año para hacer una pausa en el proceso de endurecimiento y un balance de cómo están afectando sus alzas de tasas a la economía. perú calificación- fitch ratings revisó la perspectiva de perú a negativa desde estable, argumentando que el deterioro de la situación política y de la eficacia del gobierno han elevado los riesgos de que el país pierda su calificación "bbb" y con ella el grado de inversión. la agencia mantuvo la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera a largo plazo de perú en "bbb", el último escalón del grado de inversión. granos argentina- la cosecha de trigo 2022/23 de argentina sería de 15,2 millones de toneladas, desde los 16,5 millones estimados la semana pasada, debido al daño que una helada tardía provocó al cultivo en medio de un contexto de sequía, dijo la bolsa de cereales de buenos aires (bdec). a su vez, la entidad recortó en 200.000 hectáreas, a 7,3 millones de hectáreas, su cálculo para el área que será sembrada con maíz 2022/23 en argentina por la demoras en la implantación causadas por la sequía. méxico walmart- la gigante minorista informó que sus ganancias aumentaron un 10% interanual en el tercer trimestre, a 12,153 millones de pesos (604 millones de dólares). los ingresos totales de walmex, con operaciones también en centroamérica, sumaron 197,885 millones de pesos en el periodo, un 12.4% más que los reportados entre julio y septiembre de 2021. 