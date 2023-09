La agenda del jueves estados unidos -el departamento del trabajo publica los datos de pedidos iniciales de subsidios por desempleo en la semana terminada el 16 de septiembre. -el gobierno difunde los datos de cuenta corriente en el segundo trimestre. -la reserva federal de filadelfia divulga la variación de su índice de condiciones para las empresas en septiembre. -la asociación nacional de agentes inmobiliarios (nar) da a conocer los datos de ventas de casas usadas en agosto. méxico -la agencia nacional de estadísticas, inegi, publica el reporte de ventas minoristas en julio. analistas esperan un aumento de 4,9% en las ventas al menudeo del país en la lectura interanual para el séptimo mes del año. argentina -la agencia local de estadísticas da a conocer su informe de la balanza comercial correspondiente a agosto. mercados globales actualizados bce- la inflación de la zona euro sigue siendo elevada, con riesgos al alza, por lo que la próxima medida del banco central europeo podría ser una subida de tasas, afirmaron sus responsables de política monetaria. el bce subió las tasas de depósito en cada una de sus 10 últimas reuniones, hasta un máximo histórico del 4%, pero anunció una pausa para octubre, lo que llevó a los mercados a descartar la posibilidad de una nueva subida, bajo la premisa de que el débil crecimiento disuadiría a los dirigentes monetarios de endurecer la política monetaria. china chips- algunas empresas chinas han obtenido licencias de exportación para productos de galio y germanio, según el ministerio de comercio, después de que pekín estableciera nuevas condiciones para las exportaciones a partir del 1 de agosto. el ministerio ha aprobado las solicitudes de algunas empresas que cumplen los requisitos pertinentes, dijo el portavoz he yadong en una rueda de prensa regular, y todavía se están revisando más. china gas- se prevé que la demanda de gas natural de china crezca este año un 8% con respecto a 2022, hasta alcanzar los 396.400 millones de metros cúbicos (bcm), según afirmó en una conferencia un analista de la división de análisis de la petrolera estatal cnooc. se estima que las importaciones de gas natural licuado (gnl) alcancen los 70,79 millones de toneladas métricas este año, un 10,9% más que el año pasado, mientras que se calcula que las de gas por gasoducto alcancen los 69,5 bcm, un 10,7% por encima del nivel de 2022, dijo xie xuguang, del centro de análisis de cnooc gas and power group. boj- el banco de japón pondrá fin a su política monetaria de tasas de interés negativas el año que viene, según la mayoría de los economistas encuestados por reuters. aunque ninguno de los economistas encuestados vio la posibilidad de que el banco de japón (boj) diera marcha atrás en su política monetaria de tasas ultrabajas en la reunión de esta semana, casi el 80% de ellos afirmó que el banco central también abolirá el plan de control de los rendimientos a 10 años para finales de 2024. suiza- el banco nacional suizo (bns) ha entrado en "modo de esperar y ver qué ocurre", tras su sorprendente decisión de interrumpir su actual ciclo de subidas de las tasas de interés. el bns mantuvo sin cambios su tasa de interés oficial en el 1,75%, señalando que la inflación ha disminuido en suiza, pero dijo que no se puede descartar un nuevo endurecimiento. noruega- el banco de noruega subió su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb), hasta el 4,25%, para frenar la inflación, como preveía la mayoría, y, de manera inesperada, dijo que probablemente volvería a subirla en diciembre. los 30 economistas encuestados previamente por reuters esperaban una subida de 25 puntos básicos y la mayoría de los consultados habían pronosticado que esto marcaría el punto álgido de la campaña de endurecimiento de dos años del norges bank. suecia- el banco de suecia elevó su tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,00%, tal y como se esperaba, y señaló que podría tener que hacer más para que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. "la evolución va en la dirección correcta, pero las presiones inflacionistas en la economía sueca siguen siendo demasiado elevadas", dijo el banco central en un comunicado. lo que hay que saber del miércoles fed tasas- la reserva federal de estados unidos mantuvo las tasas de interés estables, pero endureció su postura, con una previsión de una nueva subida para finales de año y una política monetaria mucho más restrictiva de lo previsto hasta 2024. al igual que en junio, los responsables a cargo de la política monetaria de la reserva federal siguen considerando que la tasa de interés de referencia a un día del banco central alcanzará un máximo este año de entre el 5,50% y el 5,75%, sólo un cuarto de punto porcentual por encima del rango actual. fed proyecciones- las autoridades de la reserva federal de estados unidos esperan que tras una última alza de tasas de interés este año, al 5,6%, el costo del financiamiento a corto plazo finalice el 2024 en 5,1%, lo que refleja menos recortes de las tasas de los que anticiparon hace tres meses. los funcionarios ahora proyectan el índice de precios de gastos de consumo personal en 3,3% a fin de año, frente al pronóstico de junio de un 3,2%. la medición bajaría al 2,5% a fines del próximo año, sin cambios frente al pronóstico de junio. además, esperan que la inflación alcance el 2,2% a finales de 2025, antes de tocar finalmente su objetivo del 2,0% en 2026 argentina- la tasa de desempleo de argentina bajó a un 6,2% en el segundo trimestre de 2023, frente a un 6,9% registrado en el trimestre previo y de igual porcentaje del mismo trimestre del año pasado, dijo el instituto nacional de estadística y censos (indec). añadió que la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 47,6% en período abril/junio pasado; y la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en el 44,6% en el mismo período. colombia- el conglomerado minorista colombiano grupo éxito invertirá alrededor de 250 millones de dólares entre este y el próximo año, principalmente enfocados en la apertura de nuevas tiendas en diferentes formatos, así como en centros comerciales y en tecnología, dijo el presidente de la firma. "este año vamos a invertir aproximadamente 125 millones de dólares, de esos, 100 millones de dólares en colombia, 20 millones de dólares aproximadamente en uruguay y 5 millones en argentina", dijo a periodistas el presidente de éxito, carlos mario giraldo. eeuu brasil- el presidente de estados unidos, joe biden, y el de brasil, luiz inácio lula da silva, subrayaron su compromiso compartido para apuntalar la democracia y lanzaron una iniciativa para promover los derechos de los trabajadores, una de las prioridades para ambos líderes. "las dos mayores democracias del hemisferio occidental están defendiendo los derechos humanos en todo el mundo y en el hemisferio, y eso incluye los derechos de los trabajadores", dijo biden a lula. (reuters ns)

